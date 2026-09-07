A Roszatom a Paks 2 beruházásánál legalább két év további csúszással számol

csúszás;felülvizsgálat;Roszatom;Paks 2;Tisza-kormány;

2026-09-07 13:32:00 CEST

Az orosz állami tulajdonú atomenergetikai vállalat belső dokumentumai szerint az újabb atomerőmű befejezésének új határideje 2034. december 30.

A magyarországi Paks 2 atomerőművet építő orosz állami tulajdonú Roszatom bizalmas építési ütemterve szerint a befejezés dátuma 2034 decemberének vége, nem pedig 2032, ahogy azt korábban jelezték – írja a Politico a lap által megszerzett belső dokumentumokra hivatkozva. Megemlítik, hogy a projekt, amely „Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök és szövetségese, Vlagyimir Putyin orosz elnök” megállapodása alapján hivatalosan 2014-ben kezdődött, folyamatosan csúszik.

A cikk szerint Paks 2 kritikus fontosságú Magyarország energiaellátásának jövője szempontjából. Azt írják, hogy lényege szerint kibővítik az eredeti szovjet típusú paksi atomerőművet, amely már most is az ország villamosenergia-szükségletének közel felét biztosítja, de az eredeti tervek szerint 2032 és 2037 között megszűnne az áramtermelése. A Roszatom ígérete szerint ugyanis a tervezett két új reaktor bőven pótolná ezt a kieső energiát, összesen 2400 megawattot termelne.

Megjegyezték, hogy a projekt már a kezdetektől fogva ellentmondásos volt az orosz kapcsolatok miatt, és Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke, Oroszország bírálata mellett közölte, felülvizsgálják a Paks 2 beruházását. A Politico által megszerzett táblázatos dokumentum szerint a jelenleg Magyarországon épülő két új reaktor közül az utolsó 2034. december 30-ig lesz kész az „ideiglenes átvételre”. – Ez arra utal, hogy a becsült 12,5 milliárd eurós nukleáris projekt valószínűleg csak 2035-ben fog teljes mértékben beindulni.

A Roszatom a lap megkeresésére közölte, hogy a „magyar féllel” egyeztetett jelenlegi ütemterv szerint a reaktorok „a korábban meghatározott időkereten belül” elkészülnek, de dátumot nem közölt. – „Az 5-ös blokk alapozási munkálatai a mai napig 80 százalékban készültek el, és az év végére befejeződnek, ekkor megkezdődnek az első betonöntés előkészületei a 6-os blokknál, ahol jelenleg a gödör kiásása folyik” – tették hozzá.