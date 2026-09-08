A férfit két nappal később molinón is gyalázták a klub ultrái.
Két újságíró került célkeresztbe, miután firtatni kezdték a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásának szabályszerű felhasználását. Egyiküket megfenyegették, másikuknak a családját és elhunyt testvérét mocskolták. Az általuk feltárt tényekre nem érkezett cáfolat – helyette jött a megfélemlítés. A Ferencváros hivatalos felületein nem reagált, nem határolódott el a szurkolói csoport üzenetétől.
A legtöbben megússzák egy életen át anélkül, hogy rárontanának a rohamrendőrök egy Paks-Újpest bajnokin. Nem is igazából rárontás volt ez, a marcona rendvédelem egyszerűen csak besétált a jelentős kerítéshiányon, amit a vendég szurkolók idéztek elő az első félidőben. Vagyis „mi”. Nem ment a csapatnak. Még arra emlékszem, hogy fedezéket keresve lehülyéztem egy fejileg sérült szurkolótársamat, akihez visszatalált egy általa elhajított füstgránát, ezért szabadcsapatot szervezett a felbolydult szektorban a rohamrendőrök ellen. Jómagam megelégedtem azzal is, hogy gumibotozás nélkül megússzuk az affért – lila-fehér-mániás fiam, és én.
150 vendég ultra indított rohamot, lovasrendőrök is kergették őket.
Összesen 14 embert hallgattak ki gyanúsítottként és négyet még keres a rendőrség a Groupama Arénában történt verekedéssel összefüggésben - közölte a rendőrség.
Kubatov Gábor, a labdarúgó NB I-ben címvédő FTC elnöke egy tegnapi lapinterjúban újra aláhúzta: ameddig ő a klubelnök, nem szerelik le a biometrikus szenzorokat az Üllői úton.
A mérkőzést is le kellett állítani, amikor a horvát szurkolók egy része petárdákat dobott a focisták közé a foci Eb Horvátország-Csehország meccsén. A horvát együttes csapatkapitánya szerint ez is közrejátszhatott abban, hogy végül elvesztették gólelőnyüket, és a játék döntetlen lett. A horvát huligánok egy Facebook-oldalon szervezték meg a rendbontás menetét, így a meccs előtt már két órával tudni lehetett, mire készülnek a drukkerek.
Több mint 166 millió forintba került a rendőrségnek a szeptember 4-i Magyarország-Románia futballmérkőzés biztosítása és a zavargások megfékezése - közölte lapunk kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtóosztálya. A "békés" szurkolók, két hete földi pokollá változtatták a Népliget környékét, a legjelentősebb kár a TIT Budapesti Planetáriumának az épületében keletkezett: a rendbontók akkor rongálták meg az épületet, amikor a Groupama Aréna környékéről a Népliget felé szorították vissza őket.
Nyolc embert állított elő a rendőrség az Újpest-Ferencváros labdarúgó-mérkőzés, valamint az ennek kapcsán meghirdetett szurkolói demonstráció rendőri biztosítása során vasárnapra virradó éjszaka - közölte az ORFK Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon.
A Ferencváros 2-1-re győzött Újpesten a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában, szombaton, ezzel klubtörténeti jelentőségű rajtot produkált a bajnokságban.
Nyolc embert állított elő a rendőrség az Újpest-Ferencváros labdarúgó-mérkőzés, valamint az ennek kapcsán meghirdetett szurkolói demonstráció rendőri biztosítása során vasárnapra virradó éjszaka - közölte az ORFK Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon. A fő képre kattintva további képeket láthat!
Újabb két embert állítottak bíróság elé gyorsított eljárásban, akik a szeptember 4-i Magyarország-Románia labdarúgó-mérkőzést biztosító rendőrökre támadtak. Nem jogerősen mindkettejüket felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.
Összesen még százhúsz embert keres a Budapesti Rendőr-főkapitányság a pénteki Magyarország-Románia labdarúgó-mérkőzés előtt a belvárosban történt garázdaság miatt - derül ki a rendőrségi honlapon hétfő este közzétett felhívásból.
Három embert letöltendő, két embert felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt hétfőn a bíróság a Magyarország-Románia labdarúgó-mérkőzés során rendőrökre támadók ügyeiben. Továbbá valamennyiüket határozott időre eltiltották a sportrendezvények látogatásától - közölte a Fővárosi Főügyészség.
A döntetlennel végződött magyar-román labdarúgó Európa-bajnoki selejtező után is folytatódtak a rendőrök és a huligánok közti összecsapások. A rendőrök késő este lovasrohammal kezdték el kiszorítani a zavargókat a Groupama Aréna környékéről.
Csütörtök éjjel és tegnap az Eb-selejtező előtt is jelentős rendzavarások voltak a fővárosban. A futballhuligánok előbb a belvárosban, majd a Keleti pályaudvar környékén randalíroztak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek hajnalban azt közölte, hogy tizenhat személyt garázdaság elkövetése miatt állítottak elő, további egy személyt pedig azért, mert egy intézkedő rendőrt is fellökött.
Nem sokkal éjfél után sikerült felszámolni a zavargásokat a Groupama Arénánál, a magyar-román labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőnek otthont adó stadion környékén.
A döntetlennel végződött magyar-román labdarúgó Európa-bajnoki mérkőzés után is folytatódtak a rendőrök és a huligánok közti összecsapások.
A magyar-román labdarúgó Európa-bajnoki mérkőzés szünetében is összecsaptak a rendőrökkel az ultrák, a Groupama Aréna mellett, a Könyves Kálmán körúton.
A belvároson átvonuló ultrák petárdákat robbantgattak, üvegeket, palackokat dobáltak, miközben a Groupama Aréna felé tartottak. Felrobbant egy hanggránát egy magyar szurkoló kezében a Kálvin téren, a robbanásban a szurkoló több ujja leszakadt. A rendőrség könnygázt is bevetett.
Megtámadták a Videoton szurkolóit Lengyelországban, de nem az ellenfél, a Lech Poznan szurkolói, hanem a Slovan Bratislavával barátkozó, sziléziai Ruch Chorzow ultrái - írja az origo.hu
Sorozatos hatósági vegzálásokra panaszkodnak, és nem ígérik a Fradi-ultrák, hogy a jövőben elkerülik Kubatov háza táját. Sőt arra kérik Kubatov Ágnest, beszéljen a férje fejével - írja a Hír24.
A Debrecen labdarúgócsapatának ultrái nem térnek vissza a stadionba annak ellenére sem, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a következő szezonra nem tette kötelezővé a szurkolói kártya használatát.
Az előző vasárnapi Ferencváros-Újpest labdarúgó NB I-es mérkőzésen, több fronton zajlott a szurkolás. A stadionon belül telt ház, több mint 21 ezer ember buzdította kedvenceit, a létesítményen kívül pedig 5-6 ezer Fradi ultra tüntetett a vénaszkenner és az FTC vezetősége ellen, de 2-3 ezer lila-fehér drukker is távolmaradt a rangadótól. Egyelőre nincs kompromisszum a Fradi ultrák és a vezetőség között, és a problémát elnézve egyhamar nem is lesz. Lapunk meghallgatta mindkét álláspontot, hogy kiderüljön, mi akadályozza a megállapodást.
Mindkét csapat ultrái bojkottálják a labdarúgó OTP Bank Liga első számú rangadóját, a vasárnapi Ferencváros-Újpest összecsapást, ennek ellenére valószínűleg telt ház fogadja majd az együtteseket a Groupama Arénában.