A Fidesz-frakció az új alkotmánybírák megválasztásában sem vesz részt

Alkotmánybíróság;Országgyűlés;Fidesz-frakció;jogállamiság;alkotmánybíró-jelöltek;

2026-09-10 22:13:00 CEST

Az ellenzéki párt most is hatalmi önkényt emleget.

Nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában a Fidesz-frakció. Ezt tartalmazza a párt csütörtöki közleménye, amely a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásának nevezte a választást. – Jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró-választás – írták. A volt kormánypárt korábban bojkottálta az Országgyűlésben Sonnevend Pál alkotmánybíróvá választását, Baka András köztársasági elnökké választását, valamint Unger Annának a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének a megválasztását is.

A Fidesz-frakció álláspontja szerint a Tisza párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét. – Erőszakosan és Alaptörvény-ellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatásától Sulyok Tamást, alkotmánybírói megbízatásától Polt Pétert, Haszonicsné Adám Máriát, Lomnici Zoltánt és Juhász Miklóst. Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét és fölszámolták a jogállamiságot – áll az ellenzéki párt közleményében.

Ugyancsak illegitimnek nevezték az így létrehozott új politikai rendszert, amely „az Alaptörvény durva sérelmével jött létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása”. Közölték, hogy a demokratikus jogállam helyreállítása után minden döntést felülvizsgálnak, addig pedig a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközzel küzdeni fognak.