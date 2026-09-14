Vitézy Dávid: Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészárost gazdagítja

Oroszország;Kína;MÁV;Lázár János;Orbán Viktor;Vitézy Dávid;Mészáros Lőrinc;túlárazás;eladósítás;

2026-09-14 07:15:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Belgrád vasútvonalra felvett kínai hitelt, az oroszoknak kijátszott metrókocsi-felújítást, Paks 2-t emlegetve fordította visszájára Orbán Viktor gyarmatosítási vádjait.

Látom Orbán Viktor szerint a „németek embere” lettem, mert nem engedtem, hogy Mészáros Lőrincék 105 milliárddal drágábban üzemeltessék az M6-os autópályát, mint az eddigi szolgáltató. Lázár verseny nélkül túlárazva játszotta ki ezt a megbízást nekik, ennyire voltak szigorúak a szabályok, amiket bevezetett. Még ha ez a volt miniszterelnöknek rosszul is esik, nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészárost gazdagítja – reagált vasárnap éjjeli Facebook-posztjában Vitézy Dávid a volt kormányfőnek a Hír TV Bayer show című műsorában hangoztatott őt személyesen és a Tisza-kormányt érintő vádjaira.

A tárcavezető kiemelte, hogy Orbán szerint a minisztériumot vezető Lázár János csak szigorította a közbeszerzési szabályokat a vasúti beszerzéseknél, róla pedig azt állította, hogy ezeket a szigorú szabályokat engedi most el, amikor elkezdi fejleszteni a vasutat. – Tehát vasutat fejleszteni Orbán szerint német lobbi – szánalmasan erőltetett magyarázat ez arra, hogy miért hagyták lerohadni a MÁV-ot az elmúlt években, és miért mondtak vissza minden járműbeszerzést – jegyezte meg Vitézy.

A miniszter különösen pikánsnak tartja a kritikát épp attól, „aki az európai uniós források hazahozatala helyett a kínaiaknak játszotta ki a Budapest-Belgrád fejlesztést, és ezzel évtizedekre eladósította az országot, illetve aki az oroszoknak játszotta ki méregdrágán és rossz minőségben a metrókocsik felújítását, majd a soha el nem készülő Paks II-t is”. – Ha valami gazdasági gyarmatosítás, azok épp ezek az ügyletek. És pontosan erre mondtak nemet a magyarok óriási többséggel 5 hónappal ezelőtt – tette hozzá Vitézy Dávid.