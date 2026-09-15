Mi történik, ha már nem bízunk az egészségügyben?

A Szike új adásában három egészségügyi szakújságíró, Élő Anita, a Válasz Online, Tarcza Orsolya, a MedicalOnline és Danó Anna, a Népszava munkatársa értelmezi az elmúlt hetek egészségügyi híreit.
Mit mutat meg az Országos Onkológiai Intézet ügye az állami és a magánellátás viszonyáról?
Mit kezdhetünk azzal, hogy egyre több adat válik nyilvánossá a kórházakról, a fertőzésekről és a mentők működéséről? Elég-e nyilvánosságra hozni az adatokat?
Miért maradt feldolgozatlan a Covid egészségügyi történetének jelentős része, miközben éveken át a lélegeztetőgép-beszerzések uralták a közbeszédet?
És persze a pénz: mit lehet látni az egészségügynek ígért évi plusz 500 milliárd forintból ott, ahol a beteget ténylegesen ellátják?
Három szakújságíró, három nézőpont – és valódi vita arról is, hogy ami most történik, egy átláthatóbb és jobban működő egészségügy kezdete-e, vagy a nyilvánosságra kerülő adatok valami mást is mutatnak a rendszerről.„Olyan családokat láttam, amelyek az utolsó pénzüket gyűjtötték össze a magánorvosra”A vakszerencsén múlhat, hogy valaki túléli-e a gyógyítástA legtöbb kórházban eddig az is teljesítmény volt, ha nem volt balhé „Nem körmöst adunk, hanem segítséget” – július óta külön vizsgálja az Okfő a kórházak súlyos betegbiztonsági eseményeit