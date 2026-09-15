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Mi történik, ha már nem bízunk az egészségügyben?

Van-e gyógyulás, ha a beteg már eleve bizalmatlanul lép be a rendelő ajtaján? Ha arra számít, hogy nem veszik fel a telefont, nem kap időpontot, hónapokat kell várnia egy vizsgálatra vagy műtétre, és ugyanahhoz az orvoshoz esetleg hamarabb eljut, ha fizet érte. Podcast.

A Szike új adásában három egészségügyi szakújságíró, Élő Anita, a Válasz Online, Tarcza Orsolya, a MedicalOnline és Danó Anna, a Népszava munkatársa értelmezi az elmúlt hetek egészségügyi híreit.

  • Mit mutat meg az Országos Onkológiai Intézet ügye az állami és a magánellátás viszonyáról?

  • Mit kezdhetünk azzal, hogy egyre több adat válik nyilvánossá a kórházakról, a fertőzésekről és a mentők működéséről? Elég-e nyilvánosságra hozni az adatokat?

  • Miért maradt feldolgozatlan a Covid egészségügyi történetének jelentős része, miközben éveken át a lélegeztetőgép-beszerzések uralták a közbeszédet?

  • És persze a pénz: mit lehet látni az egészségügynek ígért évi plusz 500 milliárd forintból ott, ahol a beteget ténylegesen ellátják?

Három szakújságíró, három nézőpont – és valódi vita arról is, hogy ami most történik, egy átláthatóbb és jobban működő egészségügy kezdete-e, vagy a nyilvánosságra kerülő adatok valami mást is mutatnak a rendszerről.

A hírhedt Andrássy út 60. szám alatti múzeum leváltott főigazgatója sérelmezte, hogy indoklás nélkül menesztették. Úgy véli, hogy azok állnak a háttérben, akik korábban a kommunista és nyilas terror egyenlő mércével történő elítélését sérelmezték.