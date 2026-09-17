Elég volt egy baráti üzenet Szijjártó Péternek, és Dzsudzsák Balázs máris megkapta diplomata-útlevelét

Szijjártó Péter;Dzsudzsák Balázs;Velkey György;diplomata-útlevél;

2026-09-17 09:28:00 CEST

Dzsudzsák Balázs Tesóka – ez az aláírás szerepelt a kérelmen.

A Telexnek adott interjút Velkey György, az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium államtitkára, ahol egyebek között elmondta, hogyan kért és kapott diplomata-útlevelet Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó válogatott korábbi csapatkapitánya.

Az eddig is ismert volt, hogy a focista rendelkezik ilyen okmánnyal, miként az is köztudott, hogy jó viszonyt ápol Szijjártó Péterrel: a volt miniszter korábban rendszeresen közös fotókat posztolt Dzsudzsákkal, ezek között több olyan is volt, amikor a futballista Szijjártó családjához csapódva vett részt valamilyen eseményen, akár meccsnézésen, akár a volt tárcavezető születésnapját ünnepelve otthon.

A Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium korábban azzal indokolta Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelét, hogy a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya. Hogy ebbéli minőségében pontosan milyen diplomáciai küldetéseket teljesített, azt azóta is homály fedi, pedig az előírások szerint ez feltétele lenne annak, hogy valaki ilyen okmányhoz juthasson. A dokumentum ugyanis rengeteg előnnyel jár, például vízummentességet ad amúgy vízumköteles célországokba, elkerülhető vele a reptereken a sorban állás és a vámvizsgálat, sőt, a nemzetközi jog alapján diplomáciai mentesség is járhat vele.

Velkey György az interjúban most elmondta, valószínű, hogy Dzsudzsák leginkább a Szijjártó Péterrel való jó kapcsolata miatt juthatott hozzá a speciális okmányhoz.

„Ezt úgy szerezte meg, hogy 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péternek írt egy baráti levelet, hogy szeretne diplomata-útlevelet, amit úgy írt alá, hogy »»Dzsudzsák Balázs Tesóka««. A volt külügyminiszter rögtön továbbította a kérelmét, és már másnap elkezdték intézni neki a diplomata-útlevelet”

– mondta az államtitkár, hozzátéve, ők csakis érdem és feladat alapján fognak bárkinek is diplomata-útlevelet adni.