Balog Zoltán már leadta visszavont diplomata-útlevelét, Habony Árpádnak még mindig nem sikerült

Külügyminisztérium;Balog Zoltán;visszavonás;Habony Árpád;diplomata-útlevél;

2026-09-10 08:45:00 CEST

A Külügyminisztérium korábbi közlése szerint a kormányváltás előtt kiállított 1322 diplomata-útlevél közül 943-at vontak vissza.

Tízből csak három visszavont diplomata-útlevelet adtak le a hivatalos felszólítás nyomán a tulajdonosok augusztus végéig, vagyis „az egyedi miniszteri visszavonó határozatok nyomán 335 darab úti okmány került érvénytelenítés céljából leadásra” – válaszolta a Külügyminisztérium a HVG közérdekű adatigénylésére. A tárca korábbi közlése szerint a kormányváltás előtt kiállított 1322 diplomata-útlevél közül 943-at vontak vissza.

Miután kiderült, hogy a Szijjártó Péter tárcája százával osztogatta NER-celebeknek, politikai és közéleti kedvenceknek az ilyen útlevelet, Orbán Anita külügyminiszter felülvizsgálta ezeket, és 71 százalékukat visszavonta. Közben Velkey György László, a Külügyminisztérium államtitkára is jelezte, hogy a diplomata-útlevelek nagy része mögött nem állt diplomáciai érdek, csak baráti gesztusként vagy valamiért cserébe adták ki őket.

A lap azt írja, régóta ismert volt, hogy Szijjártó Péter kedvenc focistája, Dzsudzsák Balázs és Orbán Viktor kedvenc sportújságírója, Szöllősi György is kapott ilyen okmányt. Aztán kiderült, hogy Mága Zoltán mellett Rúzsa Magdi, Rákay Philip, Kálomista Gábor, az Alapjogokért Központot vezető Szánthó Miklós és az MCC-főigazgató Szalai Zoltán is rendelkezett ilyennel, majd újabb lista került elő Fidesz-közeli cégek vezetőiről. Kiderült az is, hogy hiába járt le a volt berni nagykövet megbízatása, párja évekig használta még a diplomata-útlevelét.

Az Orbán-kormány idején, tavaly tavasszal még magas kormányzati szinten utasították el a HVG közérdekű adatigénylését. Akkor az illetékes Szijjártó Péter még minisztertársa, Rogán Antal iránymutatását is kikérte, aki pedig úgy döntött: a kikért adatok „közzétételét mellőzni kell”, mert azok nyilvánosságra kerülése „Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti”.

Idén, a kormányváltás után viszont az új kormány a diplomata-útlevelek felülvizsgálata apropóján beadott adatigénylésükben megjelölt személyeknél kiadta a kért információt. Így derült ki például az is, hogy az Integritás Hatóságot vezető Biró Ferenc egyéni kérelemre 2023 márciusában kapott diplomata-útlevelet, de azt Orbán Anita külügyminiszter szintén visszavonta – Biró pedig június 29-én leadta, és még aznap érvénytelenítették is.

A cégeiből 8,8 milliárd forintos osztalékot felvett, üzletember-tanácsadó Habony Árpádnak is volt diplomata-útlevele, ezt Szijjártónál kérte, és rögtön igényelt egyet a munkatársának, P. Péternek is. Ezeket júniusban szintén visszavonták, de a tulajdonosok egyelőre nem adták le.

A miniszterelnök politikai igazgatójaként Orbán Balázsnak is volt diplomata-útlevele, de június 4-én önként leadta. Képviselőként azóta is kérhetett volna ilyen okmányt, de nem tette, viszont hamarosan EP-képviselőként is alanyi jogon jár neki – ha akarja.

A lap arra is kíváncsi volt, hogy érvényes-e még Balog Zoltán exminiszter püspök diplomata-útlevele. A Külügyminisztérium válaszából kiderült, hogy Balog Zoltán exminiszter püspöknek is volt diplomata-útlevele, de Orbán Anita miniszter június 16-án egyedi határozatával visszavonta. Balog június 29-én vissza is juttatta az úti okmányt, amit ezután érvénytelenítettek.

Arra is rákérdeztek, hogy a Tisza-kormány által időközben megszüntetett, és a minap milliárdos összegű, vitatható szerződései miatt fel is jelentett Szuverenitásvédelmi Hivatalt vezető Lánczi Tamásnak volt-e diplomata-útlevele, de a szaktárca közlése szerint nyilvántartásuk alapján neki sosem volt.

Kérdésre ugyanakkor elárulták, hogy az egykori SZDSZ-es miniszternek, Kóka Jánosnak viszont volt, de a felülvizsgálat során tőle is megvonták az úti okmányt, csak még az erről szóló hivatalos kiértesítés ellenére nem adta le.

A diplomata-útlevelet elsősorban a tényleges külszolgálatot ellátó, sokat utazó diplomatáknak találták ki, de nem csak ők használhatnak ilyet. A törvény szerint alanyi jogon jár diplomata-útlevél például az országgyűlési és EP-képviselőknek. A jogszabály és a gyakorlat alapján ilyen okmány a választott vagy kormányzati, állami tisztséget viselők széles körének jár.

Az országgyűlési képviselők általában nagy arányban élnek is a lehetőséggel, és kérvényezik a diplomata-útlevelet. A lap az új Országgyűlés májusi megalakulása után másfél hónappal – és már a Külügyminisztérium útlevél-visszavonási bejelentése után – közérdekű adatigényléssel kérte ki az adatokat az Országgyűlés Hivatalától. Eszerint az előző ciklusban a képviselők csaknem kétharmadának volt diplomata-útlevele, az új ciklus első heteiben azonban még kevesen, mindössze 13-an igényelték.