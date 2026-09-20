Hat igazgatójelölt vállalta a nyilvános vitát

Trafó;Új Színház;Madách Színház;igazgatói pályázat;

2026-09-20 09:11:00 CEST

Az Újszínház, a Madách Színház és a Trafó vezetésére pályázók közül hatan már vállalták, hogy szeptember 25-én nyilvánosan bemutatják szakmai elképzeléseiket.

Az Újszínház jelöltjei közül Berettyán Nándor, Pozsgai Zsolt és Schilling Árpád, a Madách Színház pályázói közül Lőrinczy György és Gémes Antos, a Trafóért indulók közül pedig Boronkay Soma vesz részt a fórumon – írja a 24.hu.

A vitát az Örkény Színház és a Partizán szervezi, miután a kulturális tárca közölte: nem teszi közzé sem a jelentkezők teljes névsorát, sem a sikertelen pályamunkákat. Az Újszínház vezetésére tizenhatan jelentkeztek, vagyis a nyilvánosság elé álló három pályázó csak töredéke a teljes mezőnynek.

A kezdeményezés tétje túlmutat az egyes igazgatói posztokon. Arról is szól, hogy a közpénzből fenntartott színházak jövőjéről, művészeti programjáról és vezetőinek alkalmasságáról legyen lehetőség nyilvános szakmai vitát folytatni. A fórum egyúttal láthatóvá teheti azokat a pályázatokat, amelyeket a hivatalos eljárás zártsága miatt a közönség egyébként nem ismerhetne meg.