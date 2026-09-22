Borsány-Gyenes András szakmai és politikamentes MSÚSZ-t szeretne

interjú;elnökválasztás;Magyar Sportújságírók Szövetsége;Borsány-Gyenes András;

2026-09-22 05:55:00 CEST

Borsány-Gyenes András egyetlen aspiránsként indul a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) elnöki posztjáért a napokban esedékes tisztújításon. A Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója a Népszavának többek között arról beszélt, miért vállalta a jelöltséget és hogyan képzeli el a szervezet működését a jövőben.

Mikor és miért fogalmazódott meg önben, hogy szeretné a szövetséget irányítani?

Amikor olvastam a híreket arról, hogy nő a szövetségen belül a feszültség, és bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Szöllősi György elnökkel szemben. Ez nem járt sikerrel, és úgy éreztem, kialakult egy patthelyzet, ami árt az újságíró-társadalomnak. Többektől kaptam olyan visszajelzést, hogy az én személyem lehet egy olyan integráló karakter, akit minden fél elfogad.

A bizalmatlansági indítványt benyújtó Sportújságírókért Mozgalom tagjaival hogyan került kapcsolatba?

Van, aki engem keresett, valakivel pedig én vettem fel a kapcsolatot. Gyorsan megtaláltuk a közös hangot, rengeteg egyeztetésen, találkozón vagyunk túl, amelyek során együtt dolgoztunk a programon. A mozgalom egyik vezéralakja, Gergelics József is pályázik az elnökségbe, és Tóth Anita, Kun Zoltán, illetve Borókai Gábor is olyan jelöltek, akiket együtt kértünk fel, szorosan kötődnek a mozgalomhoz, annak értékrendjéhez. Nagyon örülök, hogy megválasztásuk esetén ilyen erős szakmai múlttal rendelkező kollégákkal vághatunk majd bele a munkába. A tervek szerint a mozgalom szervezői közül jó páran részt vesznek majd a közösen kidolgozott program megvalósításában, de várunk mindenkit, aki szívesen csatlakozik a munkához.

Mielőtt rátérnénk az újítást jelentő elképzelésre, mi az, ami jól működött a leköszönő elnökség idejében és megtartanák a jövőben?

Aki élesebben bírálta az elnökséget, az is elismerte, hogy történtek jó dolgok a szervezet életében. Lényegesen több forrásból gazdálkodhatott a szövetség, mint valaha. Ennek eredményeként létrejöhetett a Nagy Béla- és a Csillag Imre-program, és ez sokak számára jelent pluszlehetőséget a műveik megjelentetésére, vagy helyszíni tudósításra. Ezt szeretnénk megőrizni, sőt, fejleszteni. Az Év Sportolója Gálát alapvetően színvonalasan rendezték meg, a ráfordítás mértéke azonban vita tárgyát képezheti. Mindenképpen a költséghatékonyságra törekszünk a jövőben és arra, ténylegesen a sport és a sportújságírás ünnepe legyen az esemény, miközben a rangját nem veszíti el.

Említette, hogy az évek során nőtt a szervezet állami támogatásának a mértéke. 2027-ben mekkora források állhatnak majd rendelkezésre?

Ez egy szakmai szervezet, amit szakmailag kell működtetni és a lehető legtávolabb tartani a politikától. Biztos vagyok abban, hogy meg fogjuk szerezni azt a pénzösszeget, amivel jól és hatékonyan tudunk majd működni.

Melyek azok a programelemek, amik új lendületet adhatnak a szervezetnek?

Óriási kihívást jelent a mesterséges intelligencia és a változó fogyasztói szokások is, arról nem is beszélve hogy a médiapiac teljes átrendeződése zajlik, a sportújságírók közül különösen sokan veszítették el az állásukat. Ezeken képzésekkel, új lehetőségek feltárásával tudunk segíteni, növelve a kollégák munkaerőpiaci rugalmasságát. Fontosnak tartjuk, hogy az elmúlt években kialakult határon túli magyar kollégákra irányuló figyelem mellett a vidéki kollégák képviseletét is előrébb vigyük. Szeretnénk, ha a szakmaiság kerülne fókuszba, amelyhez az MSÚSZ bizottsági rendszerének kibővítésére is szükség van. Minél több kollégát szeretnénk meggyőzni arról, érdemes aktív taggá válni. A tagság egyszerre jelent lehetőséget pályázati forrásokra és jelent érdemi érdekképviseletet.

Az elmúlt hetekben Murányi Andrást (index.hu) vagy Kele Jánost (24.hu) is megfenyegették a Ferencváros egyes szurkolói. Ilyen esetekben mi tehet ez a szervezet?

Szerintem elfogadhatatlan, ha az újságírókat hiteles, tényekkel alátámasztott cikkeik vagy akár véleményük kapcsán atrocitás éri. Kutya kötelességünk kiállni a kollégáink mellett, meg kell védenünk őket, kapcsolatba kell lépnünk az érintett szervezetekkel, amelyekkel közösen ezt megtehetjük.

A leköszönő elnökség kapott bőven kritikát amiatt, hogy 800 főnél is több tagja van a szervezetnek, miközben aligha van Magyarországon ennyi sportújságíró. A jövőben kiket szeretnének a tagok között látni?

Igyekszünk ezt pontosan meghatározni, álláspontunk szerint olyan személyeket szeretnénk elsősorban bevonni, akik a sportmédia területén részt vesznek a kreatív tartalomgyártásban, tehát tartalmilag befolyásolja a tevékenységük azt az információt, amellyel a fogyasztók végül találkoznak. Így azokat is várjuk, akik állandó blogot, sporttal foglalkozó közösségi média oldalt működtetnek. A csatlakozásuk egyben azt is jelentheti, hogy elfogadják majd azokat az etikai normákat, amelyek szerint mi működünk. Ez egy kicsit árnyaltabb és visszafogottabb tartalomközléshez, a társadalmi párbeszéd kulturáltabbá válásához vezethet, kevesebb indulattal. Gondolkozunk abban is, hogy különböző tagsági szinteket hozzunk létre, így azok se szorulnának ki a közösségből, akik egyéb módokon kapcsolódnak a sportmédiához, vesznek részt a szerkesztőségek munkájában. A pontos keretrendszert azonban csak a tagrevízió során tudjuk majd felállítani, amikor azt is látjuk, kik a jelenlegi tagjai a szervezetnek.

Visszatérve még a tagságra, sokan azt is sérelmezték, hogy Szöllősi György a határon túli magyar újságírók segítségével próbálta megőrizni a szervezet vezetését.

Két szakaszban is dolgoztam a Duna Tévében, tehát én pontosan tudom, hogy mennyire fontos az, hogy az összmagyarságot képviseljük. Azt szeretném, hogy aki magyar sportújságíró, mindegy, hogy hol él a világban, egyenrangú tagja lehessen a szövetségnek.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentett be sportszervezetek vezetőire vonatkozó szigorítást, eszerint több közismert politikust szorítanának ki. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye?

Szerintem helyes, ha a politika távol tartja magát a szakmánktól és egyébként a sportélettől is, de igazán annak örülnék, ha ezt nem jogszabály kényszerítené ki, hanem a társadalmi gondolkodás vezérelné. Nem tartottam soha szerencsésnek, hogy sportegyesületek, szövetségek vezetését aktív politikusok látták el, ez azt a kijárásos rendszert erősítette, amitől Magyarország talán egy évszázada szenved. Az lenne a jó, ha minden szervezet a saját jogán tudjon boldogulni.

Július elején nyilatkozott a media1.hu portálnak, akkor arról beszélt, hogy érdeklődik a Nemzeti Sport felvásárlása iránt. Hol tart azóta ez a folyamat?

Azt láttam, hogy veszélyben van a Nemzeti Sport, amelynél korábban én is dolgoztam, az édesapám (Gyenes J. András – a szerk.) pedig egyik fontos vezetője volt. Azt szeretném, hogy biztosított legyen a lap jövője. Hogyha ez a közmédián belül meg tud történni, akkor számomra ez ugyanolyan megnyugtató. Mindenképpen szeretném azt elkerülni, hogy egy ilyen fontos nemzeti kincs az egyik pillanatról a másikra eltűnjön vagy pedig olyan pályára kerüljön, amelyen eljelentéktelenedik.

Nem csak a Sportújságírókért Mozgalom jelöltjei indulnak

A tavasszal Szöllősi György ellen bizalmatlansági indítványt benyújtó, reformokat sürgető Sportújságírókért Mozgalom szervezőinek támogatásával tehát öt jelölt indul pozíciókért: Borsány-Gyenes András elnökként, Gergelics József első alelnökként vagy elnökségi tagként, valamint Tóth Anita, Kun Zoltán és Borókai Gábor elnökségi tagként venné ki a részét a reformprogram megvalósításában. A mozgalom szervezői eljuttatták bemutatkozó anyagukat szerkesztőségünkbe, amelyet a nevekre kattintva érhetnek el.

Rajtuk kívül a most lemondott elnökségből egyedüliként indul újra dr. Csisztu Zsuzsa a második alelnöki posztért, amelyre nincs más jelentkező s amely az alapszabály szerint csak nő lehet. Első alelnöknek vagy elnökségi tagnak pályázik még Szokodi László, valamint elnökségi tagságért nyújtott be pályázatot Mezei Dániel és Pajor István. Közülük kerülhet majd ki a az elnökség hét tagja.

A tisztújító közgyűlést – feltételezve, hogy az első, csütörtöki közgyűlés nem lesz határozatképes – vasárnap, 10.30-tól tartják a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen.