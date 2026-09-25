Szőlő utca: csak november végéig biztos a letartóztatás, arra sincs válasz, idén vádat emelnek-e Juhász Péter Pál ellen

bántalmazás;gyerekek;Szőlő utca;Juhász Péter Pál;

2026-09-25 18:30:00 CEST

Ahogy arra sincs, elképzelhető-e, hogy társaihoz hasonlóan a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója is szabadlábon védekezhet.

„Az ügyészségi tájékoztatás minden esetben követő jellegű, így – figyelemmel az eljárás sikeres lebonyolításának érdekére – csak a már megtörtént eljárási cselekményekről nyilatkozunk, így azon kérdésére, hogy mikorra várható az eljárás befejezése vagy meddig tart egy személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, válasz nem adható.” Ezt közölte lapunk megkeresésére a Központi Nyomozó Főügyészség. Azt szerettük volna megtudni, várható-e még idén vádemelés Juhász Péter Pállal, a Szőlő utcai javítóintézet egykori vezetőjével szemben, illetve, előfordulhat-e, hogy társaihoz hasonlóan ő is szabadlábon védekezhet majd.

Közben Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője az MTI-t arról tájékoztatta, a Budai Központi Kerületi Bíróság november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását. Hozzátette: a védői fellebbezések miatt a végzés nem végleges. Azt pedig pár nappal korábban a HVG megkeresésére írta a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy tizenkét gyanúsítottja van a Szőlő utcai javítóintézethez kapcsolódó büntetőeljárásnak, de közülük már csak a volt igazgató és élettársa van letartóztatásban.

A Szőlő utcai botrány 2025-ben robbant ki, amikor felmerült, hogy a rendőrség már évek óta tudhatott a javítóintézetben zajló bűncselekményekről, az elkövetőket pedig magas rangú politikusok védhetik. Tavaly májusban vették őrizetbe Juhász Péter Pál volt intézetigazgatót és élettársát, akiket emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítottak. Később kiderült, hogy Juhász szexuális bűncselekményeket is elkövethetett, és több fiatalkorút abuzálhatott. Az ügy akkor vett új fordulatot, amikor nyilvánosságra kerültek a javítóintézet biztonsági kamerás felvételei, amelyeken az látható, hogy Kovács-Buna Károly, a javítóintézet korábbi megbízott igazgatója gyerekeket bántalmaz, az egyik gyerek fejét az asztalba veri, majd a földön rugdossa. Az események ezután felpörögtek, ügyintézők, rendészek és nevelőnők is a gyanúsítottak között vannak.

Tuzson Bence, a Fidesz-kormány igazságügyi minisztere tavaly szeptemberben egy háromoldalas jelentéssel bizonygatta: a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban kiskorú sértett nem merült fel, illetve azt is, hogy „az ügy feltárása, sem a folyamatban lévő büntetőeljárás során sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel”.

Juhász Péter egykori áldozata, egy Lili nevű nő nő még júliusban, amikor a Szőlő utcai intézmény két bántalmazója hazamehetett, lapunknak azt írta, „Számomra ez annak a rendszernek az emléke, ami évtizedeken keresztül lehetővé tette, hogy kiszolgáltatott gyerekekkel azt tegyenek, amit csak akarnak”. A nő – aki szerepelt a Babák című RTL-es filmben, és aki segített lebuktatni a Szőlő utcai intézmény jelenleg is letartóztatásban lévő egykori vezetőjét – úgy fogalmazott: „Ez a közeg tette lehetővé, hogy Péter évtizedeken keresztül nehéz sorsú gyerekeket használjon ki. Emiatt gondolom úgy, hogy mindenkinek súlyos erkölcsi felelőssége van, akik ezt a légkört fenntartották. Egy olyan működési mechanizmust építettek az elkövetőkkel együtt, amiben a hallgatás lett megjutalmazva, az igazmondás megbüntetve.”