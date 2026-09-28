Mágus helyett immár pszichiáter vezeti a Nyírő Gyula OPAI-t

egészségügy;pszichiátria;Hegedűs Zsolt;Nyírő Gyula OPAI;

2026-09-28 20:28:00 CEST

Szakmai előrelépés.

Lezárult a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázata. A felhívásra hat pályázat érkezett, a kiválasztási folyamat eredményeként Dr. Váradi Enikő kapott megbízást az intézmény főigazgatói feladatainak ellátására - jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon.

A tárcavezető szerint a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt, figyelembe véve az intézmény jelenlegi helyzetét és a következő időszak legfontosabb feladatait. Mint jelezte, Váradi Enikő pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal. 2015 óta a Főnix Ház – Pszichózis Centrum alapító intézményvezetője, ahol egy krízishelyzetben lévő ellátásból épített fel pszichózisokra specializált, integrált egészségügyi és szociális rehabilitációs centrumot.

Hegedűs Zsolt ismertette, Váradi Enikő programjának középpontjában „a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása és a működő teamek megerősítése, a kiszámítható betegutak kialakítása, valamint az intézet országos szakmai szerepének újraépítése áll. Kiemelt célként kezeli azt is, hogy a változások követhető döntéseken, mérhető eredményeken és az intézmény szakmai közösségével való együttműködésen alapuljanak.”

A miniszter közölte, az Egészségügyi Minisztérium azt várja az új főigazgatótól, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az OPAI működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye ismét kiszámíthatóbbá és magas színvonalúvá az intézet betegellátását.

Ismert, a Nyírő OPAI főigazgatója bő két éven át, idén márciusig a pszichiáter végzettség nélküli, korábban mágusképző akadémiát vezetett Ézsi Robin volt. Vezetése alatt a kulcsfontosságú pszichiátriai centrum az összeomlás szélére került, tömegesen hagyták ott a Nyírő OPAI-t a szakemberek és osztálybezárások szüksége is felmerült.