Kiss László kérdéssorral ment neki az ügyészségnek, különösen Fürcht Pálnak, aki Orbán Viktorra és a Legfőbb Ügyészségre is tett terhelő állításokat

Kiss László;eljárások;aranykonvoj;óbudai korrupciós ügy;Fürcht Pál;

2026-10-01 13:44:00 CEST

Óbuda-Békásmegyer polgármestere a vele is kapcsolatos úgynevezett óbudai korrupciós ügy mellett kíváncsi az aranykonvoj-ügyben, a Völner-ügyben, az Iványi Gábor ellen indított ügyben, az Anonymus-ügyben érkezett politikai-hatósági nyomásgyakorlásokra, azok következményeire.

Megy a belháború az ügyészségen – szögezte le Kiss Lászó, Óbuda-Békásmegyer egykor MSZP-s, majd DK-s, jelenleg független polgármestere csütörtöki Facebook-bejegyzésében az elmúlt napokban többek között Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség lemondott vezetője részészéről elhangzott állításokkal kapcsolatban. A polgármester az óbudai korrupciós ügynek nevezett, azóta parkfenntartással és közétkeztetéssel kibővített, Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, és több korábbi fideszes, szocialista és momentumos politikust érintő ügyben 2024 augusztusa és 2025 májusa között kilenc hónapot töltött letartóztatásban.

Az aranykonvoj-ügyben Orbán Viktor rendelte el az eljárásokat; az ügyészség politikai nyomásra indított és nem indított el ügyeket; az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben a kamu vádalkukat egy Mikó nevű fideszes provokátor közvetítésével és Budai Gyula közreműködésével szervezték – írja Kiss László, az őt kifejezetten érintő és érdeklő ügyekben elhangzott állításokat, nyilatkozatokat csokorba szedve. Majd egy hosszú kérdéssorral ment neki magának Fürcht Pálnak, az ügyészségnek és a vádhatóság mögött sejtetett korábbi, fideszes hatalomnak, az Orbán-kormánynak, de a jelenlegi, Magyar Péter vezette Tisza-kormánynak is:

Tervezik-e Fürcht Pál kihallgatását, hogy az úgynevezett „óbudai korrupciós ügyben” ki adott utasítást Őrsi Gergely, Karácsony Gergely és Kiss László belekeverésére?

Tervezik-e Budai Gyula kihallgatását, hogy kinek és pontosan milyen ügyekben adott utasítást?

Terveznek-e pótlólagos nyomozást a Völner-ügyben, hogy ki volt Tóni?

Terveznek-e vizsgálatot azokkal az ügyészekkel szemben, akik ezeket a törvénytelenségeket végrehajtották, ezekhez asszisztáltak?

Tervezik-e az Iványi Gábor elleni koholt perek megszüntetését?

Kik, miért és kinek adtak utasítást ellenzéki politikusok elleni koncepciós perekre?

Miért tesz úgy a jelenlegi hatalom, hogy az ügyészség jelenlegi és 2024 április előtti nyomozati eljárásai törvényesek?

Mikor hallgatják meg azokat az újságírókat, akik az eljárásban nyomozati anyagokat szivárogtattak ki, hogy ki a forrásuk?

Amikor emberek vannak előzetes letartóztatásban a nyomozás hátráltatása miatt, akkor hogyhogy nem fontos a hatóságoknak, hogy gyakorlatilag minden információ kint van a sajtóban?

Hogy lehet az, hogy valaki csak azért lett gyanúsított, mert meghalt a volt férje és a gyanúsítás miatt elvesztette az állását, ezért az ügyészség azt remélte, hogy hazug vallomásra lehet bírni?

Miért nem vizsgálják, hogy egy azóta tragikusan 43 évesen – álláspontom szerint a hatósági eljárásnak köszönhetően is – elhunyt gyanúsítottat 6 hónap után „elvonási tünetekkel” miért szállították át az IMEI-be, és miért csak késve értesítették az ügyvédjét?

Hogy lehet az, hogy folyamatosan korlátozzák védőink iratbetekintését, miközben pletykák szerint a már lezárt vádalkukat folyamatosan a „helyzethez igazítják”?

Igaz-e, hogy az úgynevezett „óbudai korrupciós ügy” nyomozó csapata és a Völner-ügy nyomozócsapata hasonló?

Igaz-e, hogy az úgynevezett „óbudai korrupciós ügyben” a nyomozók politikai utasítást kaptak jelenleg, hogy márciusig zárják le a nyomozást?

Igaz-e az, hogy a nyomozás során a vádalkukban kifejezetten a főpolgármesterre és polgármesterekre „utaztak”?

Igaz-e, hogy 2020-tól a szolgálatok politikusi utasításra drótoztak be olyan – más bűncselekményekbe keveredett személyeket – akik ellenzéki önkormányzatokkal szerződtek?

Igaz-e, hogy ezt követően maguk a szolgálatok kreálták a koncepciókat?

Kik álltak az Anonymus-videók mögött?

Nem feltűnő senkinek, hogy az ügyészség összehangoltan cselekedett Anonymusszal?

Rehabilitálják-e a hazug vádalkukkal bűnbe kevert politikusokat?

Az óbudai polgármester egy videót is mellékelt bejegyzéséhez, amelyben egy autó csomagtartójában fekve kérdezi fel Fürcht Pált. Posztjátpedig azzal zárta, hogy lesznek még kérdései.

A politikus nem először intézett hosszú Facebook-posztot a hatóságoknak üzenve. Több mint egy hete az ügyészi szervezet átvilágítását sürgette. A Legfelsőbb Ügyészségről érkezett nyomásgyakorlásról nyilatkozott Fürcht Pálról akkor azt írta, hogy ő „nem áldozat, hanem a Fidesz-rezsim egyik kulcsfigurája”. Szerinte Fürcht, amikor apró porszemként állítja be magát, akkor hazudik. – „Éveken át nemcsak mindenről tudhatott, hanem szervezőként vehetett részt a disznóságokban” – tette hozzá Kiss László.