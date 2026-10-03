államháztartási hiány;infláció;megszorítások;kiadáscsökkentés;kormányülés;Államadósság Kezelő Központ;költségvetési törvény;euróbevezetés;

Ezen a hétvégén eldől, hogy jöhet-e magyar euró, vagy már startnál elbukunk

Magyar Péter kormánya a hétvégén tárgyalja a 2027-es költségvetés főbb számait, ami fontos vízválasztó lesz. Eldől, hogy valóban elindul-e az euró felé vezető úton, vagy enged a populista csábításoknak, és a választási programban belengetett osztogatásba kezd, ezzel gyakorlatilag lemondva a közös valuta bevezetéséről. 

Az elmúlt évtizedekben a magyar gazdaság több tízezer milliárd forintot bukott azon, hogy a 2004-es európai uniós csatlakozás után soha nem kezdett el komolyan dolgozni az euró bevezetésén. Elég csak a 2008-as világgazdasági válság hazai gazdasági és társadalmi káraira utalni. De sokkal kisebb inflációs és növekedési áldozattal úszták meg az euróval fizető országok a 2020-as évek multikríziseit, a Covid-járványt és az orosz–ukrán háborút is. Ebből a szempontból hozott fordulatot a Tisza Párt idei kétharmados győzelme, ugyanis az új kormány az euró bevezetésének ígéretét állította – egyelőre csak szavakban – gazdaságpolitikája középpontjába.

Az áprilisi választások után a pénzpiacok hatalmas bizalmat szavaztak az új kormánynak. A forint az euróval szemben a 390 forintos szintekről előbb 350 forintra erősödött, majd az elmúlt hónapokban a 360–370 forintos sávba korrigált vissza. Az állampapírhozamok 200 bázisponttal estek az év eleje óta. Az év elején még 7 százalékos hozam mellett keltek el a magyar forintkötvények, ez a nyárra 5 százalékra mérséklődött, jelenleg pedig az általános hozamemelkedés közepette is 5,7 százalékon tud a magyar állam 10 éves lejáratra pénzt kölcsönözni. Ez az 1,5-2 százalékos kamatcsökkenés éves szinten több száz milliárdos megtakarítást jelent az államnak, ahogy az alacsonyabb kamatszint fokozatosan átárazódik az államadósságba.

Euró vs. osztogatás

Az eddig látott kamat- és hozamcsökkenés, valamint az árfolyam-erősödés nem más, mint megelőlegezett bizalom, ugyanis a magyar kormány eddig nem hozott olyan gazdaságpolitikai döntést, amely alátámasztaná azt a tervet, hogy a magyar gazdaság 2030-ra teljesíteni fogja az euró bevezetésének feltételeit, vagyis az inflációt, az államadósságot és a piaci kamatokat az euróövezeti követelményeknek megfelelő szintre szorítja. Ebből a szempontból lesz vízválasztó a 2027-es költségvetés és annak tartalma, amelyről a hétvégén tárgyal a kormány. Ekkor dőlhet el, hogy a kormány kész-e meghozni azokat a kiadás- és hiánycsökkentő intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország megkezdhesse a felkészülést a közös valuta bevezetésére.

A mérleg egyik serpenyőjében van a költségvetési kiigazítási kényszer, a másikban pedig a Tisza választási ígéretei. A kettő között ott van a romló világgazdasági környezet. A Tisza azt vállalta, hogy megtartja az Orbán-kormány populista adóintézkedéseit, így a két-, három- és négygyermekes nők adómentességét, függetlenül attól, hogy nevelnek-e még gyermeket, valamint az általános energiatámogatási rendszert, amelyből a szociálisan nem rászorulók is részesülnek.

Ezek mellé sorakoznak a Tisza sok száz milliárd forintos választási ígéretei, köztük az egészségügyi kiadások évi 500 milliárd forintos emelése, az oktatási büdzsé növelése, a nyugdíjak emelése, a mediánbér alatti jövedelmek személyi jövedelemadójának csökkentése, valamint egy kedvezőbb kataadózás bevezetése. Mindezek együttesen évi több ezer milliárd forintos kiadásnövekedést, illetve bevételkiesést jelenthetnek. Eközben a magas olajárak miatt a kormány dízeltámogatást adott a lakosságnak, de már a fuvarozócégek is könnyítésért lobbiznak. Ha a kabinet ezeknek a kéréseknek is enged, az további több tíz milliárd forintos hiánynövekedéssel járhat. A mérleg másik oldalán viszont az idei rendkívül magas, a GDP 7,5 százalékára rúgó, 7100 milliárd forintot meghaladó államháztartási hiány érdemi csökkentésének kényszere áll.

Az ÁKK-ban bíznak a szigorú költségvetésben

A pénzügyi kormányzatban láthatóan komolyan gondolják az euró bevezetését és az államháztartási hiány csökkentését. Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója a hét elején egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ÁKK-ban azzal számolnak, a kormányzati „ígéretek alapján az ideinél sokkal kisebb lesz a 2027-es költségvetés finanszírozási igénye”, vagyis praktikusan az államháztartási hiány is. A vezérigazgató erre erősített rá a Reutersnek csütörtökön adott interjújában, amikor annak a reményének adott hangot, hogy újabb kötvénypiaci rali indulhat a 2027-es költségvetés és az euró bevezetésének menetrendjéről szóló bejelentések után. Igaz, arról is beszélt, hogy a befektetőkkel folytatott konzultációk alapján az idei 7,5 százalékos hiány után a piac számára a GDP 5,5 százalékát meghaladó jövő évi deficit már csalódást keltő lenne, és még az 5 százalék körüli hiány is csak semleges fogadtatásra számíthatna. Vagyis az eddig megszerzett bizalom megtartásához jövőre 2-2,5 százalékponttal kellene csökkenteni a hiányt, ami nagyságrendileg 2000 milliárd forintos kiigazítást jelentene az idei, 7100 milliárd forintot meghaladó deficit után. A kérdés az, hogy lesz-e ehhez elegendő politikai bátorsága a Magyar Péter-kormánynak.

Az egy dolog, hogy az ÁKK vezetése és a pénzügyi kormányzat mire készül, és mit kommunikál, ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a kormány, majd végül a parlament milyen tartalmú költségvetést fogad el. Ebből a szempontból 

kiemelkedő jelentőségű a kormány kétnapos ülése, ahol valójában arról születhet döntés, hogy Magyarország rááll-e az euró bevezetéséhez vezető útra, vagy újfent, sokadjára elszalasztja a lehetőséget a kimaradás minden súlyosan hátrányos pénzügyi következményével,

 a forint gyengülésével és a hozamok emelkedésével együtt.

Gyűlnek a viharfelhők

Az elmúlt hetekben újra gyülekezni kezdtek a viharfelhők az európai gazdaságok felett, ami újabb érv lehet a magyar kormány számára az államháztartási hiány gyors csökkentése mellett. Pénteken derült ki, hogy az eurózóna inflációja szeptemberben a vártnál nagyobb mértékben emelkedett. A Reuters tudósítása szerint a következő hónapokban az energiaárak emelkedése miatt tovább gyorsulhat a pénzromlás, ami továbbra is nyomást gyakorolhat az Európai Központi Bankra, hogy magasan tartsa, illetve tovább emelje a kamatokat. Az eurót használó 21 országban az infláció szeptemberben 3,8 százalékra ugrott az egy hónappal korábbi 3,2 százalékról, meghaladva a Reuters elemzői felmérésében várt 3,6 százalékot. A gyorsulást elsősorban az üzemanyag és a földgáz drágulása, kisebb részben pedig az élelmiszerárak emelkedése okozta.

Ezzel párhuzamosan emelkednek a kötvényhozamok Európában és az Egyesült Államokban, ami további nyomást helyezhet a jegybankokra. A MarketWatch elemzése szerint az amerikai tízéves államkötvények az elmúlt napokban tartósan 5,2 százalékos hozammal forogtak, ami több évtizedes csúcs. A magas hozamok már megjelentették a vásárlókat a piacon, így azóta csökkenésnek indultak, ám továbbra is magas szinten állnak. Jól látható, hogy a következő hónapokban velünk maradhat a magas infláció, elsősorban az olajárak emelkedése miatt, miközben a magas államadósságok is aggasztják a befektetőket, ami tovább növelheti a hozamokat. Vagyis ilyen magas hozamkörnyezetben egy olyan kis, nyitott gazdaság, mint a magyar, amely ráadásul nem tagja az eurózónának, jól teszi, ha a piacok bizalmának megőrzése és józan gazdaságpolitikai megfontolások alapján is csökkenti az államháztartási hiányát, ezzel együtt pedig finanszírozási igényét. Ezért is különösen fontos, hogy a magyar kormány milyen 2027-es költségvetést terjeszt a parlament elé.

Az amerikai dízelpiac helyrebillentéséhez Európa stratégiai tartalékait is felhasználná a Trump-adminisztráció. Az Egyesült Államok azt akarja, hogy az európai országok hat hónap alatt 120 millió hordó dízelt szabadítsanak fel, ami az uniós vésztartalék több mint 40 százalékának felel meg. Amennyiben ez elmarad, akkor az Egyesült Államok saját dízelexportjának korlátozását is mérlegelheti, ami viszont tovább mélyítheti az európai dízelválságot. Magyarországnak sem mindegy, mi lesz a játszma vége, a hazai tartalékokhoz ugyanis az idén már többször hozzányúltak.