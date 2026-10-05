Legkevesebb 4,5 milliárd forinttal támogatták Mészáros Lőrinc cégei a Megafont

Fidesz;propaganda;Mészáros Lőrinc;megafon;V-Híd Építő Zrt.;

2026-10-05 07:22:00 CEST

2024-ben a V-Híd Zrt. hárommilliárd forintot adott a szervezetnek, a támogatások pedig 2022 óta a fideszes propagandaszervezet bevételeinek mintegy harmadát tették ki.

Legkevesebb 4,5 milliárd forinttal támogatta 2022 óta a Megafont három, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó építőipari cég - írja a Direkt36 a birtokába került belső iratok alapján.

A V-Híd Zrt., az R-KORD Kft. és a Kontúr Csoport Kft. által adott összeg a tényfeltáró központ szerint a Megafon bevételeinek harmadát jelentette ebben az időszakban.

A dokumentumok szerint 2022-ben a V-Híd Zrt. 310 millió forinttal segítette a Megafont, a Kontúr Csoport Kft. pedig a parlamenti választás előtt néhány héttel, márciusban 100 millió forintot adott a szervezetnek. Egy évvel később az R-KORD Kft. 217 millió forintos támogatói szerződést írt alá. Ugyanabban az évben vált ismertté, hogy az R-KORD Kft. fővállalkozóként nem tudja kifizetni több alvállalkozó munkáját egy állami megrendelésű vasútfejlesztési projektben.

2024-ben összesen 3 milliárd forintot tüntettek fel a Megafonnak adott támogatásként. Januárban havi 500 millió forintos támogatást terveztek az első három hónapra, vagyis összesen 1,5 milliárd forintot. A megszerzett támogatási szerződések és igazolások arra utalnak, hogy ezeket az összegeket ki is fizették. Egy 2025-ös belső e-mailben pedig már összesen 3 milliárd forint szerepelt a Megafonnak 2024-ben adott támogatásként, és más dokumentumok is a kifizetések megtörténtére utalnak.

A V-Híd Zrt. külön pénzt juttatott Filep Dávid cégének is. Az Aktuális Média Kft. 2022 februárjában 220 millió forintot kapott a megszerzett emailek és könyvelési iratok szerint. Egy másik dokumentált esetben a V-Híd Zrt.-nél 500 millió forint azonnali átutalásáról adtak utasítást a Megafon javára, majd néhány hónappal később további 400 millió forintot küldtek a szervezetnek.

A V-Híd Zrt. és a Megafon képviselői nem reagáltak a Direkt36 megkeresésére.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, a Megafon finanszírozásának forrásai az elmúlt években jórészt nem voltak nyilvánosak. A szervezet mögött álló vállalkozás 2021-ben 2,3 milliárd forintot gyűjtött össze, az alapító pedig akkor azt állította, közvetlen közpénzt nem kapnak, ugyanakkor elismerte, hogy támogatóik között állami megrendelésekhez jutó üzletemberek is vannak.

A 2022-es pénzügyi beszámoló kiegészítő melléklete szerint 2,76 milliárd forint támogatás érkezett a Megafonhoz, 2023-ban pedig már 4,6 milliárd forint egyéb bevételt könyveltek el, ám annak eredetét a beszámoló nem részletezte. 2024-ben az egyéb bevétel 5,8 milliárd forintra nőtt; a társaság ekkor sem közölte, honnan származott a pénz. Ugyanebben az évben 5,1 milliárd forint anyagjellegű ráfordítást számolt el, és 759,9 millió forintos veszteséggel zárt.