Az örök nyughatatlan Básti

Idegzsába nőt játszik Básti Juli a Centrál Színházban nemrég bemutatott Jó emberek című produkcióban. Olyat, aki csaknem alapjáraton a plafonon van, rendszeresen felhúzza magát. Ráadásul erre még oka is van, fogyatékos gyermekét egyedül nevelő, alulról jött és alul is maradt, a bolti pénztárosságig vitte, de ebből az állásából is kirúgták. Bezárultak előtte a társadalmi és magánéleti kapuk, zsákutcában vergődik, és meglehetősen kicsi az esély, hogy kikecmeregjen onnan. Ha úgy tetszik, korunk hőse. Kényszerpályán indult, és azon is maradt.