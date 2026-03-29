Kitaszítottságról, lobbanékonyságról, visszafojtott dühről, világvége hangulatról regél a gyilkos fekete humorral teli A Macskalápon, ami tényleg lápvidéken játszódik. Olyan helyen, ahol szinte már lélek sem jár, ahol igazán békességben lehetne élni, indulatot csiholnak elő egymásból az emberek, lángra kap minden kis szikra, és pusztító erővé válik.
Ibsen Kísértetek című drámáját vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház kisszínpadán. Néhol didaktikus, de mégis megrendítő előadás.
Idegzsába nőt játszik Básti Juli a Centrál Színházban nemrég bemutatott Jó emberek című produkcióban. Olyat, aki csaknem alapjáraton a plafonon van, rendszeresen felhúzza magát. Ráadásul erre még oka is van, fogyatékos gyermekét egyedül nevelő, alulról jött és alul is maradt, a bolti pénztárosságig vitte, de ebből az állásából is kirúgták. Bezárultak előtte a társadalmi és magánéleti kapuk, zsákutcában vergődik, és meglehetősen kicsi az esély, hogy kikecmeregjen onnan. Ha úgy tetszik, korunk hőse. Kényszerpályán indult, és azon is maradt.
Puskás Tamás rendezőként és direktorként is gyakran a fából vaskarikával próbálkozik. Komoly társadalmi problémákról is akar beszélni, meg könnyedén szórakoztató is akar lenni, ahogy a Centrál Színházban bemutatott, általa színpadra állított, Jó emberek című darab esetében is.
Mácsai Pál jól tette, hogy megrendezte Szentendrén Alfred Jarry Übü király, vagy a lengyelek című féktelen abszurdját. A látványos nyáresti előadás a hatalom gátlástalan mámoráról mutat érzékletes és igencsak elgondolkodtató képet.