Európa számos pontján különös, ijesztő alakok lepik el az utcákat január és február környékén. Szarvakat viselnek, bundába burkolóznak, arcukat faragott vagy festett maszk takarja, kezükben kolomp, derekukon harangok zúgnak. Zajongásuk egyszerre félelmetes és ünnepi, hiszen a tél elűzését, a tavasz közeledtét hirdeti. A magyar busóktól a bolgár kukereken és a szlovén kurenteken át az olasz és német nyelvterületek karneváli figuráiig ugyanaz az ősi vágy rajzolódik ki: elijeszteni a rosszat, és helyet csinálni az újnak.
Mohács vezetése úgy ítéli meg, hogy egy ilyen, több tízezernyi résztvevőt vonzó tömegrendezvény igen komoly egészségügyi kockázatot jelentene.
A busójárás egy téltemető karnevál a Mohácson és környékén élő, többségükben római katolikus délszlávok, a sokácok farsangi maszkos alakoskodása és dramatikus néphagyománya. A népszokást a város környékére betelepült, balkáni eredetű sokácok hozták magukkal, amely azután a magyar kultúrkörben formálódott tovább és nyerte el mai formáját. 2009-től szerepel az UNESCO szellemi örökség reprezentatív listáján, 2012 óta pedig hungarikumnak számít. A zárónapon jártunk.
A jövő hét végén indul a hagyományos busójárás. Hogy a mohácsi sokácok a telet vagy a törököt kergették-e el maskarájukkal, az maradjon a néprajzkutatók problémája. Napjainkban viszont az ország legnagyobb – és legkülönlegesebb – karneváljára vonzzák a baranyai városba a turisták tízezreit február végén.
Az MTI számos hírt kiadott az idei mohácsi busójárásról, hosszasan idézték például L. Simon Lászlót, aki rendkívüli módon lelkesedett az ilyenfajta népi hagyományokért. A világ számos táján vettem részt farsangokon, több neves néprajzi múzeumban láttam maszkokat, olyan népi hagyományokat, amelyek hasonlítanak a mieinkre, így bizton állíthatom, ez a világ legnagyszerűbb farsangja - lelkendezett a távirati iroda beszámolója szerint a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.
Csütörtökön megkezdődött a mohácsi busójárás, amelynek keretében hat napon át 1200 jelmezes űzi a telet a Duna-parti városban.
A hagyományos húshagyókeddi máglyagyújtással és a zord évszakot jelképező koporsó elégetésével véget ért az idei busójárás Mohácson, amelynek hét végi fő programjaira rekordszámú látogató volt kíváncsi.
A Maszkot ölt apraja-nagyja című farsangi készülődéssel megkezdődik csütörtökön a mohácsi busójárás, amelynek keretében hat napon át minden eddiginél több, 1200 jelmezes űzi a telet a Duna-parti városban.
A Maszkot ölt apraja-nagyja című farsangi készülődéssel megkezdődik ma a mohácsi busójárás, amelynek keretében hat napon át minden eddiginél több, 1100 jelmezes űzi a telet a Duna-parti városban.