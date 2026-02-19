Télűző rémfigurák

Európa számos pontján különös, ijesztő alakok lepik el az utcákat január és február környékén. Szarvakat viselnek, bundába burkolóznak, arcukat faragott vagy festett maszk takarja, kezükben kolomp, derekukon harangok zúgnak. Zajongásuk egyszerre félelmetes és ünnepi, hiszen a tél elűzését, a tavasz közeledtét hirdeti. A magyar busóktól a bolgár kukereken és a szlovén kurenteken át az olasz és német nyelvterületek karneváli figuráiig ugyanaz az ősi vágy rajzolódik ki: elijeszteni a rosszat, és helyet csinálni az újnak.