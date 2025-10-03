Amikor felkent vezetőinket kárhoztatjuk hintapolitikáik miatt, megfeledkezünk arról, hogy népeink vérében (kultúrájában) hosszú évszázadok alatt, kínkeserves, kénytelen-kelletlen tanulások árán belevésődve, a fennmaradás érdekében ott van ez a kettősség. Az más kérdés, hogy a politika mindezt oly szerencsés kézzel bírta kamatoztatni, hogy amikor döntéshelyzetbe került, rendre a rossz, s nem elég, hogy nagyon gonosz, hanem ráadásul még a nagyon vesztes oldalára is sikerült állnia.
Darvasi László nemcsak felnőtteknek szokott beszélni a könyveiről, de alsó osztályos gyerekeknek is tart előadást. Például arról, hogy mit jelent az irodalom vagy a regény. Ezúttal mi is elkísértük a szerzőt Martfűre két előadására.
Három vaskos kötet, ezerhétszáz oldal, mintegy félszáz olyan szereplő, akinek története, vagyis valamilyen sorsábrázolása van. Az epizodisták száma ennél – természetesen – jóval több.
„A szokatlan öltözetű férfi megállította az időt” – olvashatjuk Magyary Ágnes legújabb, Az örök székely című regényének első mondatában. De bizony nem csak az idővel lesznek gondok, felbukkan egy sárkány, sőt még Dózsa György „unokájával”, Ady Endrével is ihatunk egy kávét. Mindeközben átbiciklizünk a magyarok (és székelyek) viharos évszázadain. A fantasztikus fordulatokban gazdag regény szerzőjével többek közt arról is beszélgettünk, legyőzhető-e az Ördög.
Bizonyára az idei Ünnepi Könyvhét (június 13–16.) egyik legjobban várt szépirodalmi alkotása a háromkötetes, 1700 oldalas Neandervölgyiek, amely aztán kedvelt olvasmány lehet a nyári időszakban. Darvasi László legújabb regényében 1908-tól 1957-ig három generáción keresztül mesél a XX. századi magyar történelemről. Egy kisváros melletti kastély és burjánzó kert színpadán feltűnnek itt a zsidók, magyarok, románok és szerbek, szegények és gazdagok, arisztokraták és bolsevikok, okosok és bolondok. De még a régről ismert könnymutatványosok szekere is átzötykölődik a színen. A monumentális családregényben – mely még korántsem ért véget – nemcsak „Közép-Európa bohócainak” legendája íródik tovább, hanem egyúttal mikrotörténeti látleletet is kapunk a mai napig velünk élő társadalmi és történelmi mítoszokról. A szerzővel a viharvert évtizedekről, történelmi fordulópontokról, és még szülővárosáról, Törökszentmiklósról is beszélgettünk, és persze arról, hogy vajon mi köze van ehhez a neandervölgyi embereknek.
Gigamű, avagy üvegpalota.
Az év légiutas-kísérője című novelláskötetéért, valamint teljes írói életművéért.
"Kapard el, passzé. / Kápolnát fölé, mauzóleumot, döfd át / kereszttel"
Hatvanadik születésnapját ünnepelték Darvasi László írónak barátai, pályatársai és családtagjai hétfő este a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában.
Közösség és kiválasztottak viszonya, a mássággal felruházottak, a feláldozhatóság és megalkuvás, a bűnbeesés érdeklik. Drámái többsége krimiszerű oknyomozás, mágikus realizmussal, balladai elhallgatásokkal. És sötét tónussal. Darvasi Lászlóval beszélgettünk első, Bolond Helga című drámakötete kapcsán.
Darvasi László legendás Szív Ernőjének karcolatai a magyar irodalom kimagasló alakjait és híres múzsáit idézik fel.
Október 19. és 23. között rendezik meg a 68. Frankfurti Könyvvásárt, a világ legjelentősebb könyvszakmai seregszemléjét, amelyen száznál is több ország kiállítója lesz jelen. Magyarországot Barnás Ferenc, Forgách András, Böszörményi Zoltán, Péterfy Gergely és Darvasi László írók képviselik az idén.