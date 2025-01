„Vígjátékot írunk, aminek remek táptalaja a magyar közélet”

Ökörapátiban járunk, és a falutáblánál kényszeresen szelfiznünk kell. Hasonlóan erős kötődést sokan érezhetnek egy-egy településhez, de aligha vannak naponta hatszázezren, akik árgus szemekkel figyelik egy magyar helység történéseit. Ökörapáti (előtte beszédes elütés: Örökapáti) ilyen. Ahogy Makkosszállás is. Mindkettőt Hámori Barbara író-rendező képzelete teremtette, és talán elárulhatjuk, „ugyanarról a faluról” van szó (egy a díszletük helyszíne). Úgy nincsenek, hogy nagyon is vannak. Nem léteznek, mégis mindenütt beléjük botolhatunk. A talány feloldása a fikciós sorozatok lényege: kicsit rólunk is szólnak. A Drága örökösök – A visszatérés forgatásán jártunk.