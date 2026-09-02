Hamarosan döntenie kell a Tisza-kormánynak a rezsitámogatásról, mert keményen terheli a költségvetést

Lassan töltődnek az európai és a hazai földgáztárolók, ennek ellenére a piac láthatóan nem aggódik a téli energiaellátás, de még a közel-keleti harcok miatt sem. A földgáz piaci ára az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett, ami a „rezsicsökkentés” révén súlyos terheket rak a költségvetésre. Ezért a sokak által megkérdőjelezett áreltérítéssel a kormánynak előbb-utóbb kezdenie kell valamit.