Az iráni háború fellángolásának hatására újra megkérdőjelezte a piac a feltörekvő devizák értékeltségét – a forint is jelentősen gyengült az elmúlt napokban. A hazai devizának a gázárak drasztikus emelkedése sem tett jót.
Lassan töltődnek az európai és a hazai földgáztárolók, ennek ellenére a piac láthatóan nem aggódik a téli energiaellátás, de még a közel-keleti harcok miatt sem. A földgáz piaci ára az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett, ami a „rezsicsökkentés” révén súlyos terheket rak a költségvetésre. Ezért a sokak által megkérdőjelezett áreltérítéssel a kormánynak előbb-utóbb kezdenie kell valamit.
Amíg a magyarországi lakossági földgázárak az Európai Unión belül a legalacsonyabbak, addig az ipar által fizetett tarifák a legmagasabbak.
Az MSZP törvénymódosítással akadályozná, hogy az MVM a meglehetős kusza elszámolási szabályok közepette bárkitől, akár átmenetileg, hétszeres árat kérjen a fűtőanyagért.
Maximálja a cégek áramszámláját a kormány, a SZÉP-kártyát újra lehet használni a boltokban – ennyi a kormány újabb gazdasági „akcióterve”.
A pénzügyi piacokat megrázta a hír, hogy leállítják a gázszállítást az Északi Áramlat-1 vezetéken keresztül.
A lakossági energiaár-csökkentés „védelme” csak idén várhatóan a költségvetés 5-7 százalékára, több ezermilliárd forintra rúgó terhet ró az állami költségvetésre. A jövő sem biztatóbb.
A hazai szakhatóság merőben más okokkal magyarázza a piaci energiaár-robbanást, mint az Orbán-kormány.
A lakossági rezsi évtizedek óta a különböző, korrupcióban tocsogó hazai érdekcsoportok marakodásainak tárgya és terepe. De létezik-e ebből kiút?
Az egyre zuhanó tőzsdei gázárakra tekintettel az MSZP (az esélytelenek nyugalmával) immár 12. alkalommal indítványozza, hogy Orbánék csökkentsék a hat éve változatlan lakossági díjakat.
Az MSZP felszólította a kormányt, vessen véget annak, hogy árfelhajtó offshore cégeket juttat olcsó gázhoz az MVM kereskedőcége. A szocialisták büntetőjogi lépéseket fontolgatnak, és úgy vélik, semmisek lehetnek a szóban forgó szerződések.