Lendvai Ildikó: Új házat kell építeni

Ha egy párt egész kultúrájában és magatartásában baloldali, vagyis szolidáris, segítőkész, érzékeny és demokratikus, a hitelességet vissza lehet szereznie - mondja Lendvai Ildikó,aki idén nem indult a parlamenti választáson, de gondolataival továbbra is segíteni akarja a pártját. Úgy látja, az MSZP-nek most a szellemi vérfrissítés forrásait kell keresnie, egyúttal megtalálni az átjárást a szigorúbb pártszerű formáció és egy szélesebb, a társadalmi aktivitásnak keretet nyújtó civil működésmód között.