A kezdeményezés arra ösztökéli az internetezőket, hogy fontolják meg, gondolják át, milyen információkat osztanak meg.
A legtöbbet kommentelt és lájkolt egészségügyi témájú írások jelentős része súlyosan félrevezető információt tartalmazott, és potenciálisan veszélybe sodorta olvasói egészségét.
Az utóbbi egy évben semmilyen innováció nem érhető tetten az ellenzéki politikában, és a baloldal meg sem próbálta elmagyarázni az embereknek, kik is ők a világban - miközben hitelességi deficittel és teljes szervezetlenséggel küszködött. A nagy balos néppárt pedig illúzió - interjú Schiffer Andrással, az LMP egykori elnökével.
Az amerikai külügyminisztérium pályázatot hirdetett vidéki magyar sajtóorgánumok számára az objektív média támogatására Magyarországon - adja hírül az MTI.
A magyar kormány kitart majd a saját államadósság-számai mellett, míg az Eurostat a korrigáltakat fogja közölni. Az Orbán-kabinet sokat veszíthet a hitelességéből.
Sándor Máriát tartják a leghitelesebb civil szereplőnek a magyarok – derült ki egy közvélemény-kutatásból. A fekete ruhás nővért ráadásul nemcsak az ellenzék, hanem a Fidesz szavazónak többsége is támogatja - írja az Origó.
A Charlei Hebdo szerkesztőség elleni múlt szerdai terrormerényletért már több dzsihádista szervezet bejelentkezett, magára vállalta az al-Kaida és az Iszlám Állam egyaránt.
A Párbeszéd Magyarországért (PM) szerint az emberek többségének megrendült az ügyészség pártatlanságába vetett bizalma.
Ha egy párt egész kultúrájában és magatartásában baloldali, vagyis szolidáris, segítőkész, érzékeny és demokratikus, a hitelességet vissza lehet szereznie - mondja Lendvai Ildikó,aki idén nem indult a parlamenti választáson, de gondolataival továbbra is segíteni akarja a pártját. Úgy látja, az MSZP-nek most a szellemi vérfrissítés forrásait kell keresnie, egyúttal megtalálni az átjárást a szigorúbb pártszerű formáció és egy szélesebb, a társadalmi aktivitásnak keretet nyújtó civil működésmód között.