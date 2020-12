Influenza és koronavírus – Különböznek, de védekezni ugyanúgy lehet

Mindkét kórokozó okozta betegség megelőzésében segít a maszkviselés, a gyakori kézmosás, a fizikai távolságtartás és az immunrendszer harmonikus működésének serkentése.

Az influenzaszezon még nem indult be igazán, mint megírtuk , az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján elhangzott, influenzaszerű megbetegedésekkel a 49. héten 7800-an fordultak a háziorvosukhoz, de „halmozódást” még nem jelentettek, ha azonban belobban, az tovább fokozza a koronavírus-járvány miatti helyzetet. A Duna Medical Center belgyógyásza még korábban összefoglalta, mit lehet tudni a két vírusról, és hogyan lehet ellenük védekezni.

Hasonlóságok és különbségek

A Covid-19 és az influenzavírus által okozott légzőszervi betegség tünetei hasonlók. A panaszok a semmilyentől az enyhén át a súlyos betegségig széles skálán mozognak és halálhoz is vezethetnek. A két vírus hasonló módon is terjed: egy beteg ember légúti váladékcseppjei továbbíthatják azt a közelben lévőknek. A részecskék hosszabb időn keresztül lebegve „időzhetnek” a levegőben, miközben egy másik ember belélegezheti őket, és megfertőződhet. Ez úgy is megtörténhet, ha egy vírusos felületet megérintve az arcunkhoz nyúlunk. Gyakori, hogy a megfertőződött emberek akár több napig sem veszik észre, hogy betegek, így még mielőtt rosszul éreznék magukat, megfertőzhetnek másokat. A koronavírus reproduktív száma, vagyis az egy fertőzött által generált másodlagos fertőzések száma 2 és 2,5 között van, ami magasabb, mint az influenzáé – mondta Vancsura Zoltán.

Az influenza vírus terjedésének fontos mozgatórugói a gyerekek. A koronavírus esetében a kezdeti adatok azt mutatták, ők kevésbé érintettek, és az előzetes adatok arra utalnak, hogy a gyermekek a felnőttektől fertőződtek, és nem fordítva. Súlyos influenzafertőzés kockázatának leginkább a gyermekek, a terhes nők, az idősek, a krónikus betegségben szenvedők vannak kitéve. A Covid-19 esetében jelenleg az az elképzelés, hogy az idősebb kor és az alapbetegségek növelik a súlyos fertőzés kockázatát. A koronavírus okozta betegség halálozási aránya 3-4 százalék között van, ami magasabb, mint a szezonális influenzáé, ami 0,1 százalék alatt van.

Megelőzés: külső és belső védelem

Mindkét betegség megelőzhető maszkviseléssel, gyakori és alapos, legalább 20 másodpercig tartó, szappannal és vízzel történő kézmosással, gyakori, legalább 60 százalékos alkoholt tartalmazó kézfertőtlenítő használatával. A lehetőség szerinti otthon maradás és a fertőzöttekkel való érintkezés korlátozása, köhögéskor vagy tüsszentéskor a száj és az orr könyökkel történő eltakarása és a fizikai távolságtartás korlátozni tudja a Covid-19 terjedését – hangsúlyozta a belgyógyász.

A belső védekezésről, amely az immunrendszer harmonikus működését segíti elő, mi is többször írtunk. Az egészséges táplálkozás, a megfelelő folyadék- és vitaminfogyasztás, a rendszeres testmozgás és a stresszcsökkentés mellett vannak olyan természetes lehetőségek is, amelyekkel olyan állapotba hozhatjuk a szervezetünket, hogy képes legyen a fertőzésekkel szembeni ellenállásra.

Védettség: vakcina

Az influenza kórokozója úgynevezett RNS-vírus, amelyet a belsejében levő anyagok alapján A, B, C típusba sorolnak. Járványt, amely több millió életet követel, elsősorban az A típus okoz, a B főleg gyermekeknél és serdülőknél fertőz, a kórlefolyása enyhébb. Az A típusú vírust a felszínén levő két anyag (H, N) alapján további altípusokra lehet elkülöníteni. A H a vírusnak a megfertőzött sejtbe kerülését, az N pedig a megfertőzött sejtben elszaporodott vírus sejtből történő kikerülését segíti. Ez a két anyag az évek során kisebb-nagyobb változásokon mehet át. A nagyobb és veszélyes változások akkor következnek be, ha egy megfertőzött sejtben egyszerre megjelenik két különböző H és N anyagot a felszínén hordozó A típusú influenza vírus. Ilyenkor olyan új A vírus jön létre, amellyel az emberi immunrendszernek még nem volt dolga, ezért védettsége sincs ellene. Ilyen veszélyes „géncserebere” alakulhat ki, ha például A típusú, emberre veszélytelen madárinfluenza találkozik egy sejtben egy humán A típusú influenza vírussal.

Influenzajárvány jellemzően novembertől áprilisig alakul ki, amelyben a WHO becslése szerint évente egymilliárd ember fertőződik meg. Évről évre képződnek olyan, A típusú vírusok amelyek évente egymillió ember halálát okozzák, 10-40 évenként pedig olyan pandémiák, amely ennek többszörösét. Az 1918-19-as járvány idején több mint 20 millióan haltak meg.

Bizonyos bakteriális légúti kórokozók, az A típusú vírus H anyagára hatva fokozhatják a vírus bejutását az emberi sejtbe, amellyel „előkészítik” a későbbi influenzás tüdőgyulladást. Ezek ellen létezik olyan védőoltás, amely egyszer beadva életre szóló védettséget eredményez – mondta a belgyógyász.