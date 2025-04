Örökölhető is a magas koleszterinszint

A koleszterinszint az életmódunk miatt is lehet magas, de a magasabb értékek „örökölhető” is. Akármelyik esetről is van szó, a kardiológus szerint mindenképpen lehet és kell is csökkenteni az értékeket, amihez nem kell mindig gyógyszer.