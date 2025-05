Kuncze Gábor: most is az ország sorsa a tét

A világban sokáig mi voltunk a példa arra, hogyan kell demokráciát építeni vér nélkül. Most avítt eszmék ülnek tort fölöttünk, szétlopják az országot, tombol az össznépi hazudozás, az emberek hülyítése - fogalmaz Kuncze Gábor. Az egykori SZDSZ volt elnöke borúsnak látja a közeli jövőt, szerinte ahogyan a rendszerváltáskor, most is az ország sorsa a tét, csak most nem rendszert kell váltani, hanem azokat, akik elrontották ezt a rendszert.