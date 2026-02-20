Nem vihették haza a tatabányai kórházból egészséges kislányukat a szülők. Az anya naponta kétszer bejárt szoptatni, de szerda reggelre a tudta nélkül elszállították az újszülöttet, és nem mondták meg neki, miért, és hova. Az utóbbi időben ez a negyedik ilyen történet.
Az Európai Unión belül Magyarországon drágult legjobban a lakások ára. Nő azok száma, akik a bérük több mint 40 százalékát fizetik hiteltörlesztésre. A szegénységben élők lakhatása nem javul. A többi között ezt állapította meg a lakhatási jelentésében a Habitat for Humanity Magyarország.
A családi házak nyolcvan százaléka a három legrosszabb energiaosztályba sorolható, itt kis túlzással az utcát fűtik a bent lakók. Az állami programok, a falusi csok nem segít, a támogatások pont a legrászorultabbakhoz nem jutnak el.
Civilek és önkéntesek segítenek az emberi élethez méltatlan, akár életveszélyes épületben élő családoknak, miközben ez az állam feladata lenne – hívta fel a figyelmet egy friss tanulmányában a Habitat for Humanity Magyarország.
Mindannyian vesztesei vagyunk a mostani megélhetési válságnak – véli Czirfusz Márton, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont társalapítója, a Habitat for Humanity Magyarország 2022-es jelentésének egyik szerzője.
Több millió magyar él lakásszegénységben, mind jellemzőbb a háztartások eladósodása. Az állam homokba dugja a fejét.
Hétfőn minden lakónak el kell hagynia a ferencvárosi Vaskapu utca 49. alatti házban lévő lakását. Az épületben több olyan család is él, akik felhatalmazás nélkül, a lakhatási szegénységre válaszként költöztek be az üresen álló lakásokba. Számukra az önkormányzat eddig semmilyen alternatív elhelyezést nem ajánlott fel, így holnap, a tél beálltával, húsz ember az utcára kerülhet.
A lakhatási problémák Magyarországon leginkább a gyerekes családokat sújtják. A nedves, penészes lakás, az elégtelen fűtés, a világítás vagy a megfelelő tisztálkodási lehetőségek hiánya a gyerekek egészségére, fejlődésére, tanulmányi eredményeire is rossz hatással vannak. A Habitat for Humanity Magyarország a lakhatási szegénységben élő gyerekek problémáira hívja fel a figyelmet a Lakhatási világnapra szervezett akciójával.