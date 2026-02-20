Húsz ember kerülhet utcára Ferencvárosban

Hétfőn minden lakónak el kell hagynia a ferencvárosi Vaskapu utca 49. alatti házban lévő lakását. Az épületben több olyan család is él, akik felhatalmazás nélkül, a lakhatási szegénységre válaszként költöztek be az üresen álló lakásokba. Számukra az önkormányzat eddig semmilyen alternatív elhelyezést nem ajánlott fel, így holnap, a tél beálltával, húsz ember az utcára kerülhet.