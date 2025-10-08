Jövőre tovább nő a kormányzati létszám

A tervek szerint 2015-ben tovább nő a minisztériumok létszáma bő 2100 fővel, így eléri a 8645-öt. A minisztériumok háttérintézményeiben ma már további félmillió embert foglalkoztatnak, itt a létszám nem nő. Már a 2015-ös költségvetés tervezetében is vannak források az elbocsátásokra, de a komolyabb létszámcsökkentést 2016-tól tervez a kormány.