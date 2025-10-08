Miközben az Orbán-kormány szerint biztosított a pedagógusok utánpótlása, 2024-ben csak kicsivel több mint 1300-an végeztek az ötéves tanárszakokon. A szakszervezet szerint a következő években is „áthidaló megoldásokra” lesz szükség a tanárhiány miatt.
Tovább csökkent az általános iskolai tanulók száma a 2024/2025-ös tanévben. Mintegy kétezerrel kevesebb diák járt alapfokú intézményekbe, mint egy évvel korábban – vette észre a Népszava a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Magyarország 2024 című, nemrég megjelent elemzésében.
A legnagyobb számban az általános iskolai tanárok száma csökkent, a sajátos nevelési igényű, köztük tanulási zavaros gyerekek viszont egyre többen vannak.
A magyar külügy arra hivatkozva tagadta meg a létszám hitelesítésére irányuló közérdekű adatigénylést, hogy az alapján „az érintettek azonosíthatóvá válnának”.
2016-ban a pedagógusnak jelentkezők száma 20 286, a felvettek száma 10 167 volt, 2022-ben már csak 11 977 és 6453 fő volt ugyanez a két adat - hívták fel a figyelmet.
Jövőre már több mint 12,5 ezen dolgoznak a minisztériumokban, ez az ideinél 500 fővel, 2010-hez képest viszont 7000 fővel több.
Jövőre a minisztériumok létszáma kis híján 12 ezer főre duzzad. 2010-ben az Orbán-kabinet tárcáinál még csak 5700-an dolgoztak.
Nyolc év alatt a duplájára, 13 ezer főre hizlalta a minisztériumok létszámát az Orbán-kormány. Az elmúlt hónapok leépítései után még mindig 5300-zal dolgoznak többen a tárcáknál, mint 2010-ben.
Kilenc év alatt több mint duplájára, 523 ezerre nőtt a központi költségvetési szerveknél dolgozók száma. A kormányzat erőteljesen központosít.
Nem az adóhivatal létszáma nagy, hanem a fideszes korrupció - így reagált az MSZP arra, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elképzelhetőnek tart létszámleépítést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).
Megállt a közmunkában foglalkoztatottak számának gyarapodása, pedig a kormány még másképp tervezte, 2015-ben mindennél több pénzt, 270 milliárd forintot akar elkölteni közmunkára.
A tervek szerint 2015-ben tovább nő a minisztériumok létszáma bő 2100 fővel, így eléri a 8645-öt. A minisztériumok háttérintézményeiben ma már további félmillió embert foglalkoztatnak, itt a létszám nem nő. Már a 2015-ös költségvetés tervezetében is vannak források az elbocsátásokra, de a komolyabb létszámcsökkentést 2016-tól tervez a kormány.