Párizsi merényletek - Hamis lehetett az ominózus szíriai útlevél

Magyarországon keresztül érkezett Franciaországba annak a szír útlevélnek a tulajdonosa, amelyet a párizsi merényletek egyik helyszínén találtak - kapott a híren az állami média nem sokkal a péntek éjszakai terrortámadások után. A - mint most kiderülni látszik - hamis útlevelet azóta, ha csak képletesen is, de Orbán Viktor is lobogtatja minden beszédében, amikor egyre keményebben uszít a menekültek ellen. Nos, egy keddi hír szerint azt a bizonyos szíriai útlevelet feltehetően egy halott katona nevére állították ki.