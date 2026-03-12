A támadó kisteherautóval hajtott a Temple Israel zsidó vallási intézmény épületébe, a központban 140 kisgyermek és a személyzet tartózkodott.
Szeles Mónika mindmáig a legsikeresebb magyar teniszező, a merénylet után azonban már nem tudott újra a régi fényében tündökölni a pályán.
Nem találta otthon a politikust, ezért fordult a melegbár ellen.
2019 óta tervezgetett, egy idén májusban elkövetett amerikai rasszista tömeggyilkosság után szánta el magát a cselekvésre.
A merénylő Jeruzsálem óvárosában nyitott tüzet, négy embert megsebesítve, akik közül egy a kórházban meghalt.
Ha az ötszörös gyilkos, aki végül maga ellen fordította fegyverét, nem is követett el "klasszikus" terrorista merényletet, az általa követett "incel" mozgalom szélsőséges nőgyűlölő ideológián alapszik.
Őrizetbe vett a francia rendőrség Elzászban öt feltételezett segítőt az öt áldozatot követelő decemberi strasbourgi merénylettel kapcsolatban. Azzal gyanúsítják őket, hogy segítettek annak a fegyvernek a beszerzésében, amelyet a támadó használt a lövöldözéshez.
A merénylő autójában egy kerozinos kannát is találtak a rendőrök, egyelőre az sem tisztázott, hogy miért támadt az utcán szilveszterező emberekre.
Agyonlőtték csütörtök este Strasbourg Neudorf negyedében a karácsonyi vásár közelében lövöldöző Chérif Chekattot - jelentették a hírügynökségek rendőrségi forrásokra hivatkozva.
Egy palesztin merénylő késsel megölt egy huszonkilenc éves rabbit Ariel ciszjordániai város mellett egy buszmegállóban, majd elmenekült - jelentette a helyi média hétfőn.
Két férfi megsérült Kijevben csütörtök délután egy utcai lövöldözésben, egyikük az orosz állampolgárságú Adam Oszmajev, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni merényletkísérlettel vádolnak Oroszországban - jelentette az ukrán sajtó.
A németországi Düsseldorfban járt Salman Abedi, a manchesteri öngyilkos merénylet elkövetője a robbantás előtt néhány nappal - jelentette szerdán a Der Tagesspiegel című német lap biztonsági forrásokra hivatkozva.
A manchesteri rendőrség főparancsnokának kedd esti tájékoztatása szerint egy 22 éves, Salman Abedi nevű férfi lehetett az előző éjjel végrehajtott öngyilkos robbantásos merénylet elkövetője.
A westminsteri merénylet korábban Khalid Masoodként azonosított elkövetője bonyolultabb személyiségnek bizonyult, mint amilyennek Theresa May kormányfő leírta: múltjában bőven akadnak erőszakos cselekmények, az 52 éves férfi több álnevet használt, gyakran változtatta a lakhelyét, és három alkalommal is ült börtönben.
Azonosították azt a török merénylőt, aki újév napján 39 embert mészárolt le az isztambuli Reina nevű éjszakai bárban – jelentette be Mevlüt Cavusoglu külügyminiszter. A Yeni Safak kormányközeli lap szerint a férfit „Abu Mohammed Horasaninak” hívják, legalábbis ezt a álnevet kaphatta az Iszlám Államtól (IS).
Folytatódik a nyomozás a szilveszter éjszakán elkövetett, 39 halálos áldozatot és 69 sérültet követelő merénylet kapcsán. Az elkövetőt eddig nem sikerült kézre keríteni és úgy tűnik, hogy az állítólagos terroristáról közreadott fotó is téves.
Az újévi isztambuli merényletel gyanúsított férfi felesége azt állítja, hogy a televízióból értesült a támadásról - írta a Habertürk című török napilap internetes oldalán.Közben a török rendőrség közzétette a szilveszteri terrortámadás feltételezett elkövetőjének fotóját.
Az isztambuli rendőrség nyolc személyt vett őrizetbe az újév napján, az isztambuli Reina éjszakai szórakozóhelyen elkövetett terrortámadás kapcsán, ugyanakkor a valódi tettes minden bizonnyal továbbra is szabadlábon van. A 39 halálos áldozatot és 65 sérültet követelő terrorakcióért tegnap az Iszlám Állam (IS) vállalta a felelősséget.
A német rendőrségnek hétfő hajnalban sikerült kézre kerítene azt a 22 éves szíriai férfit, akinek otthonában szombaton jelentős mennyiségű robbanóanyagot találtak. Dzsaber al-Bakrt Lipcsében vették őrizetbe – közölte a szászországi rendőrség. „Sikerült! Nagyon boldogok vagyunk” – adták hírül a Twitteren.
Magyarországon keresztül érkezett Franciaországba annak a szír útlevélnek a tulajdonosa, amelyet a párizsi merényletek egyik helyszínén találtak - kapott a híren az állami média nem sokkal a péntek éjszakai terrortámadások után. A - mint most kiderülni látszik - hamis útlevelet azóta, ha csak képletesen is, de Orbán Viktor is lobogtatja minden beszédében, amikor egyre keményebben uszít a menekültek ellen. Nos, egy keddi hír szerint azt a bizonyos szíriai útlevelet feltehetően egy halott katona nevére állították ki.
A múlt heti párizsi merényletek két újabb elkövetőjét azonosították a francia hatóságok, köztük azt is, akinél Görögországban regisztrált szíriai útlevelet találtak - közölte hétfőn Francois Molins párizsi főügyész.
A bangkoki rendőrség feltételezhető nyomot talált a hétfői bangkoki merénylet kapcsán, amelyben 22 személy vesztette életét és mintegy 120-an megsérültek.
Az olasz hatóságok hétfőn kiutasították Olaszországból Ali Agca egykori török terroristát, néhai II. János Pál pápa merénylőjét, aki december 27-én belépett a Vatikán területére, és virágot vitt a lengyel pápa sírjára.
Az izraeli 10-es tévécsatorna közlése szerint egy merénylő munkagépével életveszélyesen megsebesített egy járókelőt Jeruzsálem belvárosában, majd egy személyautóra támadt, és később felborított egy üres autóbuszt. A közeli építkezésről elvitt markológép vezetőjét egy rendőr és egy éppen arra járó börtönőr lelőtte.
Hét francia katona sérült meg, egyikük meghalt Mali északi részén, amikor öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy felderítő egység mellett.
Továbbra is nagy erőkkel keresi a francia rendőrség azt a férfit, aki hétfőn rettegésben tartotta Párizst, miután a Libération szerkesztőségében lövöldözött, súlyosan megsebesítette a lap egy fiatal gyakornokát, majd több lövést adott le a Société Générale bank székházánál. Mint Jean-Marc Ayrult miniszterelnök fogalmazott, a rendőri egységek „éjt nappallá téve” kutatnak a férfi után.