Az AIU bejelentése szerint biztonsági okokból került sor a lépésre. Részleteket ugyanakkor nem közöltek.
2023. augusztus 19. és 27. között Budapest lesz a házigazdája az atlétikai világbajnokságnak.
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) csütörtökön 18 orosz sportolónak adott engedélyt a versenyzésre független színekben.
A Nemzetközi Atlétikai-szövetség (IAAF) elnöke, Sebastian Coe készen áll arra, hogy kizárja Kenya sportolóit a riói olimpiáról, ha az ország sportági szervezete nem alkalmazkodik a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) kódexéhez. A kelet-afrikai ország múlt héten lekéste a határidőt, ameddig bizonyítania kellett volna, hogy elegendő erőfeszítést tesz a doppingellenes harcok érdekében. A hírek szerint a kenyai atléták nem kevés pénzt adtak a doppingellenőröknek, hogy jelentősen kisebb büntetést kapjanak, mint amit az eredményeik alapján megérdemelnének.
A BBC szerint az Adidas sportszergyártó értesítette a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (IAAF), hogy ki akar szállni az egyébként még négy évre szóló szponzori szerződésből. A brit közszolgálati médium azt írta: az Adidas ezzel a lépéssel reagál az IAAF-t alapjaiban megrázó dopping- és korrupciós botrányra. A herzogenaurachi központú vállalat az IAAF egyik legfontosabb támogatója. Egyelőre egyik fél sem kommentálta az értesülést, mely ha igaz lenne, akkor több tízmillió dollárnyi bevételkiesést jelentene a szövetségnek.
A Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek (IAAF) már 2009-ben volt tudomása az orosz atléták tömeges doppingolásáról. Hírek szerint ez a megállapítás is szerepelhet abban a dokumentumban, amelyet ma hoz nyilvánosságra a WADA illetékes bizottsága az orosz doppingprogramról. Ez lesz a testület második jelentése a témában.
Egyre inkább Kenyára vetül a reflektorfény azután, hogy pénteken este felfüggesztették Oroszországnak a Nemzetközi Atlétikai Szövetségben (IAAF) betöltött tagságát. Az IAAF az etikai bizottság elé idézte David Okeyót, a kenyai szövetség alelnökét, miután a Sunday Times brit lap beszámolt arról, hogy a sportvezetőt kihallgatta hazája rendőrsége korrupció alapos vádja miatt. Egyre erősödik a félelem, amely szerint Oroszországgal – az IAAF és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is – kesztyűs kézzel bánik majd.
Vizsgálatot rendelt el Vlagyimir Putyin orosz elnök a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vizsgálóbizottságának hétfőn nyilvánosságra hozott jelentése miatt, mely szerint az országban államilag irányított, szervezett doppingolás zajlik. Az államfő szerda késő este egyeztetett az orosz sportági szövetségek vezetőivel az ügy kapcsán. Putyin kiemelte, szerinte az atlétákat egyénenként kéne büntetni, nem pedig együttesen.
Felszólította az orosz sportminisztérium a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséget (WADA), hogy a nyomozás során tartsa magát a tényekhez és a bizonyítékokhoz. Ahogy már megírtuk, a WADA vizsgálóbizottsága hétfőn Oroszország atlétáinak eltiltását javasolta a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, amelynek elnöke, Sebastian Coe a hét végéig adott határidőt a helyzet tisztázására.
Kemény vádakkal illette tübingeni egyetem a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (IAAF). Állításuk szerint az IAAF megakadályozza azon jelentést, amely a 2011-es világbajnokság ügyeit tárta fel, s amely szerint a résztvevők egyharmada vétett a szabályok ellen. Az atlétikai szövetség közleményben tiltakozott a vádak ellen azt hangoztatván, hogy nem titkolta el a dokumentumot, s nem is rendelkezett olyan vétójoggal, amellyel megakadályozhatta volna a jelentés napvilágra kerülését.
A 2005-ös és 2007-es atlétikai világbajnokságok mintáinak újraelemzése során 28 versenyző 32 mintája lett pozitív a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) tájékoztatása szerint.
Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a zéró tolerancia politikáját hirdette meg a doppinggal kapcsolatban annak kapcsán, hogy hétvégén az ARD és a Sunday Times kemény vádakkal illette a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (IAAF).
Soha nem látott doppingbotrányt robbantott ki a brit The Sunday Times és a német közszolgálati csatorna, az ARD. A Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől kiszivárogtatott dokumentumok alapján kiderítették, 800 sportoló élhetett tiltott szerrel. Ha beigazolódnak a vádak, akár 55 aranyérmet is visszavehetnek. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője lapunknak úgy fogalmazott: nem valószínű, hogy ebből a 800 esetből mind bizonyíthatóan doppingvétséget követtek el.
Az orosz sportolók kerülhetnek reflektorfénybe a csütörtökön kezdődő fedettpályás atlétika Európa-bajnokságon. Nem feltétlenül kiváló eredményeik miatt. Az ország számos atlétája keveredett doppingbotrányba az elmúlt években. Bár egyesek szerint csak a nyugat lejárató hadjárata áll az egész mögött.