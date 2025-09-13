Eltussolta az IAAF a doppingjelentést?

Kemény vádakkal illette tübingeni egyetem a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (IAAF). Állításuk szerint az IAAF megakadályozza azon jelentést, amely a 2011-es világbajnokság ügyeit tárta fel, s amely szerint a résztvevők egyharmada vétett a szabályok ellen. Az atlétikai szövetség közleményben tiltakozott a vádak ellen azt hangoztatván, hogy nem titkolta el a dokumentumot, s nem is rendelkezett olyan vétójoggal, amellyel megakadályozhatta volna a jelentés napvilágra kerülését.