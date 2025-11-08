Egy és negyed évszázada kezdett kialakulni a munkaalapú társadalmi berendezkedés, aminek következményeivel máig küzdünk, legyen valaki betanított munkás vagy tudományos kutató. Őze Eszter művészettörténész a Napvilág Kiadó gondozásában, a Helyzet Műhely sorozatában megjelent, A dolgozó testek múzeuma című könyvében a Társadalmi Múzeum (1901–1945) intézményét mutatja be, amelynek működése aligha érthető meg a formálódó kapitalizmus történetétől függetlenül. Sem a viharos politikai időszakétól, melyben minden kormánynak más ágendája (akár propagandája) volt arról, mi is a társadalom, és miként kellene edukálni a dolgozókat életmódról, testkultúráról, higiénéről, míg végül a tőkés gazdasági logika mostanra az élet minden területére befurakodott, a kívülről jövő útmutatások belsővé tett kényszermunkává váltak.
Miközben elkeseredett küzdelem zajlik világszerte a dohányzás visszaszorítására, a termékgyártók egyre innovatívabb eszközökkel próbálják a nikotin utáni sóvárgást „fönntartani”. Erről is beszélgettünk Pénzes Melinda népegészségügyi szakorvossal, Joó Tamás egészségügyi közgazdásszal és Bodrogi József közgazdásszal.
A járvány öt negyedéve alatt összesen és átlagosan tíz-húsz százalékkal kevesebb daganatos beteget találtak, mint korábban. Főként az idősebbek körében ismertek fel kevesebb pácienst.
Nagyon szoros az összefüggés a járvány kedvezőtlen halálozási adatai és lakosság általános egészségi állapota között – állítja Ádány Róza, a Debreceni Egyetem professzora.
Hétfőtől fogadja a koronavírusos betegeket a Budai Egészségközpont – tudta meg a Népszava az intézmény főigazgató-főorvosától, Varga Péter Páltól.
Többfelé tovább romlott a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolja, hogy a jelzett területeken az emberek lehetőleg minél kevesebb időt töltsenek a szabadban.
Több pontja is nehezen érthető a szakma számára az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a sürgősségi betegellátással kapcsolatos elemzése.
A költségvetés tervezete alapján jövőre is folytatódik a kórházak eladósodása, a szakemberek elvándorlása, ráadásul nem várható a külföldön dolgozók hazacsábítása sem.
Sebtében talált új tiszti főorvost Kásler Miklós miniszter a kedden felmentett Kovács Attila helyére, információink szerint a 2010 óta tiszti-főorvos helyettesként dolgozó Szabó Enikőt bízták meg a feladattal.
A szervezet az egészségügyi kormányzat háttérintézményeinek két évvel ezelőtti beolvasztásakor veszítette el önállóságát. Az új központi hivatal közvetlenül a miniszter irányítása alá tartozik majd.
Egymást érik az intézményalapítási határozatok a hétfőn megjelent Magyar Közlönyben: egy új központ veszi át az országos tisztifőorvosi hivatal felügyeletét is.
A népegészségügy elleni csapásként értékeli az LMP négy egészségügyi háttérintézmény megszüntetését vagy összevonását.
Az MSZP a Fidesz kormányzat egyik látványos kudarcának tartja a népegészségügyet - közölte a népjóléti bizottság szocialista alelnöke. Korózs Lajos közleményében a kereszténydemokrata Rétvári Bence szavaira reagált. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára egy hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány népegészségügyi programjainak célja, hogy gyarapodjon az emberek egészségben eltöltött éveinek száma.
Nincs olyan egészségügyi konferencia, nyilatkozat vagy interjú, ahol, amelyben nem hangzik el mostanában az ágazatokon átívelő népegészségügy, az egészségfejlesztés, életmódváltás és a szűrések fontossága. A csodafegyverként beállított megközelítés valójában 1987 óta létezik hazánkban, amikor alig néhány hónappal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hasonló programjának meghirdetése után elkészült az egészségmegőrzés első magyar koncepciója. Éllovasokból mára sereghajtók lettünk. Az eltelt csaknem három évtized népegészségügyi hullámhegyeit és völgyeit elemzi Kökény Mihály doktori disszertációja, amelyet a napokban védett meg – olvasható a Debreceni Egyetem honlapján. A volt szocialista minisztert a múltról és a mostani szemléletváltásról is kérdeztük.
A népegészségügyi szűrések szorosan kapcsolódnak majd a jövőben az ország egészségügyi rendszerének megújítását és átalakítását szolgáló lépésekhez. Az elkövetkező négy év fontos feladata lesz azon megelőzési programok kiterjesztése és finanszírozása, amelyek a teljes lakosságra vetítve népbetegségnek számítanak.
Továbbra sem használható Abasáron a hálózati víz ivásra, főzésre és tisztálkodásra, mert a vízellátó rendszer feltöltésének egyik forrásául szolgáló volt honvédségi kutakban a határértéket meghaladó arzéntartalmat mutattak ki a nehézfém vizsgálatok - közölte a Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetjének kommunikációs munkatársa pénteken az MTI-vel.