Donald Trump amerikai elnök számos kritikát kapott a szövetségi kasszából finanszírozott, kampányjellegű videóira, amelyek költségeit így ezentúl egy republikánus SuperPAC fogja állni. Eközben a republikánusok a stabil konzervatív államokban készülhetnek öldöklő harcra, míg a demokraták a liberális államokban gyengültek.
„A demokráciánk túl fogja élni Trumpot” – mondta a Népszavának adott interjújában Graham Wilson, a Bostoni Egyetem politológus professzora. Attól tart, hogy 2024-es győzelme esetén a régi-új elnök beváltaná ígéretét, és megadásra szólítaná fel Ukrajnát.
Az előválasztási naptár második republikánus voksolásán a volt elnök győzelmet aratott Nikki Haleyvel szemben, aki kudarca ellenére folytatja kampányát.
A volt amerikai elnöknek sikerült egy kisebb történelmi győzelmet aratnia.
Ha ez egyáltalán lehetséges volt.
Az Egyesült Államok északkeleti szövetségi állama, New Hampshire gyógyszergyár ellen indít pert, mert reklámjaiban a cég nem hívta fel a figyelmet arra, hogy egyik gyógyszere függőséget okoz.
Az Egyesült Államokban újabb elitiskoláról derült ki, hogy tanárok szexuálisan zaklattak diákokat - jelentette helyi idő szerint kedden az amerikai sajtó.
Rosszul időzített Carly Fiorina, a republikánus mezőny egyetlen női indulója, túl korán tetőzött a népszerűsége, de nem tudott megmaradni az élbolyban – írta a FiveThirtyEight blog. A Hewlett Packard volt vezérigazgatója is kívülállónak számított a politikusok között, üzleti sikereire támaszkodott, s állította, ő tudná legjobban megállítani Hillary Clintont. Fiorina több vitában is jól szerepelt, s amikor Donald Trump a külsejét bírálta, élesen visszaszólt. Felvette a versenyt a férfiakkal a pénzgyűjtésben. Mindez nem volt elég, 2016 elejére visszaesett. Miután Iowában és New Hampshire-ben is csak hetedik helyen végzett, felmérte, hogy nincs értelme folytatnia.
Taroltak a „kívülállók” a 2016-os első előválasztáson New Hampshire államban. A republikánusoknál a milliárdos ingatlanbefektető, Donald Trump, míg a demokratáknál a leggazdagabbak hatalmát megnyirbálni akaró, a Wall Street ellen hadakozó független szenátor, Bernie Sanders nyert. Egyikük sem pártja „álomjelöltje”, de mindketten sikeresen szólították meg a választókat, ráéreztek a közhangulatra.
John Kasich ohiói kormányzó és Bernie Sanders aratott győzelmet a New Hampshire-i előválasztás első voksolásán, Dixville Notch településen. Az éjfélkor lezajlott szavazás nem volt igazán reprezentatív, 9 bejegyzett választó voksolt. Az 1,3 milliós új angliai állam előválasztási eredménye vízválasztó lehet a republikánus mezőnyben, a demokratáknál folytatódik a Clinton-Sanders párharc.
New Hampshire szavazóinak kegyeiért hadakoznak kedden az amerikai elnökaspiránsok. A kis új-angliai állam négy évente ilyenkor hagyományosan reflektorfénybe kerül. Az iowai caucust követően itt tartják ugyanis az Egyesült Államokban az első előválasztást, azaz nem jelölőgyűléseken döntenek, hanem valóban urnákhoz járulnak a szavazók. A demokratáknál Bernie Sanders fölényesen vezet Hillary Clintonnal szemben, míg a republikánusoknál a milliárdos Donald Trump áll az élen, de a legnagyobb kérdés inkább az, ki fut be másodikként a középutas jelöltek közül.