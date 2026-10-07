Hatan maradtak a republikánusok

Rosszul időzített Carly Fiorina, a republikánus mezőny egyetlen női indulója, túl korán tetőzött a népszerűsége, de nem tudott megmaradni az élbolyban – írta a FiveThirtyEight blog. A Hewlett Packard volt vezérigazgatója is kívülállónak számított a politikusok között, üzleti sikereire támaszkodott, s állította, ő tudná legjobban megállítani Hillary Clintont. Fiorina több vitában is jól szerepelt, s amikor Donald Trump a külsejét bírálta, élesen visszaszólt. Felvette a versenyt a férfiakkal a pénzgyűjtésben. Mindez nem volt elég, 2016 elejére visszaesett. Miután Iowában és New Hampshire-ben is csak hetedik helyen végzett, felmérte, hogy nincs értelme folytatnia.