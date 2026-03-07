Listaláz a választásra

Harmincegy országos pártlistát jelentettek be a tegnap délutánig a Nemzeti Választási Irodánál (NVI), emellett mind a tizenhárom nemzetiség állított listát az országgyűlési választásra, azaz minden korábbinál több, összesen 44 országos lista lehet a választáson. Persze estig ezeknek csak töredékét vették nyilvántartásba, így a következő napok függvénye, valójában hányan szerepelnek majd a már így is biztosan terjedelmes szavazólapon, és hány szervezet kap vissza nem térítendő állami támogatást kampányához.