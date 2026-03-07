Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha az ajánlások ellenőrzésekor kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében.
Nyolc országos pártlistát és egy nemzetiségi listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdán, írja az MTI.
Hivatalos az MSZP és a Párbeszéd szövetsége, Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelölt, a liberálisok is csatlakoztak, a lista nem mindenkinek tetszett - ez történt az MSZP kongresszusán. A fő képre kattintva galéria nyílik! FOTÓK : Vajda József
A Nemzeti Választási Bizottság döntött a pártlistát állító jelölőszervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló közszolgálati műsoridő felosztásáról. A választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a pártlistát állító jelölőszervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam 470 perc. A jelölőszervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes pártlisták között egyenlő arányban kell felosztani.
Miközben az országos ismertségű 4K!-nak nem sikerült összegyűjteni a megfelelő számú aláírást, olyan pártok is "arattak" legalább 27 választókerületben, amelyeknek a nevét sem hallotta korábban a nyilvánosság, programjuk és ismert politikusaik nincsenek. Épp ezért komolyan felvetődhet a gyanú, hogy az országos listát bejelentett fantompártoknak "valaki" segíthetett ajánlást gyűjteni. Az eredmény a demokratikus választások történetének leghosszabb szavazólapja, és minden idők legdrágább kampánya lesz.
Harmincegy országos pártlistát jelentettek be a tegnap délutánig a Nemzeti Választási Irodánál (NVI), emellett mind a tizenhárom nemzetiség állított listát az országgyűlési választásra, azaz minden korábbinál több, összesen 44 országos lista lehet a választáson. Persze estig ezeknek csak töredékét vették nyilvántartásba, így a következő napok függvénye, valójában hányan szerepelnek majd a már így is biztosan terjedelmes szavazólapon, és hány szervezet kap vissza nem térítendő állami támogatást kampányához.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője minden korábbinál több, legalább 22 országos pártlistára számít az áprilisi országgyűlési választáson.