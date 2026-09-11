Daniel Kehlmann A mentor című darabja Göttinger Pál rendezésében a Rózsavölgyi Szalonban több finomsággal együtt szórakoztató és tanulságos is egyben.
A díjátadó végén Kiss Mari mindenkitől mélyen elnézést kért, azt hitte nem ő kapja – szeretetteljes műsor közepette adták át a Psota Irén-díjat kedden a Rózsavölgyi Szalonban.
David Eldridge Kezdet című kétszereplős darabja a Rózsavölgyi Szalonban másfél órányi várakozás. Feszült, bizonytalan, mégis reménnyel teli újrakezdési kísérlet.
Gyilkosságot cserélni eszelős ötlet. Márpedig Patricia Highsmith ezt eszelte ki a regényében, ami a feszültségteremtés mesterének, Alfred Hitchcocknak annyira tetszett, hogy alapul használta fel az Idegenek a vonaton című filmjéhez. Craig Warner pedig darabot írt a témából. Amit nálunk a Rózsavölgyi Szalon, a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és a Szentendrei Teátrum koprodukciójában mutattak be.
Székely Csaba Semmit sem bánok című darabjában a Rózsavölgyi Szalonban a szerző ezúttal is remek dialógusokat tálal, néhol túl kiszámítottan, de megszállottan a végletekig fokozza a történet dramaturgiáját.
Több a józanságra intő személyiségre lenne szüksége a világnak, köztük Magyarországnak is – véli Cyril Gély francia író, forgatókönyvíró, a Diplomácia című darab szerzője.
Cyril Gely Diplomácia című darabja Sztarenki Pállal és Alföldi Róberttel a főszerepben olyan mint egy finom vacsora, tele van jó és meglepő ízekkel.
A Táncórák a Rózsavölgyiben leginkább az elfogadásról szól. Arról a sokszor gyötrelmes, máskor összenevetős lépéssorozatról, amely egymáshoz elvezet.
A Visszavonulás című angol kortárs drámát tűzte műsorára a Rózsavölgyi Szalon, igazi lélekboncolás, megható pillanatokkal.
Emberi hang címmel mutatta be első önálló estjét Molnár Piroska a Rózsavölgyi Szalonban, szinte minden zenés műfajt érintett.
Úgy látszik, a színházi alkotók nem tudnak szabadulni a családi titkok és hazugságok témájától. A Rózsavölgyi Szalonban egy francia kortárs darabot tűztek műsorra, Eric Assous Mesterhármas című művét. A Jurányi Inkubátorházban pedig a Scallabouche társulat a Wathing for HÍRÓZ című előadást játssza, melyet maga a társulat és Kiss Márton jegyez.
Lehet-e józan ésszel arról dönteni, hogy ki kapjon meg egy beültetésre váró szívet, amikor többen is várnak rá, köztük olyanok, akik majdnem biztosan meghalnak, ha nem rájuk voksol a hat fős bizottság? Lehet-e a határozat pusztán szakmai, vagy óhatatlanul érzelmek, érdekek, az idegek is befolyásolják? Erről regél az Istenek tanácsa című darab, amit a Rózsavölgyi Szalonban mutattak be, Valló Péter rendezésében.
A Romance.com című darab a Rózsavölgyi Szalonban az internetes párkeresés visszájáról is szólva, könnyedén, kedvesen, sőt olykor bájosan, beszél magányról, reményvesztettségről, és arról, hogy azért nem is olyan nehezen ki lehet kecmeregni a gödörből. Helyes mese, remek színészi játékkal.
A Rózsavölgyi Szalonban tegnap rendezték Horváth István – Heltai András: A magyar–német játszma - Ami Németh Miklós könyvéből kimaradt című kötet bemutatóját.
A belvárosi Rózsavölgyi Szalonban mutatták be Forgách András Szorul a hurok című háromszereplős darabját. A szerző, aki rendezte is a produkciót, sőt narrátorként is közreműködik benne, Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényének motívumaiból indult ki.