Nem szabad felejteni

Országszerte megemlékeztek és fejet hajtottak a holokauszt mintegy félmillió cigány áldozata előtt, akik közül több tízezret Magyarországról hurcoltak el és végeztek ki a náci haláltáborokban. Az áldozatokat - mint arra a megemlékezők és Áder János is felhívta a figyelmet - saját hazájuk szolgáltatta ki, semmisítette meg.