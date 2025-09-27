Az úgynevezett önazonossági törvény visszavonását követelte több felszólaló, közöttük Karácsony Gergely főpolgármester is a Roma Büszkeség Napján.
Eddig több mint száz olyan településről tudni, ahol valamilyen emlékmű vagy köztéri munka jeleníti meg a romákat.
Majsai Tamás, Kaczvinszky Barbara, Bogdán László és Szigeti Jenő is átvehette az elismerést.
A miniszterelnök és pártja súlyosan megsértette a bírói függetlenséget és a bíróságok autonómiáját - áll a petícióban.
Gyűlöletkeltő felirat került az emlékműre, az elkövető a melegeket és Sorost is kivégeztetné.
A hasonló esetek kezelésére és a közös békés fellépés megteremtéséért közös testület létrehozására kéri az Idetartozunk a hazai roma civil szerveződéseket és jelöltállító szervezeteket.
Setét Jenő szerint Gáspár Győző lejáratja a cigányságot. Az aktivista az RTL csatorna felelősségét is felveti, ugyanis szerinte az, ahogy "Győzikén" keresztül bemutatják a romákat, csak növeli a rasszizmust.
Videoüzenetben osztotta ki Setét Jenő roma jogvédő aktivista Lázár Jánost, amiért szerdán "migránsozás" közben "cigányozott" is. Setét szerint 800 ezer cigányt sértett meg a politikus azzal, hogy - a Fidesz történetében nem először - a démonizált "migránsokhoz" hasonlította a romákat.
Országszerte megemlékeztek és fejet hajtottak a holokauszt mintegy félmillió cigány áldozata előtt, akik közül több tízezret Magyarországról hurcoltak el és végeztek ki a náci haláltáborokban. Az áldozatokat - mint arra a megemlékezők és Áder János is felhívta a figyelmet - saját hazájuk szolgáltatta ki, semmisítette meg.