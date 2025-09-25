Nyeregbe kerültek Orbán Viktor magyargyűlölő, ám oroszbarát szövetségesei, a kultúráért a szélsőjobb fog felelni.
A leadott szavazatok 94,6 százalékos feldolgozottságánál a liberális Progresszív Szlovákia a voksok 16,2 százalékát szerezte meg. A magyar Szövetség nem érte el a parlamenti küszöböt.
Ravasz Ábel szociológus, aki a szlovák liberális párt jelöltjeként próbál magyar képviseletet biztosítani a pozsonyi törvényhozásban, csekély esélyt lát arra, hogy magyar párt is bejusson a parlamentbe.
Tavasszal viszonylag új párt nyert, most tíz másik vár bejegyzésre. A parlamenten kívülre szorult magyar formációk a túlélés útjait keresik.
A bérgyilkosról akkor készített felvételt a szatellit, amikor áldozata házánál járt.
A Smer polgármesteri helyeinek harmadát elvesztette, a pártonkívüliek előretörtek, és a magyarok is szépen gyarapodtak.
Szlovák-magyar helységnévtáblákat avatott fel Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, és Érsek Árpád a Fico-kormány hidas közlekedési minisztere pénteken, a dunaszerdahelyi és a révkomáromi vasútállomásokon.
A liberális szlovák párt, a SaS nem hajlandó kormányozni a Smerrel vagy a Kotleba-párttal, de mindenki mással igen – mondta Richard Sulík pártelnök a TA3 V politike című műsorában.
A Smer támogatottsága a választók részéről stabil, de a tagok elkényelmesedtek, mobilizálódniuk kellene – mondta Robert Fico a Smer mai kongresszusán Eperjesben.
Monika Flašíková Beňová, a szlovák kormánypárt, a Smer európai parlamenti képviselője egyelőre nem látja a Smer-ben Robert Fico lehetséges utódját – írja az Új Szó.
Smeres képviselők is támogatták a parlamentben a Marián Kotleba-féle szélsőjobboldali, Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) indítványát, amelynek értelmében parlamenti határozatban kellene elítélni Peter Osuský tettét. A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) képviselője július 11-én, a Bonaparte lakókomplexum előtti tüntetésen megpofozta Rudolf Vaský bloggert, amiért nyíltan provokálta és lefasisztázta őt – emlékeztetett az Új Szó.
Andrej Kiska szlovák elnök kinevezte az új kabinet minisztereit, ezzel hivatalosan is megalakult Robert Fico harmadik kormánya, amelybe a Bugár Béla által fémjelzett Híd is bekerült. A kabinetet a tömörülésen kívül Fico pártja, a Smer, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), valamint a jobboldali Háló alkotja.
Nem számít az új kabinet gyors megalakulására Robert Fico szlovák miniszterelnök. S bár múlt csütörtökön még minden jel arra vallott, hogy nincs esélye a kormányfőnek az új kabinet életre hívására, a voksoláson második helyen végzett párt, az Egyszerű Emberek (OLaNO) elnöke, Igor Matovic különcködése miatt csekéllyé vált egy jobboldali kabinet létrejötte.
Nem hajlandó koalícióra lépni a szlovák választáson a legtöbb mandátumot szerzett Smerrel a voksoláson második helyen végzett Szabadság és Szolidaritás (SaS). Ezt jelentette be tegnap Richard Sulík, miután találkozott Bugár Bélával, a Híd elnökével. Bugár azt hangoztatta, stabil jobboldali kormányt kell életre hívni.
Rekord született a szlovák választáson: nyolc párt került a parlamentbe. Köztük olyan neonáci alakulat, mint Marian Kotleba pártja, a Mi Szlovákiánk Néppárt. Az 59,8 százalékos részvétel mellett megtartott voksolás legnagyobb vesztese Szlovákia, egyrészt a szélsőségesek bekerülése miatt, másrészt azért, mert nem lehet működőképes kormányt alakítani.
Robert Fico kormánypártja az Irány - Szociáldemokrácia győzött, de elvesztette parlamenti többségét a szombaton tartott szlovákiai választásokon a szavazatok bő 90 százalékának összeszámolása alapján. A 91,3 százalékos feldolgozottság szerint 8 párt jutott be az új pozsonyi törvényhozásba.
A szombaton megtartott szlovákiai parlamenti választásokat Robert Fico kormánypártja, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) nyerte a szavazatok 27,3 százalékával az első exit poll szerint, Bugár Béla vegyes pártja, a Most-Híd 7,3, a Berényi József vezette Magyar Közösség Pártja (MKP) 3,6 százalékon áll.
Szombaton parlamenti választást rendeznek Szlovákiában. A voksolás nagy favoritja a Smer, nem mindegy azonban, hány százalékot szerez Robert Fico miniszterelnök pártja, hogy tud-e abszolút többséget szerezni a nem éppen fényes múltú Szlovák Nemzeti Párttal (SNS). Könnyen elképzelhető, ez az utolsó olyan voksolás, amelyen Fico a Smer első embere.
A Smer bármelyik párttal hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, ha ennek az öt feltételnek megfelel – írta az Új Szó. A Smer abból indul ki, hogy az ország pozitív irányú fejlődésének záloga a stabil és cselekvőképes kormány, ez pedig részben a koalíciós partnerek számától függ. Minél szélesebb a koalíció, annál inkább fenyeget az instabilitás, a káosz és a kormány idő előtti széthullásának veszélye - fejtette ki Robert Fico, a Smer elnöke, aki szerint az ideális megoldás a kétpárti koalíció lenne.
Alig két hét maradt hátra a szlovák választási kampányból. Azoknak, akik Robert Fico kabinetjének leváltását remélték, csalódniuk kell, a kormánypárt a Robert Fico miniszterelnök által irányított Smer biztosan vezeti a közvélemény-kutatásokat, s csak az a kérdés, mekkora fölénnyel arat diadalt. Igaz, a közvélemény-kutatási adatok között nagyok, több százalékosak az eltérések, ettől függetlenül a következő koalíció aligha alakulhat meg Fico pártja nélkül.
A választások közeledtével a sztrájkok is szaporodnak Szlovákiában, ám Robert Fico miniszterelnök és pártja, a Smer népszerűségét egyelőre semmi sem rengette meg. Tegnaptól léptek érvénybe Szlovákiában az utóbbi hetekben bejelentett egészségügyi felmondások. Mintegy 600 nővér hagyta el munkahelyét. Amiatt tiltakoztak, hogy bár a bérüket szabályozó törvényt Andrej Kiska köztársasági elnök nem írta alá, az mégis hatályba lépett.
Szlovákiában nem egészen száz nap múlva rendezik meg a parlamenti választást, de az ellenzéknek nehéz lesz megtörnie Robert Fico hegemóniáját. A szlovák kormányfőnek is jókor jött a menekültválság, a kvótarendszer merev elutasításával, majd a döntésnek az Európai Bíróságnál történt megtámadásával stabilizálta jelentős fölényét a közvélemény-kutatásokban. A választáson induló jelöltek listáját a napokban tették közzé.
Az AKO ügynökség felmérése szerint a Smer a mandátumok felét szerezné meg Szlovákiában, a második helyre a Most-Híd érne be 18 képviselővel, majd az SNS következne 17 hellyel. A felmérésben november 24. és december 1. között 1000 embert kérdeztek meg – adta hírül a bumm.sk.
Az OECD tagállamai közül Szlovákiában van a legalacsonyabb fizetése a tanároknak, amely még a nemzeti gazdaság átlagbérének szintjét sem éri el. A Smer négy év alatt nem volt képes javítani a iskolaügy kedvezőtlen helyzetén – írta az Új Szó A Bugár Béla által fémjelzett Híd párt közleményére hivatkozva.
A közvélemény-kutatások szerint csoda kellene ahhoz, hogy a Smer elveszítse a választást, Robert Fico mégis komoly ígérgetésbe kezdett.
Egy újabb felmérés erősíti meg Szlovákiában, ha most rendeznének parlamenti választást az országban, akkor azt a Smer kormánypárt nyerné. Ez derült ki az ASA ügynökség augusztus 17. és 24. között készített felméréséből is. Arra a kérdésre, részt venne-e a voksoláson, a válaszadók 64,6 százaléka válaszolt igennel, 35,4 százalék nem menne el voksolni, vagy még bizonytalan a részvételét illetően.
Ha most tartanák a parlamenti választásokat Szlovákiában, akkor a miniszterelnök, Robert Fico pártja, a Smer szerezné meg a szavazatok 34,8 százalékát – idézte az Új Szó a Polis Slovakia felmérését.
Ha most tartanák a parlamenti választásokat Szlovákiában, akkor azt magabiztos előnnyel, 33,2 százalékkal a Smer nyerné – közölte az Új Sz.ó