A koalíciókötés öt feltétele

A Smer bármelyik párttal hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, ha ennek az öt feltételnek megfelel – írta az Új Szó. A Smer abból indul ki, hogy az ország pozitív irányú fejlődésének záloga a stabil és cselekvőképes kormány, ez pedig részben a koalíciós partnerek számától függ. Minél szélesebb a koalíció, annál inkább fenyeget az instabilitás, a káosz és a kormány idő előtti széthullásának veszélye - fejtette ki Robert Fico, a Smer elnöke, aki szerint az ideális megoldás a kétpárti koalíció lenne.