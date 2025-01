Okosabb légvédelmi rendszert ad Szíriának Oroszország

A szír haderő korábban is szovjet rakétarendszert használt, de azzal egy orosz repülőt lőttek ki. Moszkvától most továbbfejlesztett típust kapnak, ami zavarás elleni védelemmel láttak el – és állítólag felismeri a baráti gépeket is.