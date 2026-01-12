Gulyás Gergely leszögezte, a „biztos választás” nem jegyezhető be védjegyként

Akik védjegyekkel és szabadalmakkal foglalkoztak már életükben, azok pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak, mint „a biztos választás” nem jegyezhetők be védjegyként – reagált Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arra, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – a Tisza Párt védjegyoltalom iránti kérelmet adott be a Fidesz kampányszlogenjére.
A miniszter a Facebook-oldalán közölte, ha Magyar Péter valós védjegyeket akar, javasolják a „Brüsszel szolgái vagyunk”, „Ukrajna helye az Unióban van”, „Többkulcsos adó és adóemelés” szlogenek és domainnevek lefoglalását. Ezeket – vélte – valós tartalommal, jól kidolgozott programjukkal is meg tudnák tölteni.
Gulyás Gergely összegzése szerint a Tisza Pártnak annyi mondanivalója van néhány hónappal a választások előtt, hogy megpróbál rosszhiszemű és jogilag abszurd védjegy-bejelentéseket tenni.
