Gulyás Gergely leszögezte, a „biztos választás” nem jegyezhető be védjegyként

védjegy;szlogen;Gulyás Gergely;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-12 15:01:00 CET

A Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatokat fogalmazott meg arra, hogy szerinte ehelyett mit tudna megtölteni valós tartalommal a Tisza Párt.

Akik védjegyekkel és szabadalmakkal foglalkoztak már életükben, azok pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak, mint „a biztos választás” nem jegyezhetők be védjegyként – reagált Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arra, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – a Tisza Párt védjegyoltalom iránti kérelmet adott be a Fidesz kampányszlogenjére.

A miniszter a Facebook-oldalán közölte, ha Magyar Péter valós védjegyeket akar, javasolják a „Brüsszel szolgái vagyunk”, „Ukrajna helye az Unióban van”, „Többkulcsos adó és adóemelés” szlogenek és domainnevek lefoglalását. Ezeket – vélte – valós tartalommal, jól kidolgozott programjukkal is meg tudnák tölteni.

Gulyás Gergely összegzése szerint a Tisza Pártnak annyi mondanivalója van néhány hónappal a választások előtt, hogy megpróbál rosszhiszemű és jogilag abszurd védjegy-bejelentéseket tenni.

Az ügy előzményeiről korábban mi is írtunk: a Fidesz kampánystábjában valakinek nem jutott eszébe regisztrálni egy honlapot Orbán Viktor pártjának új szlogenjével, a Biztos választással. Emiatt a Tisza Párt lépett és villámgyorsan lefoglalta a biztosvalasztas.hu nevű domaint, amelyen ironizáló, kormánykritikus tartalmakat helyezett el.