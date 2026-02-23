Karácsony Gergely: Naponta ezer kátyút tüntetnek el a húszezerből a Budapest Közút szakemberei

Orbán-kormány;megállapodás;Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;új kormány;Budapest Pride;pénzelvonás;kátyúk;

2026-02-23 14:25:00 CET

A főpolgármester szerint a tomboló választási kampány közepette is fontosak a város ügyei. Mint mondta, naná, hogy lesz 2026-ban is Budapest Pride, és abban bízik, hogy a választás után a kormány és főváros viszonyát rendező Budapest-törvény is.

Nagyjából húszezer kátyút regisztráltak a budapesti utakon az elmúlt időszakban, és az összeírásban a lakosság is segített. Ezerrel kátyúznak a Budapest Közút szakembereim napi ezer úthibát javítanak ki – mondta Facebook-videójában Karácsony Gergely, vicceskedve hozzátéve, a helyzet nem jó, de nem is tragikus. A főpolgármester szerint a tomboló, rendkívül durva választási kampány közepette a város ügyeiről is beszélni kell. Elismerte, nem csak az idei tél, az egymást gyorsan követő hó, fagy, olvadás tett kárt az utakban, de az elmúlt években egyszerűen nem volt pénze a fővárosnak az útfelújításokra.

– A helyzet ebben a formában fenntarthatatlan – ismerte el a hozzá eljuttatott kérdésekre válaszolva Karácsony, hozzátéve, hogy politikai ellenfeleik az elmúlt években ahhoz asszisztáltak, hogy elvegyenek a fővárostól 300 milliárd forintot, az éves kátyúzási keretük háromszázszorosát. Abban bízik, hogy a választás után az új kormánnyal jó megállapodást tudnak majd kötni a város működéséről. Ezért örül, hogy van a Tisza Pártnak programja Budapestről is, és fontos, hogy a kormány és Budapest viszonyát törvényben rendezzék, ez régi adósság, ezt eddig hiába javasolta a jelenlegi miniszterelnöknek, Orbán Viktornak.

– Naná! – reagált arra a kérdésre, hogy lesz-e 2026-ban is Budapest Pride, továbbá március második felében kihirdetik majd a Rákosrendező győztes tervpályázatát. A főpolgármester beszélt arról, hogy folyamatban van a fővárosban a közösségi közlekedés teljes akadálymentesítése, a buszokat már most is száz százalékban akadálymenetesen használhatják a mozgásukban korlátozottak, az idősek és a kisgyermekesek. Ilyen a 3-as és a 4-es metró legtöbb állomása, egyre több az ilyen villamos, a tervek szerint a kisföldalatti rekonstrukciójával ez ott is megoldott lesz