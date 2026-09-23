Elmarad a Partizán és az Örkény Színház közös szakmai napja a Merlinben, amelyen a szervezők tervei szerint egy demokratikus vita lehetőségét teremtették volna meg a Madách Színház, a Trafó, valamint az Új Színház/Újszínház vezető székeire pályázók között. Több kulcsszereplő azonban elzárkózott a rendezvénytől, amit a szervezők úgy értékeltek, hogy sokan még mindig ragaszkodnak a NER alatt megszokott átláthatatlan szakmai diskurzushoz.
Legkorábban 2024 januárjában tudja ismét fogadni a nézőit az intézmény.
Egész Budapest anyagi helyzete sem túl rózsás.
Kásler Miklós kinevezése 2022 februárjától lép életbe.
Egészségi okokra hivatkozva döntött így a színész, miután az ügyben lezárták a vizsgálatot.
Mint írják, a bejelentő levelében maga sem állítja, hogy az érintett szexuális zaklatást követett el, hivatalos bejelentést pedig sem akkor, sem azóta nem tett senki.
„A dolgozó határozottan akkor is, valamint az elmúlt napok eseményei miatt a mai napon is kifejtette, hogy nem kíván az üggyel foglalkozni, értetlenül áll, hogy személyét felhasználták” – közölte a teátrum igazgatója.
Dörner arról tájékoztatta, hogy nem volt tudomása a szexuális zaklatásról, a főpolgármester-helyettes nyilvánosságra hozta az ő levelét is.
Az Újszínház színésze liberális politikai nyomást érez, és azzal vádolja Budapest vezetését, hogy Alföldit akarják Dörner helyére, ezért akarnak botrányt.
Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet a 2016-os, eltusolt ügy elkövetője.
Az Újszínházban február 3. és 8. között rendezik meg a IV. Keresztény Színházi Fesztivált. A programban szerepelt volna a Kolozsvári Magyar Színház egyik előadása, a Pour Toujours (Mindörökké) is. A színház közösségi oldalán is megjelentetett január 23-án keltezett levélben azonban Tompa Gábor direktor a héten lemondta a részvételt.
Sosem látott összefogással igyekeznek kollégák, barátok és sztárfellépők segíteni a két fiatal járőr felépülését. A Teréz körúti robbantásban megsérült rendőrjárőrök még jó ideig nem állhatnak munkába és a lábadozásuk is sok időt vesz igénybe.
Hat pályázó nyílt levélben támadta meg Dörner György kinevezését az Újszínház élére, illetve szabálytalannak tartják a Madách és Thália színházak vezetésére kiírt fővárosi pályázatokat is.
Öt éve még óriási nemzetközi és hazai felháborodás fogadta Dörner György kinevezését az egykori Új Színház (jelenleg: Újszínház) élére. Több mint egy hete a direktort újabb öt évre újraválasztotta a Fővárosi Közgyűlés, pedig rajta kívül még tizenegyen pályáztak. A híren most is többen megdöbbentek, de ma már senki sem szervez tüntetést, inkább legyintő beletörődés kíséri a döntést. Összeállításunkban összegyűjtöttük néhány pályázónak az elképzeléseit azok közül, akik nyilvánosságra hozták a terveiket. Tanulságos szembenézni azzal, mire is mondtak, igent, illetve nemet a döntéshozók.
Nyilvánossá tette az Újszínházra való pályázatát az interneten Bodó Viktor és a Kultúrbrigád. Egyben közleményt is kiadtak.
Az eddigi vezetőknek szavazott bizalmat szerdán a Fővárosi Közgyűlés három budapesti színház esetében: a Tháliát továbbra is Kálomista Gábor, a Madáchot Szirtes Tamás, az Újszínházat pedig Dörner György irányíthatja. Utóbbi különösen meglepő, hiszen a teátrum vezetésére vele együtt tizenketten aspiráltak. Az is kérdőjeleket vet fel, hogy a szakmai bizottság a szélsőséges nézeteiről elhíresült Dörnert támogatta első helyen.
Az eddigi vezetőknek szavazott bizalmat szerdán a Fővárosi Közgyűlés három budapesti színház esetében: a Tháliát továbbra is Kálomista Gábor, a Madáchot Szirtes Tamás, az Újszínházat pedig Dörner György irányíthatja. A színházi vezetőkről zárt ülésen döntöttek a fővárosi képviselők.
Az Újszínház igazgatói pályázatairól ma dönthet a fővárosi önkormányzat közgyűlése. Igencsak sok, tizenkét dolgozat érkezett, ezekből négyet javasolt a szakmai bizottság. Meglepő, vagy éppen nem meglepő, hogy közöttük van a szélsőséges nézeteiről elhíresült eddigi direktor, Dörner György is, akit botránysorozat és élénk tiltakozás dacára neveztek ki annak idején, és igazán nem állítható, hogy igazgatása szakmai diadalút volt, állandó zsúfolt házak mellett. Sajtóinformációk szerint a Thália Színház élére is pályázott Dörner. Kálomista Gáborral, a mostani menedzser igazgatóval van versenyben. A Madách Színház élére egyedüli pályázóként, már több ciklusban igazgatóként, Szirtes Tamás biztos befutónak tűnik.
Augusztus utolsó napján dönt a Fővárosi Közgyűlés arról, ki vezeti majd január 1-jétől a Tháliát és február 1-jétől az Újszínházat és a Madách Színházat.
Tizenkét pályázó van az Újszínház élére, nem is emlékszem arra, mikor áhítoztak ennyien egy direktori székre. Vagy ha szerették is volna megkapni, akár többen is, akkor sem jutottak el a pályázat írásáig. Elvadították a pályázatoktól a szakmát.
Tájékoztatást kért Orbán Viktor miniszterelnöktől, és az egyetemet fenntartó minisztérium, az EMMI miniszterétől, Balog Zoltántól M. Tóth Géza a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora, Kerényi Imre a Keresztény Színházi Fesztiválon elhangzott szavaival kapcsolatos nézeteikről.
Keresztet állíttat Magyarország első Keresztény Színházi Fesztiválja alkalmából az Újszínház igazgatója, Dörner György, azzal a céllal is, hogy minden évben megemlékezzenek a legelső rendezvényről. Nagy Kristóf fafaragó művész műalkotását az esemény nyitónapján, május 16-án avatják fel a színházban.
Nem játszhatja az Újszínház a tavaly elhunyt Csurka István színdarabjait, írta a Blikk. A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványtól elperelte a jogokat az író három gyermeke. Az alapítvány - amelyben az író özvegyének is vannak érdekeltségei - többé sehol sem értékesítheti a műveket.
Egy jogerős ítélet értelmében nem játszhatja az Újszínház a tavaly elhunyt Csurka István (†78) színdarabjait - számol be a Blikk.