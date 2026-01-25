Sokszor eltűnődtem, hogyan is vannak a hittel azok a barátaim, akik vagy eleve hitben nőttek fel, vagy maguk tértek meg, mert megvilágosodásuk támadt.
Most senki nem ígérhet nagyobb jólétet – állítja Várszegi Asztrik címzetes püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát. A katolikus világegyház szerinte krízisben van, a kor válságával együtt szenved. Interjú.
Kedden ünnepli 75. születésnapját Várszegi Asztrik. A volt pannonalmi főapátot Fabiny Tamás evangelikus püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke köszönti a Népszavának küldött írásában.
A Pannonhalmi Bencés Főapátság legrangosabb éves eseménye a Szent Márton-nap, itt adják át az ünnephez kapcsolódó díjat is. Idén a kitüntetést a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József vehette át, Várszegi Asztrik főapát pedig ezen az eseményen jelentette be, hogy jövő év elején átadja főapáti feladatait az utódjának - tudósít a Kisalföld nyomán az Inforádió.
Még mindig nincs döntés a „kiskorú veszélyeztetése miatt” Pannonhalmáról kizárt szerzetes-nevelőtanár – M. atya – ügyében. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát július elején azt nyilatkozta, hogy személyesen járt a vatikáni Hittani Kongregációnál.
"Mindannyiunkat megviselt az elmúlt időszak, a kiskorúak veszélyeztetésének tényével való szembesülés, az ennek rendezésével kapcsolatos kihívás és kötelezettség, ugyanakkor meg kellett magunkat védeni az oktalan támadásoktól, és ez az atya védelmére is vonatkozik" - nyilatkozta Várszegi Asztrik főapát a SzemLélek blognak a pannonhalmi bencés gimnáziumban kirobbant botránnyal kapcsolatban.
Villanyoltás után, lefekvéskor kedvenc diákjai ágyához ült, ölelgette őket, és időnként a fiúk pizsamanadrágjába is benyúlt az a pannonhalmi bencés szerzetes, aki ellen még tavaly indított belső egyházi vizsgálatot a Pannonhalmi Főapátság vezetése. A rendőrség a sajtóból értesült a történtekről, így már ők is vizsgálódnak.