Lemondott Várszegi Asztrik

A Pannonhalmi Bencés Főapátság legrangosabb éves eseménye a Szent Márton-nap, itt adják át az ünnephez kapcsolódó díjat is. Idén a kitüntetést a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József vehette át, Várszegi Asztrik főapát pedig ezen az eseményen jelentette be, hogy jövő év elején átadja főapáti feladatait az utódjának - tudósít a Kisalföld nyomán az Inforádió.