Már a BBC is beszámolt arról, hogyan szabná át a Fidesz a magyar fiatalok szexuális felvilágosítását

Így szerencsére nem is minősül bűncselekménynek, hogy a kabinet egy olyan csúsztatásoktól hemzsegő adatsort tett közzé, amely alkalmas volt az emberek befolyásolására.

- írta Facebook-bejegyzésében Szél Bernadett. A független országgyűlési képviselő azután tett feljelentést, hogy április végén a kormány egy, a vakcinák hatékonyságával foglalkozó táblázatot publikált. Ebben lényegében azt sugallták hogy a nyugati készítmények sokkal kevésbé biztonságosak, mint a keletiek. A politikus szerint nyomozás nem volt, "nem kérték ki a kamutáblázat hiányzó háttéradatait és nem hallgattak ki senkit, ehelyett nagy bölcsen megállapították, hogy a vakcinatáblázatban közölt adatok közzétételével „a kormányzat a rendelkezésére álló statisztikai adatokról adott TÁRGYSZERŰ TÁJÉKOZTATÁST a második oltás után megfertőződött és elhunyt személyek vonatkozásában a megjelölt időszakban, az egyes oltóanyagokra vetítve.” "Az ügyészség ezek szerint mindenkinél, Karikó Katalinnál a Magyar Orvosi Kamaránál , tudósok soránál is jobban ért az oltások hatékonyságának ismeréséhez, és Gulyás Gergely is elmehe t Szijjártóhoz hasonlóan díszprofesszornak" - gúnyolódott. Szél Bernadett szerint az ügyészség nem törte magát, holott neki meggyőződése, hogy a táblázat közzététele megvalósította a rémhírterjesztés bűncselekményét. Úgy látja, a kormány minden eszközt bevetett, hogy a keleti vakcinákat népszerűsítse a nyugatiakkal szemben.

Egyébként érdekesség, hogy nemrég az ügyészség napja alkalmából tartott ünnepi videóüzenetben - mint lapunk is beszámolt róla - Kövér László úgy fogalmazott: " (...) ma is kimondhatjuk, hogy a politikai támadások ellenére is kizárólag a törvényt és az igazságot szem előtt tartó ügyészség működik Magyarországon."