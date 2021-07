Elfogytak a kormányzati ÉRV-ek

A hatályba lépő módosítás lehetővé teszi, hogy mindenféle következmény nélkül folytathassuk a munkát és fél év, egy év múlva újból kérelmezhessük a nyugdíjba vonulásunkat.

Néhány ponton kedvezőbbé válik július 1-jétől a nyugdíjak megállapítása – ezt furcsa, bár egyáltalán nem szokatlan módon a felsőoktatási törvény módosításaként fogadta el májusban a parlament kormánypárti többsége. A legfontosabb változás, hogy a nyugdíjmegállapító határozat közlésétől számított 15 napon belül bárki azt mondhatja, ez így nekem nem jó, ennél több pénzre van szükségem, visszavonom a nyugdíjigényemet. Erre eddig nem volt lehetőség, mert a nyugdíjbiztosítási eljárások egyfokozatúak voltak, fellebbezni nem lehetett, csak törvényszéken volt mód megtámadni a határozatokat, amit a nyugdíjba készülők többnyire akkor sem vállaltak, ha valamilyen törvénytelenséget találtak az eljárásban. A Magyar Közlöny 97. számában megjelent mostani módosítással a nyugdíjszakértő szerint sokan kerülnek megnyugtatóbb helyzetbe, ha a számukra megállapított konkrét összeget kevésnek találják. Farkas András szerint például a Nők40 kedvezménnyel nyugdíjba készülők közül többen is megdöbbennek, amikor megtudják, mennyi lesz a nyugdíjuk. Nem kevesen vannak, akik azt mondják, inkább dolgoztam volna még egy évet vagy másfelet, ha tudtam volna, hogy csak ennyit kapok – de már nem léphettek vissza.

A csütörtökön hatályba lépő módosítás lehetővé teszi számukra, hogy mindenféle következmény nélkül még egy ideig folytassák a munkájukat és fél év, egy év múlva újból kérelmezhessék a nyugdíjba vonulásukat.

Inkább csak a felesleges félelemtől és idegeskedéstől szabadítja meg a módosítás a rokkantsági ellátásban részesülőket, amikor elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt. Rengetegen tartottak attól ugyanis, hogy épp az egészségkárosodásuk miatt kiesett keresetük csak nagyon alacsony nyugdíjra teszi őket jogosulttá, s mi lesz, ha még a rokkantellátásnál is kisebb összegből kell megélniük idős napjaikban. Ha ez derül ki az öregségi nyugdíj megállapításakor, 15 napon belül ők is visszaléphetnek és megszakítás nélkül, életük végéig kaphatják a rokkantsági ellátást. A visszalépési lehetőség természetesen azokra is vonatkozik, akik betöltötték ugyan a nyugdíjkorhatárt, de valamennyi időt még rádolgoznának, hogy növeljék a későbbi nyugdíjuk összegét. Eddig is joguk volt a kormányhivataloknak arra, hogy a nyugdíj megállapítását követő öt éven belül egyszer az illető számára kedvezőtlenebb döntést hozzanak, ha kiderült, hogy magasabb összeget állapítottak meg vagy jogosulatlanul számítottak be valamilyen időszakot, de Farkas András most azt is hozzátette, hogy ez az amúgy nagyon ritkán alkalmazott eljárás a jogosultsági idő megállapításánál is lehetővé vált az ötéves időszakon belül.

A nyugdíjguru szerint kevés családot érint az özvegyi nyugdíjakra vonatkozó – szintén csütörtökön hatályba lépő – módosítás, de nekik nagy segítséget jelent a könnyítés.