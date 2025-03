Karácsony Gergely: Vagy mindenki szabad egy városban, vagy senki sem az

politika;Fidesz;Magyarország;Karácsony Gergely;interjú;főpolgármester;Budapest Pride;Rákosrendező;szolidaritási adó;TISZA Párt;

2025-03-01 05:55:00 CET

Orbán Viktor azt tanácsolta a Budapest Pride szervezőinek, hogy idén már ne is kezdjenek neki a szervezésnek, Lázár János betiltaná, Gulyás Gergely szerint abban a köztéri formában, ahogy eddig megismertük, nem lesz a jövőben. Mit tehet a kormány ellenében Budapest?

Vagy mindenki szabad egy városban, vagy senki sem az. Egy uniós tagországban nem lehet betiltani a Pride-ot. A budapesti közvélemény egyébként is már rég túl van azon, hogy ez konfliktust jelentsen. A Budapest Pride messze túlmutat a szexuális kisebbség jogérvényesítésén. Nem is róluk szól ez a tiltás, hanem arról, hogy a gazdasági gondokon, a szavazóbázis olvadásán úrrá lenni nem tudó Fidesznek kell valami, amivel elterelheti a választók figyelmét. A főváros idén is segít a Pride szervezésében, legutóbb tegnap találkoztam a szervezőkkel.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint minden fővárosi politikusnak az első sorban kellene vonulni az idén. Ön ott lesz a menet elején?

Lehet, hogy a második sorban, de igen. Azelőtt is ott voltam a Pride-on, hogy főpolgármester lettem és akkor is ott leszek, ha már nem leszek az.

Az új közgyűlés ülései egyre színpadiasabbra sikerednek. A szerdai közgyűlésen Bódis Kriszta kuratóriumi jelölése kavart vihart, de végül visszavonta az egész előterjesztést. Miért?

Ez a vita tökéletesen megmutatta, hogy miképpen működik a Fővárosi Közgyűlés. A Fidesz politikai porondként tekint rá, a város nem igazán érdekli őket, a cél a Tisza képviselőinek provokálása. De van egy másik vonulat is. A Vitézy-Tisza tandem szerdán megpróbálta levadászni a főváros meghatározó szakpolitikusait. Ez se szól másról, mint politikai térfoglalásról. Én egyiket sem hagyom, se a provokációt, se a politikai embervadászatot. Bódis Krisztát nagyon tisztelem és bekapcsolódhat a Fővárosi Szociális Közalapítvány munkájába, de semmiképpen nem olyanok helyett, akik egész életükben a fővárosi szociális ügyeiért dolgoztak.

Kiket akartak levadászni?

Tulajdonképpen mindenkit körülöttem. Súlyos tévedés azt mondani, hogy a régi hatalmi elit emberei ülnek a kuratóriumokban. Nem. Olyan emberek ülnek ott, akik bármely európai nagyvárosban betölthetnének hasonló posztot. Bódis Kriszta sokat tett a szegénység ellen, elismerem a munkásságát, de a fővárosi szociális ellátórendszerben nem dolgozott, szemben például Kártyás Irénnel, aki 30 éve vezeti a Menhely Közalapítványt. De menesztenék Bardóczi Sándort is a Zöld Alapítvány éléről, Ámon Adát a Klímaügynökségből, amely szervezetért kiálltak a legfontosabb hazai zöld civil szervezetek. Ők nem az „én embereim”. Én vagyok az ő emberük: a főpolgármesterségem lényege, hogy ezek a nagyszerű emberek békében végezhessék a szakmai munkájukat.

A Tisza ma éppen haragszik a városvezetésre vagy nem? Ez a gyakorta változó állapot erős befolyással van a közgyűlési döntésekre. Legutóbb a fővárosi rezsitámogatást nem támogatták, most a Gellért fürdő felújítását. Stabilizálható ez a viszony?

Nem és ez így is marad 2026-ig. A Tiszával kialakuló tíz konfliktusból kilencről nem is beszélek. Megoldjuk házon belül, de nehezen követhető, hogy mit támogatnak és mint nem, főleg, hogy miért. A kuratóriumok teljes sorcseréje beleillik abba a gondolatsorba, amelynek eredményeként Tüttő Kata, akit most első magyarként uniós intézmény vezetőjévé választottak, vagy Kiss Ambrus nem lehet a helyettesem. Utóbbi azért, mert 14 évvel ezelőtt szakállamtitkár volt, miközben a mindenki elismeri a munkáját, minden ügyben tőle kérnek segítséget, mégse szavazzák meg, aki viszont két éve még az Orbán-kormányban volt helyettes államtitkár, na, az maga a hérosz. Értem én, hogy a fő cél, hogy üssék-vágják a Fideszt, de közben nem sérülhetnek azok az elvek és értékek, amelyekért valójában kormányváltást szeretnénk.

Mondana egy példát abból a kilenc elhallgatott konfliktusból?

Nem, mert én továbbra is az együttműködés pártján állok.

A közvélemény-kutatások a Tisza erősödését jelzik. Korábban azt mondta, hogy Magyar Péter nem áll még készen az ország kormányzására. Most is így gondolja?

Nem az én véleményem fog ebben számítani, hanem a választópolgároké.

Új front nyílt: Vitézy Dávid felszámolná az önálló fővárosi klímaügynökséget. Végül nem szavaztak erről a közgyűlésben, mert Ön visszavonta az előterjesztést. Két ülés között aláírja a működést biztosító támogatási szerződést?

Megérthetetlen az a düh, amivel Vitézy Dávid szét akarja verni az Európa-szerte ismert klímaszakértő által vezetett fővárosi klímaügynökséget, ami ráadásul uniós forrásból működik. Ha a jelenlegi szerződés lejár, akkor Ámon Ada majd talál újat, ahogy eddig is tette. Nem szól ez másról, minthogy szétzilálja a jelenlegi városvezetést és leválassza róla a meghatározó szakembereit. A Tisza-Vitézy tandem kiszavazta a diákszervezeteket a diákstratégiából, a civil szervezeteket az antikorrupciós stratégiából. Aki nem érti, hogy milyen rossz üzenete van annak, hogy éket próbálnak verni a politikai támadás alatt álló diák-, és civil szervezetek, illetve a városvezetés közé, az túl sokat volt a Fideszben ahhoz, hogy értse a világot. Az ügynökség működését biztosító szerződésmódosítást pedig alá fogom írni, mivel főpolgármestereként erre a jogszabályok felhatalmaznak és ez Budapest érdeke.

A Habony Árpád és Garancsi István által felvásárolt Stockton Zrt. egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy él-e elővásárlási jogával. Ha igen, akkor fele-fele arányban lehetnek tulajdonosok a fővárossal. Előállhat az a helyzet, hogy a főváros a NER két prominensével kart karba öltve épít új városnegyedet?

Nehezen tudom elképzelni. Az persze nem kizárt, hogy felerészben leszünk tulajdonosai a területnek. De Gulyás Gergely miniszter úr azt mondta, hogy nem fognak ezzel élni, s vegyük ezt komolyan, hiszen a kormányülésen egymás mellett ülnek Habony és Garancsi barátaival és üzletfeleivel. Ez jól jelzi azt is, hogy a magyar kormány és az üzleti körök milyen szoros átfedésben vannak. Gulyás hivatalos kormányinfón ismerteti egy elvben magáncég döntését, amiből jól látszik, hogy ezek nem valódi üzleti döntések, ahogy a kormány se a közérdeket képviseli.

Elkezdték már összeírni azoknak a törvényeknek a listáját, amelyek módosítása elengedhetetlenül szükséges a Rákosrendezőn megvalósuló beruházáshoz?

A Rákosrendezőre vonatkozó adásvételi szerződés szerint a Magyar Állam vállalja a projekt megvalósítása érdekében bármilyen építésügyi előírás, valamint bármilyen egyéb hazai jogszabály módosítását. E jogszabályok elfogadása a második vételárrészlet megfizetésének előfeltétele. Kezdjük azzal, hogy gyorsan visszaadják a fővárosnak a törvénytelenül elvont 68 milliárd forintot.

Az első vételár részletet a Budapesti Közművek eredménytartalékából fizetik ki. Honnan lesz pénz a többire?

Tartsunk ott, hogy ki kell fizetni a második részletet. Ehhez ugyanis előbb meg kell állapodnunk a kormánnyal egy 320 milliárdos közlekedésfejlesztési csomagról. Ha ez megtörténik, előteremtjük a pénzt. Éppen most nyertünk 6 milliárd forintot a szolidaritási hozzájárulásról szóló perben és harcolunk további 68 milliárdért. A valódi kérdés ez a 320 milliárd, amit a kormány az arab befektetőknek ígért, így a budapestieknek is jár. A vételár és a hulladékelszállítás ügye eltörpül emellett.

Rákosrendező fejlesztésébe üzleti befektetőket vonnának be. Telkenként írnák ki a beruházói tendert vagy az egész területre egyben?

Először készül egy mesterterv annak érdekében, hogy az egész területre egységes fejlesztési stratégiát alakítsunk ki, hiszen együtt kell kezelni az összes közmű-, közlekedési és zöld beruházást. Az építési jogot várhatóan telkenként tendereztetjük. Az ütemtervet a közlekedési beruházások határozzák meg, amelyek első eleme a megmaradó vasútüzem helyének kijelölése lesz. Az új negyed kiinduló pontja a Tatai úti oldal lehet, összekötve a park kialakításával, hiszen azt eredetileg is odaterveztük. A beruházókkal kötendő egyezségekbe a közműhálózat kiépítése mellett a megfizethető lakhatás biztosítását - akár a főváros számára biztosított vevőkijelölési joggal, vagy a lakások 20 százalékának tulajdonba adásával - és egy 25 hektáros közpark kialakítását is bele kell illeszteni. Soknak tűnhet, de egy ilyen jó fekvésű, hatalmas terület esetében kijöhet az üzleti matek.

Van arra esély, hogy a Tarlós István idején bezárt vidámpark helyett Rákosrendezőn épüljön egy?

Budapestnek megfizethető lakásokra és zöldre van szüksége. A jelenlegi koncepcióba nehezen látom beilleszthetőnek a vidámparkot. De a fővárosban van még több parlagon heverő rozsdaterület, ahol megépülhet, ha lesz hozzá magánbefektető.

Az építési minisztérium fővárosi biztosa azt mondta, hogy egyeztetett Önnel arról, hogy kihasítanának egy darabot az állatkertből, hogy legyen helye az új cirkuszművészeti központnak, illetve a két intézményt összevonják a biodóm befejezése érdekében. Miről szólna az egyezség?

Kovács Balázs miniszteri biztos valóban járt nálam és sok minden szóba került, de nem ilyen mélységben. A lovardát korábban bérbe adtuk a cirkusznak, de ez a szerződés idén lejár. Értem én, hogy az általam is maximálisan támogatott Podmaniczky sétány megvalósításával kiszorulna a cirkuszművészeti központ a Nyugati pályaudvar melletti területről, de az állatkert rovására ezt nem lehet orvosolni. A biodóm Persányi Miklós magánszáma volt Lázár János segítségével. Persányi azóta nyugdíjba ment, de Lázár újra miniszter. A biodóm befejezése akkor és most is csak hathatós állami segédlettel lehetséges. Nemzetgazdasági szinten akár megtérülő beruházás is lehet. Ez kormánydöntés kérdése. Az állatkertet azonban semmilyen formában nem adjuk át az államnak.

Folyik az üzengetés szolidaritási hozzájárulás ügyében is. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint nem kell visszafizetniük.

Tucatnyi pert indítottunk ez ügyben. Eddig nyertünk, hat milliárd forint kamat azonnal visszajár. A mi igazunkat támasztja alá az Állami Számvevőszék jelentése és az Alkotmánybíróság határozata is.

Orbán Viktor most éppen eléggé fenyegetőző kedvében van, márpedig a fideszes többségű Országgyűlésnek lehetősége van feloszlatni a Fővárosi Közgyűlést például a hiányzó helyettesek miatt. Nem tart valami újabb kormánycsapástól?

Ha van valaki, akinek ez nem éri meg, akkor az éppen a kormány és a Fidesz. Minek tennék ezt, hogy egy új választáson ismét veszítsenek? Arra persze fel vagyok készülve, hogy a 2026-os országgyűlési választásokig borzasztó dolgokat művel majd a kormány és Fidesz, belerúgnak társadalmi csoportokba egyszerű politikai haszonszerzésből, remélem külön hely van a pokolban azoknak, akik ezt kiötlik, de a főváros bedöntéséhez semmilyen politikai érdekük nem fűződik. Rengeteg olyan település van az országban, ahol akár egy egész cikluson keresztül nem volt helyettes és eddig sehol nem élt ezzel a lehetőséggel a jogalkotó.

Csütörtök reggel megjelent egy helyi önkormányzatok pénzügyi stabilitásáról szóló törvénymódosítási tervezet, amely szerint könnyedén költségvetési felügyelőt, csődbiztost rendelhetnek például a fővároshoz. Pénzügyi kötőféket vetnének a városvezetés nyakába?

Már öt éve fojtogatnak. Jöjjenek. Ha megérkezik a csődbiztos, kérek egy kávét és megvárom, hogy a kormány leállítja a 3-as metrót, majd a jogos népharagot odavezetem a Karmelita elé. Ha a biztos nem hoz magával pénzt, akkor semmi se változik, ha meg hoz, akkor kiderül, hogy azért vannak pénzügyi gondok, mert elvették a város pénzét. Ez se több politikai hangulatkeltésnél. A kormány pontosan tudja, ha befizetnénk a tőlünk követelt szolidaritási hozzájárulást, akkor a város működésképtelenné válna.

Csaknem tíz éves mellébeszélés után Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója elismerte, hogy az 3-as metróvonalon futó szerelvényeket az oroszok nem felújították, hanem újragyártották. Nem érzi úgy, hogy valóban időszerű a cégvezetők cseréjére?

Miután az egyik korábban Budapesten futó metrókocsit lefotózták a Moszkva melletti erődben, ez aligha lehetett kérdés. Nekem városvezetőként az a fontos, hogy ezek a metrókocsik itt vannak, futnak és nem lesz pénzünk a cseréjükre még sok évig. Politikai okból senkit nem fogok kirúgni.

A BKV most újabb 79 milliárd forintos hitelt venne fel, amelyből részben az M1-es metróvonal szerelvényeit cserélték volna le. De ha jól látom, most Rákosrendezőre hivatkozva inkább a kormány kontójára vásárolnának?

A hitel fő célja az M2-es metróvonal akadálymentesítése, illetve energiahatékonyság-növelő beruházások, például a mozgólépcsők cseréje. Az így elérhető megtakarítás lenne a törlesztés alapja. A kisföldalatti vonalának meghosszabbítása szerepel a kormány Rákosrendezőhöz kapcsolódó közlekedésfejlesztési csomagjában. Meglehetősen abszurd lenne, ha ez nem járna a járművek cseréjével, lévén ezeknek hamarosan lejár a közlekedéshatósági engedélye.

Több éve szerepel a fővárosi tervek között a Nagykörút és a Rákóczi út megújítása, valamint a Bajcsy-villamos megépítése. Hol találkozhatunk először munkagépekkel?

A Nagykörút áll a legjobban, hiszen ott már van koncepcióterv, amely túl van a társadalmi egyeztetésen és van rá uniós forrás is. Teljes körű, faltól-falig megújítást tervezünk a villamospálya kivételével, amit összekapcsolunk egy városarculati és helyi vállalkozókat ösztönző projekttel. A Rákóczi úttal kapcsolatban csütörtökön egyeztettünk az V., a VII. és VIII. kerülettel. A Kossuth Lajos utca az V. kerület, az Astoriától a Keletiig tartó rész a főváros beruházásában valósul meg. A tervezéshez szükséges forrás megvan. Mivel az út alatti közműveket is fel kell újítani, így ebben a ciklusban talán nem tudjuk befejezni, de mindenképpen nekikezdünk. A Bajcsy-villamos kialakítására vonatkozó tervek elkészítésére nyertünk uniós támogatást, de egyelőre nem jutottunk hozzá. A Fővárosi Közgyűlés azonban úgy döntött, hogy nem vár tovább és saját büdzséből megrendeli a terveket. A 14-es villamos Deák térre való bekötése praktikusan a Nyugati téri felüljáró elbontását és a tér teljes megújítását jelenti. Bízunk benne, hogy a kivitelezésre is nyerhetünk uniós forrást.