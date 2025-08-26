Hatéves csúcsra ugrott a lakóingatlanok iránti kereslet

Ingatlan;ingatlanpiac;lakáshitel;lakások;Otthon Start Program;

2025-08-26 11:46:00 CEST

Eközben nőtt a hitelfelvételi kedv, a befektetési célú vásárlók aránya pedig csökkent.

Újabb változás körvonalazódik a lakáspiacon a szeptembertől induló Otthon Startnak köszönhetően: az ingatlan.com kutatása szerint többen vennének saját célra lakóingatlant, míg a befektetési célú vásárlók aránya csökkent, ezzel párhuzamosan pedig jelentősen nőtt a lakáshitel-felvételi kedv, miközben az eladó lakások iránti kereslet tovább fokozódott.

A július végén és augusztus elején, több mint 11 ezer lakáskereső körében végzett, nem reprezentatív felmérés alapján a válaszadók 89,2 százaléka saját célra vásárolna lakóingatlant, ami enyhe növekedést jelent a márciusi 86,7 százalékos eredményhez képest. A befektetési célú vásárlók aránya eközben 10,8 százalékra csökkent a korábbi 13,3 százalékról.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, sokkal látványosabb emelkedést mutat a lakáshitel-felvételi kedv megugrása.

Márciusban ugyanis még csak a lakáskeresők 51 százaléka gondolkodott hitelfelvételben, míg augusztusban már 71 százalékos volt az arányuk. Vagyis a lakás- és házvásárlást tervezők közel háromnegyede már hitelből finanszírozná a vételt.

Ez – hangsúlyozta a szakértő – jelentős elmozdulás az év eleji adatokhoz képest, és elsősorban az Otthon Start Program indulásával van összefüggésben, aminek keretében maximum 3 százalékos kamatozású lakáshitelt lehet igényelni az első lakás megvásárlására. Majd megjegyezte, az, hogy a lakásvásárlást tervezők háromnegyede már hitelfelvétellel kalkulál, erőteljesen jelzi, hogy mennyire megmozgatja majd a lakáspiacot az Otthon Start program.

Az ingatlan.com kutatásából az is kiderült, hogy a vásárlást tervezők közel 60 százaléka fél éven belül szeretne lakást venni, míg márciusban ez az arány még csak 52 százalék volt.

Vagyis az Otthon Start nemcsak a hitelfelvételi kedvet növelte, hanem a tényleges vásárlási szándékot is sokaknál előrébb hozta.

Az ingatlan.com adatai szerint már az Otthon Start bejelentése óta fokozatosan erősödik a kereslet az eladó lakások iránt. A legfrissebb statisztikák alapján pedig

az augusztus 20-át megelőző 33. héten az eladó lakásokra és házakra már 90 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett, mint az Otthon Start bejelentése előtti 26. héten.

Az államalapítás ünnepét is megában foglaló 34. héten pedig 77 százalékos volt a keresletnövekedés a júniusi végi szinthez képest. Emellett éves összevetésben is jelentős az élénkülés, mivel az elmúlt két hétben több mint 60 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban.

Az adatok alapján

a legnagyobb keresletnövekedés Budapesten, valamint a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken történt, ezekben a lokációkban a 33. héten 94–110 százalékkal ugrott meg az érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt,

eközben a kisebb városokban 85,

a községekben pedig 64 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma az Otthon Start Program bejelentése előtti időszakhoz képest.

A növekedés éves összevetésben is egyértelmű, minden településtípusnál 50–60 százalékos plusz látható tavalyhoz képest. A vevők aktivizálódása azt is jelenti, hogy az augusztus közepén mért érdeklődések száma az elmúlt 10 évben csak 2017-ben és 2018-ban volt magasabb az idei értékeknél, ami hatéves csúcsot jelent.

Az ingatlan.com szakértője a felfokozott piaci aktivitás fényében praktikus tanácsokat is megfogalmazott a vevőknek és eladóknak. Kiemelte,

az első lakásvásárlók egyik legnagyobb kihívása abból a bizonytalanságból ered, hogy hitelképesnek találják-e őket a bankok vagy sem. Ebben segíthet nekik a hitelelőminősítés, amit akár online is be tudnak nyújtani a bankokhoz, és az eredmény birtokában már bátrabban tudnak alkudozni a kiszemelt otthonukra. Az előzetes hitelbírálat során a bankok igazolást adnak a lakásvásárlóknak, hogy mekkora hitelre lesznek jogosultak a jövedelmük és vagyoni helyzetük alapján. A megnövekedett igényeket jelzi, hogy az ingatlan.com felületén keresztül benyújtott előzetes hitelbírálati kérelmek száma több mint háromszorosára nőtt júliusban az előző hónaphoz képest.

az eladóknak a kibontakozó keresleti hullám miatt érdemes minél előbb látható módon piacra lépniük, hogy a lehető legtöbb vevő találkozzon az általa eladásra kínált ingatlannal.

minél nagyobb a verseny a keresleti oldalon egy-egy lakás vagy ház iránt, annál valószínűbb, hogy magasabb áron lehet értékesíteni. Fontos szempont viszont a tulajdonosok számára, hogy az eladási árak meghatározásánál két lábbal a földön maradjanak, mert a túlárazott ingatlanok kieshetnek a hitelprogramból az Otthon Start szabályrendszere miatt.