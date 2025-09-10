Nagyon rosszkor jött az Orbán-kormánynak az orosz dróntámadás

elemzés;Oroszország;Lengyelország;dróntámadás;Szentpéteri Nagy Richard;

2025-09-10 20:45:00 CEST

Nem törődött Oroszország azzal, hogy kínos helyzetbe hozza a magyar felet: Szijjártó Péter éppen Belorussziában tartózkodott, amikor elindították a drónokat Lengyelország felé.

A magyar kormánypártnak nagyon rosszkor jött a lengyelországi orosz dróntámadás – mondta érdeklődésünkre Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző. Láthatóan sejtelmük sem volt, hogy Oroszország provokációra készült, illetve az orosz fél nem törődött azzal, hogy kínos helyzetbe hozhatják a magyar vezetést. Ugyanis Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Minszkben tartózkodott, amikor az orosz haderő Belorussziából indított drónokat Lengyelország felé.

Szentpéteri szerint a kormánypárt ebben a helyzetben jobb híján kivár, úgy oldják meg az ügyet, hogy nem mondják ki, hogy „orosz” támadás történt, illetve „incidensről” beszélnek.

A magyar kormány részéről Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán előbb egy közleményt tettek közzé, melyben csak „éjszakai drónincidenst” emlegettek. (Ezzel szó szerint egyező, ám némileg lerövidített nyilatkozatot tett közzé Vitályos Eszter kormányszóvivő is.) A közleményben a miniszterelnök az ország nevében „teljes szolidaritását” fejezte ki, továbbá leszögezte, hogy Lengyelország „területi integritásának megsértése elfogadhatatlan.”

Pár órával később Orbán Viktor közösségi oldalán már egy rövid videót is közzétettek a kormányülésről, ahol csavaros módon végül elhangzott, hogy orosz támadás történt, ám nem Orbán arcával. Így a videó elején kép nélkül csak a megbeszélés hangját lehetett hallani, ahol feltehetően Orbán kérdésére, - „Ezek orosz drónok voltak?” - egy férfihang közli, hogy „minden valószínűség szerint orosz drónok voltak”. Orbán ezután – immáron képpel – úgy összegzi a kormány álláspontját, hogy nem hangzik el az „orosz” szó. Jellemző módon később Orbán Facebook oldalán később már Ursula Von Der Leyen Bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal foglalkoztak.

Az éppen Minszkben tartózkodó Szijjártó Péter egy szóval nem említette, hogy oroszok támadták meg a szövetséges Lengyelországot ráadásul éppen Belorussziából, ahol ő éppen tartózkodik. Pláne, hogy Szijjártó látogatásának is furcsa akusztikája van: pár nap múlva kezdődik ott a belorusz-orosz közös „Zapad” hadgyakorlat.

Szijjártó a dróntámadás utáni első bejegyzésében annyit írt, hogy „ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre!” Későbbi videónyilatkozatában az orosz dróntámadás kapcsán is sajátos mód nem a támadó Oroszországot, hanem Ursula Von Der Leyent bírálta, amiért a bizottsági elnök azt közölte hogy „Európa harcban áll”. „Aki azt mondja, hogy Európa harcban áll, az maga sodorja veszélybe és maga sodorhatja bele a háborúba Európát” – hangoztatta Szijjártó aki egyetlen alkalommal sem ejtette ki a támadó Oroszország nevét.

A Fideszből ezúttal is az atlantista politikusként ismert Németh Zsolt volt az, aki 2022 februárjához hasonlóan nevén nevezte a támadót a Facebookon. (Mint emlékezetes akkor Németh és Novák Katalin is megpróbálkozott egy „Ruszkik haza!” kommenttel, ám utána elhallgattatták őket.) „Nem akarunk világháborút! Drónok százai Lengyelország felett! – írta most Németh - »Így már kezdődött. (sic!) Egy drón lehet véletlen, száz már nem! Elítéljük az orosz támadást Lengyelország ellen” – írta ki Németh magára zúdítva a fideszes kommentelők haragját, a több tucat hozzászóló szinte mindegyike teljesen biztosra vette, hogy nem az oroszok lőtték Lengyelországot, hanem Ukrajna.

A kormányra esélyes legnagyobb ellenzéki párt a Tisza vezetője Magyar Péter nyilatkozatában szóvá tette, hogy Szijjártó és Orbán nem merte Oroszországot megnevezni a közleményében. „Az oroszok már nem csak a magyar Külügyminisztériumban és a spájzban vannak, hanem Orbán hatvanpusztai pálmaházában is” – írta Magyar Péter - „a magyar nép kiáll Lengyelország mellett és szolidárisak vagyunk a lengyel barátainkkal az eddigi legsúlyosabb orosz provokáció kapcsán.” Magyar leszögezte, hogy megválasztása utáni első útja Varsóba vezet majd.

Szentpéteri Nagy Richard szerint a Fidesz propaganda néhány év alatt erősen ukránellenessé és oroszbaráttá tette a magyar választókat, így Magyar Péter is egyelőre óvatos ebben a kérdésben.

- Ha megbukik a Fidesz és leáll a propagandagépezete, néhány év alatt várhatóan visszaépül a hagyományos magyar orosz-kritikus közvélemény

- vélte az elemző.