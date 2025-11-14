Orbán Viktor kitart amellett, hogy korlátlan időre szól a szankciómentesség

Orbán Viktor;Egyesült Államok;szankciók;

2025-11-14 07:47:00 CET

Az amerikai külügyminiszter egyéves időről szóló nyilatkozata nem számít, mert „az elnök van fölül”.

Cikkünk frissül.

Azzal kell számolni, hogy amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét, és nemzeti kormány van Magyarországon, addig tart a szankciómentesség – jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel az állami rádióban tett nyilatkozatában.

Orbán Viktor ezzel arra reagált, hogy Marco Rubio külügyminiszter szerint egy évre kapott Magyarország mentességet. Erről szólva azt mondta, „az elnök van fölül”. Mint mondta, ez egy személyfüggő megállapodás, ami mögött két vezetőnek a személyes megállapodása van. A bürokraták meg leírják, amit leírnak, de annak nincs semmi jelentősége – tette hozzá.

Hangsúlyozta, diplomáciai lépések nélkül minden magyar család háromszoros rezsiszámlát kapna, a benzin pedig elérné az 1000 forintos litert, amitől sikerült megvédeni az országot. Ez mindenki számára jó hír, pártállástól függetlenül, hiszen az alacsonyabb árak minden magyarra vonatkoznak. Ez olyan ügy, amelyben nincs helye pártpolitikai vitának, mert mindenki nyert vele – magyarázta.

Kijelentette, a mentességért nem fizettek semmit sem, „mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke szereti a magyarokat.” Donald Trumpot keresztény emberként jellemezte, aki azt vallja, hogy a világnak a jó irányba kell mennie, ezért utálja és értelmetlennek tartja a háborút, így felszámolandónak is érzi. A magyar energiaimport az orosz eladások mindössze 0,2%-a, vagyis nincs valódi jelentősége Oroszország megfegyelmezésében, miközben nyugat-európai cégek nagy tételben, sunyiban vásárolnak orosz olajat és gázt – ahogy ezt ő maga is elmondta. „Minden oka megvan az amerikai elnöknek arra, hogy ha ránéz erre a közép-európai helyzetre, akkor fair, méltányos megoldást akarjon adni vagy szorítani akar az oroszokon, de nem akar kiszúrni azokkal, akiket kedvel. És ő erre a szavát adta. Ebben bízhatunk” – fogalmazott Orbán Viktor.

Szólt arról is, hogy ötéves cseppfolyós gázvásárlásról állapodott meg: a magyar gazdaságnak öt év alatt 45 egységnyi, az amerikaiaktól pedig 2 egységnyi LNG érkezik, ami fontos a diverzifikáció miatt. 2010 után számos vezetékes összekapcsolódást építettek ki, például a szlovák–magyar interkonnektort, amelyet akkor sokan feleslegesnek tartottak, pedig ma nagy biztonságot ad. Magyarország továbbra is főként orosz hosszú távú szerződésből vásárol gázt, és a MOL is nagyrészt onnan veszi az olajat, de több kisebb kapacitású alternatív kapcsolat is működik, amelyek kiegészítő biztonságot nyújtanak.

A pénzügyi védőpajzsról szólva elmondta, hogy bár nem tartja dolgának, hogy az ellenzék fejével gondolkodjon, de „hogy lenne már rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs?”

A miniszterelnök erről szólva azt mondta, a nemzetközi pénzvilágban 4–5 olyan eszköz létezik, amellyel baráti országok segíthetik egymást válság esetén. Ez kölcsönös rendszer, és főként akkor lép működésbe, ha a forintot nemzetközi spekulációs támadás éri. Ezeket az eszközöket jegybankok és kormányok használják, most pedig épp a lehetőségek számbavétele és kereteinek rögzítése zajlik. Szükség esetén Magyarország az amerikaiaknál jelentkezik, és lehívja a megfelelő támogatási formát – ismertette.