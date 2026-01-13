Megúszta a reptérlezárást Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea, még éppen időben hazatértek a fényűző vakációról

Kedd hajnalban véget ért Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea múlt év végén kezdődött luxusutazása, landolt a felcsúti milliárdost és feleségét szállító magánrepülőgép Budapesten – számolt be róla Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.
„Az útvonal Beverly Hills, Hawaii, Bora Bora, Szingapúr, Budapest volt" – összegzett posztjában a független országgyűlési képviselő, aki az utóbbi hetekben nyomon követte Mészáros-házaspár vakációját. Úgy néz ki, az ország leggazdagabb embere épp időben érkezett haza, néhány órával később ugyanis az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légiforgalmát felfüggesztették.
A Mészáros-házaspár december 29-én Budapestről leszállás nélkül repült az Egyesült Államok nyugati partvidékére, Los Angelesbe, onnan pedig a Hawaii-szigetekre, ahol több napon keresztül időztek. Január 5-én indultak tovább az óceániai szigetvilág felé, ám mint ahogy arra Hadházy Ákos korábban felhívta a figyelmet, eltűntek a repüléskövető oldalakról.
Lapunk is beszámolt a független országgyűlési képviselő jelzéséről, hogy a Honoluluból dél felé forduló gép jelzései egy órával a felszállás után már nem voltak láthatók az oldalakon. Úgy tudni, az OE-LOT lajstromjelű, 2024-es gyártású, osztrák bejegyzésű magánrepülőgép, a Bombardier Global típuscsalád egy új, nagy hatótávolságú változatával utaztak, amelynek értéke 22 milliárd forint.