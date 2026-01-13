Megúszta a reptérlezárást Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea, még éppen időben hazatértek a fényűző vakációról

luxusút;Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Várkonyi Andrea;világkörüli utazás;

2026-01-13 12:30:00 CET

Hadházy Ákos arról számolt be, hogy kedd hajnalban véget ért az ország leggazdagabb emberének és feleségének világ körüli luxusutazása.

Kedd hajnalban véget ért Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea múlt év végén kezdődött luxusutazása, landolt a felcsúti milliárdost és feleségét szállító magánrepülőgép Budapesten – számolt be róla Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

„Az útvonal Beverly Hills, Hawaii, Bora Bora, Szingapúr, Budapest volt” – összegzett posztjában a független országgyűlési képviselő, aki az utóbbi hetekben nyomon követte Mészáros-házaspár vakációját. Úgy néz ki, az ország leggazdagabb embere épp időben érkezett haza, néhány órával később ugyanis az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légiforgalmát felfüggesztették.

A Mészáros-házaspár december 29-én Budapestről leszállás nélkül repült az Egyesült Államok nyugati partvidékére, Los Angelesbe, onnan pedig a Hawaii-szigetekre, ahol több napon keresztül időztek. Január 5-én indultak tovább az óceániai szigetvilág felé, ám mint ahogy arra Hadházy Ákos korábban felhívta a figyelmet, eltűntek a repüléskövető oldalakról.

Lapunk is beszámolt a független országgyűlési képviselő jelzéséről, hogy a Honoluluból dél felé forduló gép jelzései egy órával a felszállás után már nem voltak láthatók az oldalakon. Úgy tudni, az OE-LOT lajstromjelű, 2024-es gyártású, osztrák bejegyzésű magánrepülőgép, a Bombardier Global típuscsalád egy új, nagy hatótávolságú változatával utaztak, amelynek értéke 22 milliárd forint.