Véget ért Budapest átvilágítása, a havi 2,7 millióért kapott tanácsokból az Orbán-kormány rájött, hogy minden Karácsony Gergely hibája

Orbán-kormány;Budapest;Karácsony Gergely;főváros;Navracsics Tibor;átvilágítás;Domokos László;

2026-01-14 05:45:00 CET

A Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szerint minden a főpolgármester döntésén múlik.

„Az új esztendő mindenki számára új lehetőségekkel kecsegtet – Karácsony Gergely főpolgármester úr számára is” – válaszolta a Népszavának nem kevés cinizmussal a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM), miután afelől érdeklődtünk, hogy elkészült-e zárójelentésével a tárca által megbízott Domokos László átvilágítási szakértő, illetve az Orbán-kormány korábbi ígérete alapján milyen javaslatot tesz a fővárosi önkormányzatnak a pénzügyi helyzet rendezése érdekében.

A tárca tájékoztatása szerint Domokos László megbízása 2025. december 31. napjáig tartott. Hosszabbításról nem írnak, ahogy arról sem tesznek említést, hogy a havi 2,7 millió forintért dolgozó Domokos László volt ÁSZ-elnök és egykori fideszes parlamenti képviselő készített-e zárójelentést a feltáró munka eredményeként. A válaszból úgy tűnik, hogy nem, mivel csak annyit írtak, hogy Domokos László „javaslatokat” és „tanácsokat” adott. Ez alapján döntött az Orbán-kormány „a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény megalkotása mellett, amelyet az Országgyűlés is elfogadott”. Ez volt a válasz arra a kérdésre is, hogy a kormány tartja-e magát Gulyás Gergely kancelláriaminiszter júniusban tett ígéretéhez, miszerint az átvilágítás végeztével tárgyalóasztalhoz ülnek a főváros pénzügyi helyzetének rendezése érdekében.

Az Orbán-kormány tehát fél évi vizsgálódás után mindösszesen annyit ajánl: a főváros vegyen fel hitelt a kormány által diktált feltételek, fedezet és kamat mellett, elfogadva, hogy egy politikai bizottságot ültetnek a városvezetés nyakába. Érthető módon Karácsony Gergely főpolgármester nem kért az „uzsorakölcsönből”, inkább a számlák átütemezésével elővarázsolták a túléléshez szükséges 12 milliárdot.

A kormány ugyanis mindenféle indoklás nélkül, egyszerűen nem fizette ki a közösségi közlekedés tavalyi állami normatíváját. Utólag Gulyás Gergely azzal magyarázta a dolgot, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint, ha a fővárosnak tartozása keletkezik, a kormánynak jogában áll azt úgy érvényesíteni, hogy visszatartja a Budapestet megillető forrásokat.

Ez történt szerinte a 12 milliárd forinttal.

A közigazgatási tárca a Népszavának küldött levelében elismételte: „a kormány a budapesti emberek mellett áll”. Az, hogy ez miből derülne ki, nem részletezték. De azt hozzátették, hogy „minden fővárosi lakos érdeke, hogy a fővárosi közszolgáltatások – ideértve a közösségi közlekedést – működőképesek maradjanak, még akkor is, ha a főváros fizetésképtelen helyzetbe kerül”. Végül a minisztérium talányosan megjegyezte: „ez nem külső körülményeken, nem másokon, hanem a főpolgármester saját döntésén múlik”. Ami aligha jelenthet más, minthogy csak akkor jön pénz, ha a városvezetés elfogadja a politikai gyámságot.

A választásokig aligha számíthat más ajánlatra a főváros.

Navracsics Tibor az önkormányzatokkal kezdeményezett konzultáció első – a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), valamint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) vezetőivel folytatott – tárgyaláson elismerte, hogy nincs felhatalmazása a 2026-os év túlélésére és az ezzel kapcsolatos központi finanszírozási kérdésekről szóló egyeztetésre. Gulyás Gergely is azt mondta a legutóbbi, januári kormányinfón, hogy a szolidaritási hozzájárulás számítását nem a választások előtt pár hónappal fogják módosítani. (Az első részlet a korábbi évekkel ellentétben már januárban esedékes, ami a főváros számára 11,7 milliárd inkasszóját jelenti.)

„Budapest kapcsán Navracsics Tibor miniszter úr elsők között fog találkozni Karácsony Gergellyel, így főpolgármester úr elsők között mondhatja el javaslatait” – írta a Népszavának a KTM az önkormányzati rendszer felülvizsgálatáról szóló konzultációsorozattal kapcsolatban. Ez szerintük ékes bizonyíték arra, hogy a kormány partneri viszonyra törekszik az önkormányzatokkal. Ehhez képest a Népszava információi szerint Karácsony Gergelyt egyelőre semmiféle egyeztetés ügyében nem kereste Navracsics Tibor.

Mint arról beszámoltunk, június közepén ült tárgyalóasztalhoz Gulyás Gergely és Karácsony Gergely, hogy megvitassák Budapest súlyos pénzügyi helyzetének rendezéséhez szükséges lépéseket. Akkor azzal álltak fel, hogy a kormánynak nem érdeke Budapest bedöntése és az Orbán-kabinet kész támogatást nyújtani a pénzügyi helyzet rendezéséhez. Csak előbb teljes körű képet szeretnének kapni az önkormányzat gazdálkodásáról. Karácsony Gergely teljes hozzáférést biztosított, bár jelezte, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is vizsgálja a gazdálkodásukat. Ennek ellenére a KTM július elején felkérte Domokos Lászlót. Neki nemcsak az önkormányzatot és cégeit – a csak részben tulajdonban lévőket is – kellett átvilágítania, hanem az intézményeket és „egyes civil szervezeteit” is, különösen az alapítványokat.

A tárca mindezekhez az Orbán-kormány politikai céljait jól szemléltető megjegyzést fűzött: „A pénzügyi, működési folyamatok átvilágítására éppen azért van szükség, mert Karácsony Gergely főpolgármester és a Tisza Párt frakciója közösen megszavaztak egy csődköltségvetést”. A tárca mostani válaszában is felemlegette jogszerű költségvetés hiányát.