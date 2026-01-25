Egy 37 éves, ápolóként dolgozó férfit lőtt le egy határőr Minneapolisban, videófelvétel tanúsítja, hogy nem is volt a kezében fegyver

Egyesült Államok;Minneapolis;

2026-01-25 13:20:00 CET

A büntetlen előéletű Alex Pretti egy kórház intenzív osztályán dolgozott. Halála miatt újabb tüntetések kezdődtek Minnesota állam legnagyobb városában.

A 37 éves Alex Prettiként azonosították a hatóságok a férfit, akit szombaton az amerikai határőrség egyik ügynöke agyonlőtt Minneapolisban. A BBC azt írja, az áldozat amerikai állampolgár, aki a Minnesota állambeli városban élt, és ápolóként dolgozott egy kórház intenzív osztályán.

Tricia McLaughlin, az amerikai Belbiztonsági Minisztérium szóvivője korábban úgy nyilatkozott, hogy a megölt férfi fel volt fegyverkezve és amikor megpróbálták lefegyverezni, ellenállt az intézkedésnek, az ügynökök pedig „védekező lövéseket” adtak le. A tájékoztatás alapján helyi idő szerint a reggeli órákban a szövetségi hatóságok emberei erőszakos cselekmény miatt körözött, illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó személy ellen hajtottak végre célzott intézkedést, amikor egy férfi 9 milliméteres félautomata kézifegyverrel közelítette meg a határőrség tisztjeit. A közlemény szerint a férfinél a fegyver mellett két tölténytár volt, de személyi okmányt nem találtak nála. Később egy fotót is közzétettek a fegyverről, melyet állítólag Alex Prettinél találtak.

Szemtanúk, helyi tisztviselők és az áldozat családtagjai ugyanakkor azt állítják, Alex Pretti kezében valójában telefon volt, nem fegyver – a Reuters szerint egy, az esetről készült helyszíni videófelvétel is ezt erősíti meg. A férfi szülei úgy vélik, a kormányzat a történtekről „undorító hazugságokat” terjeszt, és azt kérték, hozzák nyilvánosságra az igazságot. Tim Walz, Minnesota állam demokrata párti kormányzója pedig leszögezte, hogy a belbiztonsági minisztérium beszámolója hazugság. – Hála istennek, van videónk – jelentette ki, és úgy vélte, a lövöldözés kivizsgálását nem lehet a szövetségi kormányra bízni.

Az incidens két héttel azt követően következett be, hogy az ICE egyik ügynöke, Jonathan Ross a városban halálosan megsebesítette a 37 éves Renée Goodot. A helyi vezetők ismét arra szólították fel a szövetségi ügynököket, hogy hagyják el a várost.

Az Illinois államban született Alex Pretti családtagjai az AP hírügynökségnek arról számoltak be, hogy a férfinak volt fegyverviselési engedélye, de nem tudnak róla, hogy valaha is magánál tartotta volna a fegyverét az utcán. Részt vett a George Floyd halálát követő tüntetéseken, ahogy a Renee Good lelövése után kezdődött tiltakozásokon is, és felháborította, ami a városban történik. Úgy ismerték, mint aki esetleg kiabálásba keveredik rendvédelmi tisztviselőkkel, de nem hiszik, hogy fizikai konfrontációra is sor kerülhetett volna.

A büntetlen előéletű Alex Pretti a családtagjai szerint semmilyen kapcsolatban nem volt a rendvédelmi szervekkel, leszámítva néhány közlekedési bírságot.

A férfi lelövése után több száz fős tömeg gyűlt össze Minneapolisban, hogy a bevándorlási hatóság intézkedései ellen tiltakozzon. A résztvevők közül többeket letartóztattak, a tömeg szétoszlatása érdekében könnygázt is bevetettek.