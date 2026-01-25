Egy 37 éves, ápolóként dolgozó férfit lőtt le egy határőr Minneapolisban, videófelvétel tanúsítja, hogy nem is volt a kezében fegyver

A 37 éves Alex Prettiként azonosították a hatóságok a férfit, akit szombaton az amerikai határőrség egyik ügynöke agyonlőtt Minneapolisban. A BBC azt írja, az áldozat amerikai állampolgár, aki a Minnesota állambeli városban élt, és ápolóként dolgozott egy kórház intenzív osztályán.
Tricia McLaughlin, az amerikai Belbiztonsági Minisztérium szóvivője korábban úgy nyilatkozott, hogy a megölt férfi fel volt fegyverkezve és amikor megpróbálták lefegyverezni, ellenállt az intézkedésnek, az ügynökök pedig „védekező lövéseket” adtak le. A tájékoztatás alapján helyi idő szerint a reggeli órákban a szövetségi hatóságok emberei erőszakos cselekmény miatt körözött, illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó személy ellen hajtottak végre célzott intézkedést, amikor egy férfi 9 milliméteres félautomata kézifegyverrel közelítette meg a határőrség tisztjeit. A közlemény szerint a férfinél a fegyver mellett két tölténytár volt, de személyi okmányt nem találtak nála. Később egy fotót is közzétettek a fegyverről, melyet állítólag Alex Prettinél találtak.Megint agyonlőttek egy embert az amerikai bevándorlási hatóság emberei, Minneapolisban újra elszabadultak az indulatok
Szemtanúk, helyi tisztviselők és az áldozat családtagjai ugyanakkor azt állítják, Alex Pretti kezében valójában telefon volt, nem fegyver – a Reuters szerint egy, az esetről készült helyszíni videófelvétel is ezt erősíti meg. A férfi szülei úgy vélik, a kormányzat a történtekről „undorító hazugságokat” terjeszt, és azt kérték, hozzák nyilvánosságra az igazságot. Tim Walz, Minnesota állam demokrata párti kormányzója pedig leszögezte, hogy a belbiztonsági minisztérium beszámolója hazugság. – Hála istennek, van videónk – jelentette ki, és úgy vélte, a lövöldözés kivizsgálását nem lehet a szövetségi kormányra bízni.
Az incidens két héttel azt követően következett be, hogy az ICE egyik ügynöke, Jonathan Ross a városban halálosan megsebesítette a 37 éves Renée Goodot. A helyi vezetők ismét arra szólították fel a szövetségi ügynököket, hogy hagyják el a várost.
Az Illinois államban született Alex Pretti családtagjai az AP hírügynökségnek arról számoltak be, hogy a férfinak volt fegyverviselési engedélye, de nem tudnak róla, hogy valaha is magánál tartotta volna a fegyverét az utcán. Részt vett a George Floyd halálát követő tüntetéseken, ahogy a Renee Good lelövése után kezdődött tiltakozásokon is, és felháborította, ami a városban történik. Úgy ismerték, mint aki esetleg kiabálásba keveredik rendvédelmi tisztviselőkkel, de nem hiszik, hogy fizikai konfrontációra is sor kerülhetett volna.
A büntetlen előéletű Alex Pretti a családtagjai szerint semmilyen kapcsolatban nem volt a rendvédelmi szervekkel, leszámítva néhány közlekedési bírságot.
A férfi lelövése után több száz fős tömeg gyűlt össze Minneapolisban, hogy a bevándorlási hatóság intézkedései ellen tiltakozzon. A résztvevők közül többeket letartóztattak, a tömeg szétoszlatása érdekében könnygázt is bevetettek.