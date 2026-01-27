Már közmunka sincs

Eddig kétszáz közmunkás dolgozott Rakacán, jelenleg negyven ember foglalkoztatására van pénz, de júniustól tovább kell csökkenteni a létszámot. A környéken semmilyen munkalehetőség nincs, a településen száz százalékos a munkanélküliség. Eközben a kabinet arról beszél, év végéig havi átlagban kétszázezer ember napi nyolcórás közfoglalkoztatását biztosítják.