Előzetesen egy civil állásról volt szó, azonban nagyon gyorsan a háború kellős közepén találták magukat.
Azt sem tudjuk, hány harmadik országbelit foglalkoztatnak Magyarországon, és ez csak a problémák egyik fele.
Közülük közel azonos arányban gondolkodnak külföldi és belföldi célpontban.
A magyarok külföldi munkavállalása 2010 után, az Orbán-kormány szinrelépését követően gyorsult fel, és főként a képzett munkaerő távozott, szemben más térségbeli országgal.
A munkához csak érettségit és büntetlen előéletet kérnek. Az alapbér mellé ruházati illetményt és egyéb juttatásokat ígérnek.
A fideszes településeket a közfoglalkoztatottak létszáma után járó 20 százalékos "dologi kerettel" is támogatja a kormány, máshol jól működő programok szakadnak félbe - állítják vidéki polgármesterek.
A főváros az esetleges olimpia miatt felépülő lakásokat hasznosítaná később bérlakásként, több megyeszékhelyen felújításokba kezdtek, főként Budapesten aktívan segítenek civil szervezetek is, hogy használható állapotba hozzanak rászoruló családoknak önkormányzati lakásokat. A legnagyobb társadalmi mozgást mégis a munkásszállások bővítésétől vagy a dolgozóknak kínált más szálláslehetőségektől várják a szakértők.
Eddig kétszáz közmunkás dolgozott Rakacán, jelenleg negyven ember foglalkoztatására van pénz, de júniustól tovább kell csökkenteni a létszámot. A környéken semmilyen munkalehetőség nincs, a településen száz százalékos a munkanélküliség. Eközben a kabinet arról beszél, év végéig havi átlagban kétszázezer ember napi nyolcórás közfoglalkoztatását biztosítják.