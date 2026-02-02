Jeffrey Epstein éveken át próbálta behálózni Barabási Albert-Lászlót

Barabási Albert-László a HVG-nek elárulta, hogy Jeffrey Epstein éveken át próbált vele kapcsolatba lépni.
A magyar fizikus a lap érdeklődésére azt mondta, a levelet 2014-be kapta tőle, de Barabási jelezte neki, hogy nem tervez New York-i utat, mert Bostonban és Budapesten lesz a következő hónapokban. A magyar tudós szerint soha nem került sor találkozóra vagy további kapcsolattartásra, és hozzátette azt is, hogy Epstein bűncselekményeit mélyen elítéli.
„Az ő ügye sok tudós karrierjére is árnyékot vetett, akiket viszont sikeresen »behálózott«, függetlenül a kapcsolatuk jellegétől vagy attól, hogy mennyire voltak tisztában tevékenységével”
– közölte Barabási Albert-László.
Epstein a terhére rótt szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában. Az amerikai igazságügyi minisztérium a hétvégén újabb több millió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről.Jeffrey Epsteinnek felkínáltak egy magyar nőt, akár kéjlak is lehetett egy Király utcai lakásban
Ezekből kiderült többek között, hogy az üzletember többször járhatott Budapesten is, egy Király utcai ingatlanban, és a szexuális ragadozótól egyszer azt is megkérdezték, ismeri-e Palvin Barbarát. Az is látszik a dokumentumokból, hogy Epstein érdeklődését nemcsak a fiatal lányok keltették fel, hanem szeretett okos emberek társaságában is mutatkozni.
Az Epstein-akták más részleteivel lapunk is több cikkben foglalkozott.Egyszer Orbán Viktor is szóba került Steve Bannon és Jeffrey Epstein között a kiváló üzleti lehetőségek miattLemondott Robert Fico tanácsadója, aki nagyon szeretett lányokról írni Jeffrey EpsteinnekSzívélyes viszonyban levelezgetett Elon Musk és Jeffrey EpsteinNem akart további kínos pillanatokat okozni, az Epstein-botrány miatt inkább kilépett a brit Munkáspártból Peter Mandelson