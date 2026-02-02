Jeffrey Epstein éveken át próbálta behálózni Barabási Albert-Lászlót

Jeffrey Epstein;Barabási Albert-László;

2026-02-02 15:48:00 CET

A szexuális ragadozó 2014-ben akart találkozni Barabási Albert-Lászlóval, aki most arról beszél, hogy Epstein ügye sok tudós karrierjére vetett árnyákot.

Barabási Albert-László a HVG-nek elárulta, hogy Jeffrey Epstein éveken át próbált vele kapcsolatba lépni.

A magyar fizikus a lap érdeklődésére azt mondta, a levelet 2014-be kapta tőle, de Barabási jelezte neki, hogy nem tervez New York-i utat, mert Bostonban és Budapesten lesz a következő hónapokban. A magyar tudós szerint soha nem került sor találkozóra vagy további kapcsolattartásra, és hozzátette azt is, hogy Epstein bűncselekményeit mélyen elítéli.

„Az ő ügye sok tudós karrierjére is árnyékot vetett, akiket viszont sikeresen »behálózott«, függetlenül a kapcsolatuk jellegétől vagy attól, hogy mennyire voltak tisztában tevékenységével”

– közölte Barabási Albert-László.

Epstein a terhére rótt szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában. Az amerikai igazságügyi minisztérium a hétvégén újabb több millió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről.

Ezekből kiderült többek között, hogy az üzletember többször járhatott Budapesten is, egy Király utcai ingatlanban, és a szexuális ragadozótól egyszer azt is megkérdezték, ismeri-e Palvin Barbarát. Az is látszik a dokumentumokból, hogy Epstein érdeklődését nemcsak a fiatal lányok keltették fel, hanem szeretett okos emberek társaságában is mutatkozni.

Az Epstein-akták más részleteivel lapunk is több cikkben foglalkozott.