Nagyon kínos helyzetbe hozta Lázár Jánost a hevesi rendőrség

2026-02-05 07:29:00 CET

A miniszter szerint igazoltatták a Gyöngyösön ellene tiltakozó romákat, akiknek vélelmezett személyes adatai így jutottak el Orbán Viktorhoz és a kormányhoz. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban közölte, a rendőrök senkit nem igazoltattak, kép- és hangfelvételt sem készítettek.

„A rendőrség nyilván igazoltatta őket, utána a belügyminiszter nyilván jelentette a miniszterelnöknek, mert egy miniszterről van szó. Én annyit tudok, amennyit a kormány tagjai erről tudhatnak” – így magyarázta Lázár János miniszter, miből gondolja, hogy azok a romák, akik a cigányságot sértő kijelentése miatt a gyöngyösi fórumán demonstráltak ellene, „bűnözők” voltak. Hozzátette, hogy mindezt nem ő hozta nyilvánosságra, hanem a sajtó, ő csak átvette onnan az állítást.

A Lázár János nyilatkozatában szereplő „sajtó” valószínűsíthetően a fideszes szócsőként működő Magyar Nemzetet takarja. A kormánypárti napilap az ominózus gyöngyösi fórum után írt arról, hogy információi szerint többeket különböző súlyos bűncselekményekkel gyanúsítottak vagy vádoltak a romák közül, akik „botrányt okoztak” (értsd: hangosan tiltakoztak) Lázár rendezvényén. A lap úgy tudja, a csoportban büntetett előéletűek is voltak.

Bár a cikk nem próbálta meg szétszálazni, hogy kik lehetnek azok, akiket gyanúsítottak vagy vádoltak, illetve kik azok, akiket már elítéltek, Lázár János egyik Facebook-bejegyzésében már tényként közölte, hogy „a Tisza lejáratja a cigányságot: bűnözőket küld a nevükben balhézni”. A miniszter ehhez a Fidesz videóját csatolta, amely monogramokkal és elhomályosított felvételekkel, de esetenként jól beazonosítható módon számos roma tiltakozót bűncselekmények elkövetésével kötött össze.

Így tett Orbán Viktor kormányfő is, aki az egyik fideszes gyűlésen szóba hozta a Gyöngyösön demonstráló romákat. „Megnéztem, hogy mégis kikhez volt szerencsénk. Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak. Ez van a priuszukban” – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor tehát arról beszélt, hogy valahol „megnézte” a tiltakozók személyes adatait (azt nem árulta el, hol). Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság szakértője lapunk kérdésére korábban világossá tette, hogy bűnügyi nyilvántartásokhoz jogszerűen nem férhet hozzá a miniszterelnök. Lázár János viszont most azzal állt elő, hogy a rendőrök „nyilván” igazoltatták a Gyöngyösön tiltakozókat, a belügyminiszter aztán ennek alapján tett jelentést a kormányfőnek.

Lázár számára fölöttébb kínos fordulat, hogy a rendőrség alapjaiban cáfolta az általa előadott változatot. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerda délután közleményben hangsúlyozta: a szóban forgó gyöngyösi rendezvényen „rendőri intézkedés nem történt. A szervezők nem kérték a rendőrség közreműködését a rend fenntartásában. A fórumot megelőzően, a fórumon, a fórumot követően a rendőrség a résztvevők közül senkit nem igazoltatott, kép- és hangfelvételt nem készített”.

Majtényi László alkotmányjogász, volt adatvédelmi biztos a Népszavának nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy személyes adatot kizárólag egyértelműen meghatározott jogszerű célból lehet kezelni és ugyancsak törvényben meghatározott kivételes esetben nyilvánosságra hozni, az adatkezelésnek pedig minden tekintetben meg kell felelnie a jogszerű célnak.

Jelen ügyben nincs ilyen jogszerű cél. Az ugyanis semmiképpen nem nevezhető annak – állapította meg Majtényi László –, hogy a Fidesz politikai küzdelemben felhasználja az egyébként ki tudja honnan megszerzett és ki tudja mennyire megbízható adatokat.

Személyes adatok – nyomatékosította – csak törvényi felhatalmazás alapján, csak a feltétlenül szükséges mértékben kezelhetők, és a mostanihoz hasonló helyzetben nem tehetők közzé.

Kérdéseket küldtünk Péterfalvi Attilának, az adatvédelmi hatóság vezetőjének. A lapunknak adott válasz szerint a „hatóság jelenleg nem indít eljárást”. Péterfalvi Attila emlékeztetett arra, hogy a bűnügyi személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat konkrét jogszabályok rögzítik, beleértve azt is, hogy ezeket a különleges személyes adatokat ki, hogyan, milyen körülmények között ismerheti meg. Az említett fideszes videóra utalva – törvényi hivatkozással – hozzáfűzte: az érintettek „joggyakorlással élhetnek a videót nyilvánosságra hozó adatkezelők felé, melyben tájékoztatást kérhetnek az általuk kifogásolt adatkezeléssel kapcsolatos információkról”.

Még mielőtt a nagy hangzavarban feledésbe merülne, hogy Gyöngyösön miért is tiltakoztak Lázár János ellen, felidézzük a miniszter közelmúltban tett kijelentését: „ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”. Lázár – meglehetősen erőtlen módon – bocsánatot kért, amit a romák jelentős része hiteltelennek tartott és nem fogadott el.